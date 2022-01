Luquinhas nowym kapitanem drużyny

Trener Aleksandar Vuković podjął decyzję, że pierwszym kapitanem drużyny w rundzie wiosennej będzie Luquinhas . To w pewnym sensie podziękowanie za to, jak zachował się w sytuacji po spotkaniu z Wisłą Płock. Wówczas trener "Vuko" zapowiadał, że może go prosić na kolanach, by został w Legii. - Nie było potrzeby, żeby go o cokolwiek prosić. To bardzo ważna kwestia, która skłoniła mnie do pewnych przemyśleń. Tym bardziej, że mamy odniesienie do zupełnie innego przypadku z klubie i faktycznie wszyscy doceniliśmy, jak Luquinhas się w tym momencie zachował, jaką lojalnością i szacunkiem dla drużyny i klubu się wykazał. Nie trzeba go było prosić, żeby się stawił w klubie. On wrócił z zadowoleniem. Jest dla nas bardzo ważny. Nie możemy zmienić pewnych rzeczy, które się wydarzyły, ale możemy docenić, że jest z nami w takich okolicznościach - tłumaczy szkoleniowiec. - Zmiana kapitana jest przemyślana. Luquinhas będzie naszym kapitanem na tę rundę. Zdaję sobie sprawę, że jest rozchwytywany i że są dla niego oferty z różnych klubów i coś się może zmienić. Będzie nosił opaskę kapitańską, ale nadal mamy innych liderów drużyny i szatni, i oni pozostają. To dwóch Arturów i Mateusz Wieteska - tu się nic nie zmienia. To gest, którym chciałbym dać pewien sygnał, że doceniamy ludzi, kiedy na to zasługują - powiedział Vuković.

Komentarze (58)

+ dodaj komentarz

dodaj

frank - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl może go na bramke postawić? dziwaczna decyzja. odpowiedz

e(L)o - 7 godzin temu, *.vectranet.pl Kapelanem chyba !? odpowiedz

j24 - 10 godzin temu, *.254.35 Dziwny wybór. Dlaczego nie Boruc? odpowiedz

O(L) AF - 11 godzin temu, *.centertel.pl No i fajnie. odpowiedz

Legionista - 12 godzin temu, *.lodz.pl Wieteska lider. I jeden z zastępców kapitana. Pora umierać. Wieteska jest jednym z najmniej inteligentnych kopaczy. odpowiedz

Kocur - 9 godzin temu, *.telkab.pl @Legionista: tzn, że nic nie wiesz o szatni... odpowiedz

Wolska dla Wolaków - 13 godzin temu, *.com.pl Oho,zaczyna się,Vuko już zaczyna swoje debilizmy wprowadzać,ja bym Lukiego w nagrodę zrobił jeszcze trenerem a najlepiej prezesem i niech Vuko nie zapomni z powrotem kulenovicia ściągnąć. odpowiedz

Koko123 - 15 godzin temu, *.t-mobile.pl Vuko decyzja na plus widać, że czuję drużynę i mocno stawia na to aby poprawić mental odpowiedz

BRL - 20 godzin temu, *.play-internet.pl Trochę przesada, ale też spoko, że Vukovic tak docenia oddanie. Mi Vuko bardzo pasuje na trenera, ale w przyszłości - więcej doświadczenia od niego miał już chyba nawet Gołębiewski. odpowiedz

BRL - 20 godzin temu, *.play-internet.pl @BRL: PS moim zdaniem Luqui zasługuje na przeprosiny od kibiców Legii. odpowiedz

Krzeszczu 2.0 - 8 godzin temu, *.16.53 @BRL: Zgadzam sie. A juz co najmniej na jakis gest szacunku czy/i wdziecznosci. odpowiedz

Marcel - 23 godziny temu, *.t-mobile.pl A ja tam wolałem Jędzę jako kapitana i moim zdaniem powinien zostać nim nadal. odpowiedz

matwij - 5 godzin temu, *.chello.pl @Marcel: gość przez którego pokładaliśmy co 2 mecz? Jędrzejczyk był dobry... 3 lata temu. Teraz to kopacz tak słaby jak jego partner z obrony - Wieteska odpowiedz

