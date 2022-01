Zieliński: Trzech kandydatów na trenera Legii

- Zrobiłem już sobie zestawienie wad i zalet trenerów mogących pasować do Legii. Na koniec zostało mi trzech kandydatów, którzy mogą udźwignąć te wymagania. Ale kto zostanie trenerem w kolejnym sezonie? Nie ma jeszcze decyzji i nie chcę obiecywać terminu, w którym ona zapadnie - mówi Jacek Zieliński w rozmowie z TVPsport.pl . Nowy dyrektor sportowy dodał, że kwestią otwartą jest kandydatura Aleksandara Vukovicia . "Zielek" wypowiedział się także na temat planowanych ruchów transferowych, na które czeka sztab szkoleniowy i wielu kibiców. – Mamy trzy tematy, które są bardzo bliskie realizacji. Ale… zobaczymy, ile z nich uda się pozytywnie sfinalizować. (...) Transfery interesują wszystkich, każdy chce o nich rozmawiać, a jednocześnie widzę pewien dylemat. Nie wiem, czy media nakręcają tematy, a kibice to czytając czy po prostu mnogość artykułów bierze się z oczekiwania fanów, którzy chcą jak najwięcej wiedzieć. (...) Presja przy transferach istotnie jest, a to ma negatywne skutki, bo często dokonuje się… zbyt wielu zakupów. Też się z tym zmierzę, ale chciałbym wytrzymać ciśnienie, bo pozyskanie zawodnika ma być przede wszystkim zasadne. To istotne. Jakość, a nie ilość. Kluczowe jest, by dobrze zidentyfikować potrzeby zespołu i złożyło się w fajną całość. Czym więcej transferów, tym mniejsza szansa na spokojne poukładanie wszystkiego. Trzeba to zidentyfikować i stwierdzić, co jest nam najbardziej potrzebne - tłumaczy Zieliński. Całą rozmowę możecie przeczytać na TVPsport.pl .

Domel - 54 minuty temu, *.net.pl Może Krzeszczu by poprowadził drużynę?

Zna się na Legii jak żaden z tych "kandydatów" odpowiedz

c u L t u r a L n i F a n i - 2 godziny temu, *.50.125 ZASTĘPCA ZIELKA GRA NA 2 FONTY ALE Z KORZYŚCIĄ DLA PAPSZUNA, MIODUSKI DALEJ Z RĘKA W NOCNIKU.... odpowiedz

Karamba - 5 godzin temu, *.cyfrowypolsat.pl Raków robi przemyślane transfery a u nas bieda .Loczek nie ma kasy na transfery. odpowiedz

Krzeszczu 2.0 - 7 godzin temu, *.16.51 Christian Gytkjaer podobno w drodze do Rakowa. Fakt ze ma juz chyba 31 lat ale jeszcze kilka sezonow moze pograc na wyzszym poziomie, bo jest to calkiem przyzwoity snajper. Jesli to dojdzie do skutku to Rakow bedzie mial 2 bardzo solidne wzmocnienia. Aczkolwiek bolesnym jest fakt ze my w tym sezonie i tak juz sie nie liczymy (w walce o mistrzostwo). odpowiedz

FOREVER LEGIA - 6 godzin temu, *.play-internet.pl @Krzeszczu 2.0: Cóż,każdy idzie tam,gdzie jest szansa na puchary,na mecze z rywalami z wysokiej półki,no i oczywista rzecz,gdzie wszystko jest poukładane.A u nas bajzel organizacyjny,o pucharach raczej możemy zapomnieć,a mecze o wszystko będziemy grali z Termalicą,lub Stalą Mielec.Najgorsze jest jednak to,że Legia przestała byç klubem,"dla którego warto wszystko rzucić" i nie chodzi tylko o miejsce w tabeli,bo przecież nie takie zespoły jak my przechodziły kryzys formy,tylko przestaliśmy kojarzyć się z sukcesem,a zaczęliśmy być postrzegani jako "burdel na kółkach".I organizacyjnie i finansowo.Stracić renomę można w sekundę,a żeby ją odzyskać,to może życia nie starczyć.Nie łudźmy się zatem,że kupimy "trzech dobrych,zamiast 10 chóiovyh",bo teraz inne kluby są atrakcyjne dla piłkarza,który chciał by coś jeszcze osiągnąć,a nam zostaną spady,których albo nikt nie chce,albo od roku nie kopali piłki.A już totalnym nieporozumieniem jest cookienkowa wyprzedaż zawodników,żeby ich zastąpić nowymi,często zresztą gorszymi następcami.Ale Mioduski gra w swoją grę,a jest ona zupełnie odmienna od naszych oczekiwań.I lepiej nie będzie.Zdrówka. odpowiedz