Arek - 19.01.2022 / 23:42, *.tpnet.pl Cieszy mnie, że ci komentujący potrafią coś po polskiemu sklecić. Z drugiej strony, jak się tylko nagłówek przeczytało to i czego się spodziewać? Swoją drogą, ciekawy sposób na docenienie Luqiego. I myślę też, że bez aprobaty zespołu się nie obyło. odpowiedz

Robert - 19.01.2022 / 22:49, *.versatel.nl Dziwny trend, że na przywódców wybiera się ludzi 1,5m lub kobiety odpowiedz

Zielu - 16 godzin temu, *.centertel.pl @Robert: albo to że każdy ma prawo głosu, nawet połgłówek odpowiedz

Bie(L)any - 14 godzin temu, *.lsas.aero @Robert:

.... taaaa najlepiej kobiety pozbawić praw, a do rządzenie tylko wysocy

np. bin laden (miał prawie dwa metry)...

Zmień lekarza, bo ten cię oszukuję .... odpowiedz

OIF - 19.01.2022 / 22:23, *.orange.pl Czetnik trener chyba odleciał..... odpowiedz

BRAMKO!STRZELNY!KAPITAN! - 19.01.2022 / 21:14, *.120.56 BRAWO!NOWY!KAPITAN!SZYBKI!BĘDZIE SZYBKA!PIŁKA!I!GOL! odpowiedz

Jordan - 19.01.2022 / 20:51, *.aster.pl Bardzo dobra decyzja Vukovica wręcz symboliczna. Tą decyzją pokazuje jasno jak traktuje się płaczka Emreliego a jak Luquinhasa który nie zdecydował się na taki krok jak Emreli. Luquinhas podjął rękawicę, został w Legii, pojechał na obóz i walczy. Brawo! odpowiedz

(L) - 19.01.2022 / 18:33, *.t-mobile.pl Dla mnie niezrozumiała decyzja. Wiadomo, że Vuko wielbi Luqiego, ja mam dla niego ogromny szacunek, jest dla mnie najlepszym na tą chwilę zawodnikiem Legii, ale kapitan powinien powiedzieć chociaż jedno zdanie po polsku, no zobaczymy , taki ukłon w jego stronę. Pewnie Vuko wyjaśnił to trójce o której wspominał, zwłaszcza Arturom odpowiedz

Semper Fi - 17 godzin temu, *.232.6 @(L): Co ma język polski do kapitana drużyny miedzynarodowej? Rzecz właśnie w tym, ze powinien plynnie mowic po angielsku gosciu... odpowiedz

Kamilllo - 14 godzin temu, *.plus.pl @Semper Fi: Ale Luki nie mówi w żadnym języku poza Portugalskim. odpowiedz

antek - 19.01.2022 / 18:03, *.. brdzie po portugalsku tlumaczyl odpowiedz

Klimek - 19.01.2022 / 18:00, *.chello.pl Myślę że zna na tyle polski i angielski aby wam pocisnać;) tym którzy komentują wszystko kuwa źle, trenuje pewnie sumiennie ma być przykładem dla zespołu a to akurat najlepszy egzemplarz w obecnym zestawieniu. To piłkarz,a nie poliglota idziecie zmieńcie forum na zdalne nauczanie serio podkreślam że kieruje te słowa do osób krytykujących i pewnie z piłka najwięcej mieli wspólnego przed playaczkiem odpowiedz

syrenka - 19.01.2022 / 17:49, *.orange.pl Językiem piłkarza jest jego gra! Brawo! Do boju Legio! odpowiedz

Zdzicho - 19.01.2022 / 17:43, *.tpnet.pl Ile lat jest w Legii ?

Co on umie piwiedziec po polsku? odpowiedz

Lemiesz Grochuw - 19.01.2022 / 18:41, *.52.135 @Zdzicho:



bardzo kulturalnie mówi na klatce z wielką płynnością z lekkim akcentem praskim "sp....laj" - to wystarczy na kapitana odpowiedz

FOREVER LEGIA - 19.01.2022 / 17:38, *.play-internet.pl A jest napisane ja wół."Będzie nosił opaskę kapitańską,ale mamy innych liderów-dwóch Arturów i Wieteskę"Czego qrva nie rozumiecie?.Ech,ofiary zdalnego nauczania......... odpowiedz

Krzeszczu 2.0 - 19.01.2022 / 17:49, *.16.53 @FOREVER LEGIA : 100%. Faktem jest ze wiekszosc "forumowiczow" czyta tylko naglowki (a i to nie zawsze ze zrozumieniem) i od razu "wyciaga wnioski".