Krzeszczu 2.0 - 5 godzin temu, *.16.53 @FOREVER LEGIA : Pelna zgoda. Ten nasz burdel na kolkach nabiera rozpedu juz od kilku ladnych lat. Juz dawno przed tym ostrzegalem. Czy zakret juz blisko? Kto wie. Jakos nie bardzo to widze. Ktos kiedys powiedzial ze "zanim bedzie lepiej najpier bedzie jeszcze gorzej", wiec obysmy z tego zakretu nie wyfruneli "w las". Bo z tym potarganym i roztargnionym kierowcom przy sterach nigdy nic nie wiadomo...

Marzy mi sie nowy wlasciciel, czlowiek nie tylko z kasa ale i klasa, rozumem, no i potrafiacym dobrac sobie odpowiednia Druzyne A i im zaufac. A nie hipokontryk ktory "ceni kazdego kto ma wlasne zdanie, tak dlugo jak jest ono zgodne z jego wlasnym zdaniem".

Pozdro. odpowiedz

FOREVER LEGIA - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @Krzeszczu 2.0:Cóż,jesteśmy w tak czarnej dópije,że z Mioduskim źle,a bez Mioduskiego jeszcze gorzej.Odejście z Legii Mioduskiego definitywnie spowoduje bankructwo Legii i rozpoczynanie rozgrywek od najniższszego szczebla centralnego.A w to,że przyjdzie ktoś z "klasą i kasą" nie uwierzę,bo nikt przy zdrowych zmysłach nie przejmie klubu zadłużonego na ok 200(?) mln zł,a do tego z umowami i kontraktami tak skonstruowanymi,że każde ich zerwanie grozi niebotycznymi kwotami do zapłacenia.Do tego dochodzi 2(3?) byłych trenerów,co już u nas nie pracują,a płacić im trzeba.No i oczywiście rozrośnięte do granic absurdu różne "piony zarządzania",gdzie każdy dyrektor,a jest ich przecież w chói,ma swojego zastępcę,a ten zastępca.....też ma zastępcę. odpowiedz

Krzeszczu 2.0 - 4 godziny temu, *.16.53 @FOREVER LEGIA : Kolejny raz w sedno. Pamietajmy tez o szezacej sie "samowolce" pod mianem "nie poddawaj sie", ktora tez dosyc solidnie przyczynia sie do tragicznego juz polozenia finansowego klubu. Kazdy ten aspekt z osobna mozna by jeszcze jakos prostowac/poprawiac/reperowac, ale wszystkie razem, a jest ich jak widac sporo, to jedna wielka kosmiczna czarna dziura, otchlan bez dna i swiatelka w tunelu. Dodajmy tez ze coraz trudniej bedzie sciagac jako-takich/niezlych grajkow (bo kto przyjdzie do klubu ktory walczy o utrzymanie w lidze, ktory ma srednio 2 trenerow na sezon, i gdzie kibice leja po mordach zawodnikow), i recepta na totalna katastrofe gotowa. Na dodatek koncza sie juz "talenty" ktore mozna by jeszcze opylic za pare ojro, nowych pomimo Najnowoczesniejszego Osrodka Treningowego W Tej Czesci Europy jakos nikak niet, nie bylo, nie ma, i dlugo przy polskiej mysli szkoleniowej nie bedzie. Jesli znalazl by sie ktos kto by chcial ten bajzel przejac i na prawde cos z tym zrobic, to mosialaby byc to naprawde twarda i odporna osoba, z poteznymi cojones. Ciagle mam nadzieje ze ktos taki jednak istnieje. I ze bedziemy jeszcze ogladac Wielka Legie w calym jej blasku. Ide ogladac Aliens z Ripley i Hicksem, humor na pewno mi sie wtedy poprawi... odpowiedz

Bamboleo - 4 godziny temu, *.. @Krzeszczu 2.0: Właściciel Rakowa dwa razy w ciągu kilku dni upokorzył i zakpił z Mioduskiego, pierwszy raz, gdy postawił go przed faktem dokonanym, że o Papszunie może sobie tylko pomarzyć, a drugi raz, gdy bez problemu ściągnął zawodnika, o którego Legia bezskutecznie zabiegała. odpowiedz

Krzeszczu 2.0 - 4 godziny temu, *.16.53 @Bamboleo: Generalnie to nie bardzo wiem po co ty mi to mowisz? Przecierz ja o tym doskonale wiem. Jaki jest cel twojego komentarza? odpowiedz

FOREVER LEGIA - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Krzeszczu 2.0: A może zwyczajnie,trzeba upaść,żeby powstać silniejszym i (mam nadzieję) mądrzejszym?. odpowiedz

Krzeszczu 2.0 - 2 godziny temu, *.16.53 @FOREVER LEGIA : Cos jak Rocky Balboa?

Moze cos w tym jest... odpowiedz

FOREVER LEGIA - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Krzeszczu 2.0: Raczej miałem na myśli to,że Mioduski zepsuł Legię do szpiku kości tym,że przefasonował ją na ordynarną korporację.A jak wiadomo,żadna tego typu instytucja nie jest "synonimem jakości",tylko zysku za wszelką cenę.Niestety,ale w naszej sytuacji nie ma żadnej innej drogi powrotu do "bycia firmą lokalną o dużych ambicjach",niż budowanie jej od nowa.Z nowym,mądrym,a przede wszystkim cierpliwym właścicielem,z nowymi,może nie najlepszymi technicznie,ale za to przeambitnymi piłkarzami,oraz rzeszą oddanych (nie kasiorze,a klubowi) kibiców.Ech-rozmarzyłem się hehehe. odpowiedz

Karol - 7 godzin temu, *.play-internet.pl A transferów jak nie było , tak nie ma !

Oj będzie jeszcze płacz za Kucharskim !

odpowiedz

Karamba - 5 godzin temu, *.cyfrowypolsat.pl @Karol : Zgadzam sie z tobą kolego ze będzie placz za Kucharskim ja tam wolałem Kucharskiego bo jakies kontakty miał a Pan Jacek nie ma doświadczenia na tym stanowisku. odpowiedz

Ja... - 10 godzin temu, *.vectranet.pl Pewnie Hyzio Zyzio i Dyzio odpowiedz

Karamba - 11 godzin temu, *.cyfrowypolsat.pl Panie Jacku do roboty bo transferów jak niebylo tak nie ma i nie opowiadaj bajek ze lada dzień transfery pewnie czekacie na jakis ochłap za Emreliego to wtedy wezmiecie kogoś za jakieś drobne. odpowiedz

Leśny Dziadek - 14 godzin temu, *.t-mobile.pl Chciałbym poznać wreszcie 3 kandydatów na nowych właścicieli Legii. odpowiedz

Kibolek - 17 godzin temu, *.it-home.pl Kolejne 3 kłamstwa MIODUSKIEGO o trendach wypowiedziane ustami Zielińskiego. MIODUSKI WON Z LEGII NIEUDACZNIKU odpowiedz

90378 - 16 godzin temu, *.t-mobile.pl @Kibolek : Von to możesz usłyszeć od ochrony przed stadionem jeśli tylko Loczek będzie chciał. Hahahha odpowiedz

1312 - 15 godzin temu, *.t-mobile.pl @90378: a ty niemiec że piszesz won przez v ? odpowiedz

tomciob - 19.01.2022 / 22:40, *.vectranet.pl Mamy padakę w lidze, przedostatnie miejsce w tabeli, a tu gadki o nowych trenerach Legii i ich profilach. Po co, dla kogo, z jakiego powodu? To co już Vuco i odzyskanie miejsca w lidzie, styl i skuteczność drużyny nieistotne, tylko jakieś mocarstwowe plany na przyszłość. Chyba się Zieliński zapatrzył w Mioduskiego. Mnie takie gadki do niczego nie są potrzebne. Niech się poprawi styl i skuteczność gry drużyny, a będę kupował nowe gładkie gadki menadżerskie o przyszłości. Na a ziemię panie Jacku, na ziemię, jesteśmy w strefie spadkowej polskiej ekstraklasy. odpowiedz

Wiedzący - 16 godzin temu, *.plus.pl @tomciob:

Ty to jesteś taki prawdziwy Tomcio. Czyli dzieciak. A więc drogi Tomciu. Vuko ma kontrakt do wakacji tego roku. 5 miesięcy. Trzeba myśleć o trenerze już. Bo każdy potrzebuje zastanowić się, przemyśleć itd. Z każdym kandydatem trzeba rozmawiać nie tylko o klubie i zawodnikach ale też o finansach dla trenera. Tego nie robi się w 5 minut gdzies tam po drodze z boiska do szatni. Wybrany trener też musi zastanowić się nad ewentualnymi grajkami. To jest właśnie czas na to by myśleć o kolejnym sezonie. Pozdrawiam. odpowiedz

Karol Gruta - 19.01.2022 / 22:30, *.tpnet.pl niema jak przygotowania a piłkarze nie mają trenera .Moze niech cała Polska sie zgłosi na trenowanie,psychologa, analityka, itp itd odpowiedz

dino - 19.01.2022 / 22:10, *.vtelecom.pl Zaczyna się

Przecież to dokładnie taka sama sytuacja jak w listopadzie z Gołębiewskim jest Vuko jego trzeba wspierać odpowiedz

ZWP - 19.01.2022 / 22:02, *.cyfrowypolsat.pl Nie ma sensu polemizowanie z komentatorami, którzy nie znają powiedzonka „tak krawiec kraje jak mu materiału staje”. Ale mnie akurat ich postawa nie dziwi. Pieprzą bez ładu i składu, co im ślina na język przyniesie a mogliby napisać coś z sensem, bowiem jest ku temu przyczyna i okazja.



Igor Strzałek obchodził dzisiaj swoje osiemnaste urodziny występując po raz drugi w pierwszej drużynie Legii. Wypada nie tylko życzyć mu jak najlepiej z tej okazji ale pogratulować występów - szczególnie w meczu z Bułgarami kiedy to zdobył bramkę. A w ogóle dobrze się zaprezentował. Mnie zaimponowała jego waleczność. Ten ”przypadek” to sygnał i dowód zmian, które mają miejsce w klubie. odpowiedz

jasio865 - 19.01.2022 / 21:23, *.play-internet.pl Drogi Jacku!!!nie takie warunki powinien mieć Vuko!!!tak się nie robi,gdy jeden prowadzi a już mu się podcina karierę i wszystkie zamierzenia bo tak to wygląda!!!to jest wręcz szkodliwe i dla trenera i Legii!!!dajcie Vuko popracować w spokoju i atmosferze zaufania!!!a gdzie napastnicy?kto będzie strzelał bramki!!!!????tu się Jacku wysil mocno by nie było bryndzy!!!kibic Legii od 50lat. odpowiedz

TRENER WSZYSTKICH TRENERÓW.... - 19.01.2022 / 21:11, *.120.56 ALE ZIELEK TU TRZEBA JEDNEGO Z NAJLEPSZYCH NA ŚWIECIE Z AMERYKI PŁD, TAM TYLKO KOCHAJĄ BOGA , RODZINE, I PIŁKE NOŻNĄ ,RESZTA SIE NIE LICZY....DO LEGII JEDEN TRANSFER...JEDEN NIC WIĘCEJ..SUPER TRENER Z SUPER WYNIKAMI!I DOTEGO SAMI WYCHOWANKOWIE! odpowiedz

Trener Bramkarzy - 19.01.2022 / 18:58, *.play-internet.pl Ludzie jakich trzech kandydatów, w przypadku kontuzji Boruca nie mamy bramkarza, nie ma kreatywnego pomocnika, o napastniku nie mówiąc... Kto ma na wiosne bramki strzelać, widzieliście jak gra Pekhart jak wielki patyczak ..............Dwa wygrane sparingi ,w których obiektywnie trzeba powiedziec nie dominowaliśmy i wszyscy już sikają po nogach... GDZIE TRANSFERY się pytam. A odpuszczenie Sorescu to jakiś dramat - zobaczycie będziemy płakac, tak jak w zeszłym roku Caktasa nie sprowadzilismy z Hajduka.. Dalej w Legii amatorka.. odpowiedz

Single malt - 19.01.2022 / 18:37, *.wawtel.pl A ja uważam, ze przy dobrym przygotowaniu obecnego składu, nawet bez większych transferów L powinna wciągnąć nosem tę całą Ekstraklapę. odpowiedz

tomciob - 19.01.2022 / 19:23, *.t-mobile.pl @Single malt: no może nie całą ale zdecydowaną co większość odpowiedz

Single malt - 19.01.2022 / 19:36, *.wawtel.pl @tomciob: No lekko przegiąłem. Ale nie przesadzajmy z wagą tych transferów. Może bramkarz… I tyle. I wystarczy. odpowiedz

Greg61 - 19.01.2022 / 17:28, *.tpnet.pl Chłopie ogarnij się nie interesują Mnie trenerzy tylko wzmocnienia tej drużyny odpowiedz

Darek - 19.01.2022 / 15:05, *.chello.pl Jakość nie ilość.Też uważam że lepiej pozyskać 2 dobrych piłkarzy do pierwszego składu niż 10 gamoni za te same pieniądze.Jaka to będzie jakość czas pokaże.Oby nie kolejne Abu Hanny czy inne Rose. odpowiedz

adi - 19.01.2022 / 14:15, *.chello.pl A co tu trzeba zidentyfikować? Legia jest na przedostatnim miejscu. Potrzeba jest wzmocnień a nie myślenie o problemie. Sam problem się nie rozwiąże. Na tę chwilę widać świeżej krwi (nie mówię o młodzieży wprowadzanej do zespołu gdy obecnie Legia walczy o utrzymanie) mówię tutaj o szybkim zakontraktowaniu ofensywnego pomocnika, środkowego obrońcy, napastnika, prawego pomocnika. odpowiedz

L65 - 19.01.2022 / 13:31, *.chello.pl Gra się nie zmienia zawodnicy biegają jak w piłce kobiecej czyli tak jak w rundzie jesiennej

odpowiedz

Ajajaj ITI - 13 godzin temu, *.centertel.pl @L65: dokładnie , w lidze nie raz wpiernicz murowany ... z taką gra to może i się utrzymamy ale ten sezon jest stracony, chyba że puchar zdobędą fartrm odpowiedz

(L) - 19.01.2022 / 13:15, *.t-mobile.pl A tymczasem Sorescu klepnięty w rakowie... odpowiedz

Banan - 19.01.2022 / 13:35, *.t-mobile.pl @(L): no bo jak się klub zadłużyło na 200 baniek to transferów gotówkowych się nie zrobi, znowu wezmą szrot którego nikt nie chce.... odpowiedz

grzesiwk - 19.01.2022 / 14:16, *.centertel.pl @(L): no i co ? Zobaczyny jak bedzie gral ten caly sorescu i czy bedzie czego zalowac. Narazie to zwykle nazwisko nie wiwle mowiace. odpowiedz

xxc - 19.01.2022 / 17:11, *.master.pl @grzesiwk: ale akurat przy tym nazwisku są tez liczby. u nas zazwyczaj tez przychodzi samo nazwisko tyle ze w przeciwienstwie do tego jeszcze bez liczb. jedyna liczba to zazwyczaj zero. zero za transfer a pozniej takie zero biega po boisku (a czasami nawet nie biega bo szklany lub len)! odpowiedz

Arek - 19.01.2022 / 17:52, *.centertel.pl @(L): kto to ku…wa jest ja sie pytam? Płacz tu po nim jakbyśmy Boga futbolu co najmniej stracili. odpowiedz

Krzeszczu 2.0 - 19.01.2022 / 18:00, *.16.53 @Arek: Po niekad masz racje i generalnie sie zgadzam ze moze zbyt duzo wylanych lez i zgrzytania zebami. Ale w przeciwienstwie do takich Roseow, Wykastratich, Cielakow i innych, ten gosciu robi wrazenie solidnego transferu.

Z Gol24: "Deian Sorescu to zawodnik na prawe wahadło lub skrzydło. Tylko w tym sezonie zdobył osiem bramek i zapisał asystę we wszystkich dwudziestu występach. Jest świeżo po debiucie w reprezentacji." odpowiedz

Arek - 23 godziny temu, *.tpnet.pl @Krzeszczu 2.0: jak latem go chcieliśmy, to Rumuny w ch...a cięły. Teraz - pewności nie mam, ale mieli chyba ostatni moment na jego sprzedaż. Słyszałem o jego statystykach i nie wątpię, że pewnie i by się nam przydał. Tym bardziej, że mamy braki na prawej stronie. Podobno jednak nie było w tej rundzie zainteresowania ze strony Legii. A tu jeszcze trochę, i otworzę lodówkę, a tu mi jakiś Sorescu wyskoczy. i tylko dlatego, że w Rakowie wylądował. Też czekam na transfery, bo bramkarz, wahadłowy i jakiś napastnik by się przydali. A tu czytam, jak jakieś dzbany jadą po Zielińskim, bo im Sorescu nie sprowadził. Porażka jakaś. Przecież ja już rzygam czytaniem o Emrelim i do tego Sorescu też już mnie zdążyli zniechęcić. odpowiedz

Kibolek - 13 godzin temu, *.telefonica.de @Arek: zainteresowanie to może być jak się ma pieniądze. A nie 200 mln złotych długu ma LEGIA bo mioduski doprowadził do takiego stanu. MIODUSKI LICHWIARZU GOŁODUPCU WON Z LEGII . TYLKO WYJAZDY DŁUGI SĄ LEGII A ZYSKI MIODUSKIEGO. TB i NS , BRAWO DLA WAS jesteście wspoltworcami tego stanu odpowiedz

Wawa - 19.01.2022 / 13:02, *.chello.pl Panie Zieliński takie ble ble ble tak się podchodzi do transferów jak Pan bredzi ,

jak ma się w miarę zgrany zespół, i na każdej pozycji wartościowego zawodnik ,a Legia ma w pierwszym składzie ser szwajcarski 5 zawodników ba poziomie EX reszta to wkłady do koszulek a ławka rezerwowa nie istnieje ,transfery powinny być zaklepane przed obozem aby zespół się zgrywł no ale jak właściciel sknera lub ma kasy tyle co kot napłakał to nie dziwi nic..

odpowiedz

olew - 19.01.2022 / 12:40, *.vectranet.pl Ja wywiadom nie wierzę, ale gdyby te zakupy trochę ograniczyć, byłoby fajnie. odpowiedz

Dossa Jr - 19.01.2022 / 12:24, *.chello.pl Wole jednego Ljuboje od trzech Charatinow. Tyle. odpowiedz

Rafał - 19.01.2022 / 12:23, *.tpnet.pl trenerem niech zostanie Vuko ale na dłużej , mnimum do końca przyszłego sezonu. Juz raz spieprzona została jego robota. zaczął budowac druzynę i został zwolniony. efekty widać. odpowiedz

Sobo(L)ew. - 19.01.2022 / 13:19, *.255.115 @Rafał: i znowu chcesz się zadowolić MP?? W Europie niczym szczególnym się nie pokazali. I co z tego że był (jest Legionistom), ale nic ciekawego nie wnosi do drużyny jako trener. odpowiedz

Su(L)ejówek - 19.01.2022 / 14:59, *.chello.pl @Sobo(L)ew. : Legionistą ???? odpowiedz

L - 19.01.2022 / 12:14, *.play-internet.pl Dobre podejście. Za Kucharskiego kupowaliśmy dużo ale mało który nadawał się do grania. Lepiej kupić trzech dobrych niż 10 słabych. odpowiedz

Adam - 19.01.2022 / 12:46, *.orange.pl @L: nieprawda A to już zapomniałeś ile tytułów zdobył Kucharski. Transfery nie wywołały w pucharach

odpowiedz

L - 19.01.2022 / 13:52, *.play-internet.pl @Adam: To ty zapomniałeś ile szrotu sprowadził Kucharski. odpowiedz

Juri - 19.01.2022 / 11:48, *.centertel.pl Sokołowski to ta jakość? odpowiedz

Wojtas - 19.01.2022 / 12:00, *.play-internet.pl @Juri: A nie ? Według mnie ten chłopak to strzał w "10" ! odpowiedz

Kibic - 19.01.2022 / 12:24, *.net.pl @Juri: Sokołowski ma dobre nastawienie i to będzie dobry transfer odpowiedz

Quick - 19.01.2022 / 12:28, *.tpnet.pl @Juri:

Napewno da więcej niż Martins odpowiedz

KLanik - 19.01.2022 / 14:37, *.chello.pl @Juri: Oczywiście. odpowiedz

Kibolek - 14 godzin temu, *.telefonica.de @Quick: I każdy inny wynalazek teamu kucharski mioduski .MIODUSKI WON Z LEGII oszuście odpowiedz

Hiszpan - 19.01.2022 / 11:32, *.telnaptelecom.pl 3 trenerów : Strejlau,Gmoch,Łazarek odpowiedz

Hiszpan - 19.01.2022 / 11:29, *.telnaptelecom.pl Te 3 transfery to magazynier z Ghany, taksówkarz z Kongo i nauczyciel z Gabonu. Transfery się opóźniają gdyż trzeba opłacić im przelot do kraju. odpowiedz

Rafix - 19.01.2022 / 12:22, *.chello.pl @Hiszpan: ten magazynier to po kontuzji jest, karton mu spadł na stopę, ale u nas jak dojdzie do siebie to będzie kocur:) odpowiedz

Heh - 19.01.2022 / 12:25, *.geckonet.pl @Hiszpan:



Te nauczyciel z Gabonu odpadł, bo to był matematyk i obliczył jakie szanse na dobrą grę ma Legia z obecnymi piłkarzami... taksówkarz i magazynier jeszcze się zastanawiają. odpowiedz

Hiszpan - 19.01.2022 / 12:47, *.telnaptelecom.pl @Rafix: Dobre...???? odpowiedz

Hiszpan - 19.01.2022 / 12:47, *.telnaptelecom.pl @Heh: W punkt ... odpowiedz

oLaf - 19.01.2022 / 15:51, *.vectranet.pl @Heh: o faken, lepiej bym tego nie opisał ; P odpowiedz

Śmichy po pachi a wybuchi po dachi - 13 godzin temu, *.centertel.pl @Hiszpan: dodatkowo zakontraktowano już Zdrawko Pijanicę z FC po nalewce Rakija Belgrad oraz Maximilisna Krupiera syna sławnego hazardzisty Tomasa Krupiera aby dołaczył do Lini obrony wraz z Kuponem Wieteskom i Jędrzejczykiem będą obstawiać dla pudla u buka ... dodatkowo sprowadzono Eskimosa oraz dwóch pigmejów aby Lukinias nie czuł się najmniejszym i najchudszy w lidze ... odpowiedz