Co jak co ale o jakas chocby najmniejsza doze myslenia to raczej nie mozna ich posadzac... odpowiedz

Mateusz z Gór - 19.01.2022 / 18:16, *.orange.pl @FOREVER LEGIA :



Kapitan jako jedyny ma prawo rozmawiać z arbitrem na temat dyscypliny na boisku. Czego nie rozumiesz? Niestety sędziowie w Ekstraklasie nie mówią po portugalsku. odpowiedz

Mateusz z Gór - 19.01.2022 / 17:18, *.orange.pl No to teraz kibice w końcu mogą wybierać kapitana. :D

Wystarczy dać komuś po mordzie i załatwione. To co, kto by się nadawał? Mladenović wydaje się dobrym kandydatem, charakterny, ambitny, z językiem polskim. Może warto dać mu z liścia, żeby Vuko uczynił go kapitanem? odpowiedz

Polski Lwów - 19.01.2022 / 20:11, *.play-internet.pl @Mateusz z Gór: Mam taki pomysł żebyśmy sobie nawzajem i na zmianę co miesiąc dawali po mordzie - wchodzisz w to?:D

Ale ja chce być pierwszy kapitanem jak coś! :D odpowiedz

Siekierki - 19.01.2022 / 21:02, *.plus.pl @Polski Lwów: Uważajcie, takie dawanie sobie po japie, to sport obarczony dużym ryzykiem. Jeden zawodnik punchdownu, jeśli się nie mylę, ostatnio nie przeżył zawodów... odpowiedz

Polski Lwów - 19.01.2022 / 21:11, *.play-internet.pl @Siekierki: My tak symbolicznie tylko!

A kolega nie chce być kapitanem? odpowiedz

HUGON - 19.01.2022 / 23:14, *.vectranet.pl @Polski Lwów: no i git pierwszy dostaniesz po ryju. odpowiedz

kaktus - 19.01.2022 / 17:08, *.orange.pl Jeden z lepszych zawodników Legii, ale raczej nie ma zdolności przywódczych... odpowiedz

Gaz - 19.01.2022 / 17:00, *.orange.pl Lubię Luqieqo ale opaska kapitańska ?

Z tego co pamietam nie mówi ani po polsku ani nawet po angielsku...

Dziwna decyzja. odpowiedz

Legia To My. - 19.01.2022 / 16:47, *.chello.pl Kapitanem?

To chyba wolne żarty. odpowiedz

Mar - 19.01.2022 / 16:42, *.tpnet.pl Swojego czasu jedyny, który gryzł trawę i starał się podnieść wynik. odpowiedz

Krzeszczu 2.0 - 19.01.2022 / 16:33, *.16.53 Uwazam ze jest to bardzo dobra i ewidentnie przemyslana decyzja. Jak i argumenty ktore za nia (decyzja) stoja. odpowiedz

spasiony - 19.01.2022 / 22:54, *.10.6 @Krzeszczu 2.0: przed wszystkim fajny gest, oby mial wymierny wplyw na boisko czy szatnie. Prawda jest taka, ze ani Jedza ani Borubar ani Wietes nie podniesli druzyny jak padla na ryj jesienia. odpowiedz

koneser polskiej piłki klubowej - 19.01.2022 / 16:18, *.52.135 Syndrom sztokholmski - dali go tylko po to by złagodzić sytuację i nam nie spitolił za liśćia w autokarze odpowiedz

oLaf - 19.01.2022 / 15:48, *.vectranet.pl i bardzo dobrze!!! Jedyny, który ma technikę i jeden z nielicznych któremu się chce. odpowiedz

Alan - 19.01.2022 / 15:39, *.t-mobile.pl Bardzo dobra decyzja zespołu i pstryczek w nos tym którzy uważają się za nieomylnych ..... odpowiedz

Tym - 19.01.2022 / 15:29, *.net.pl Brawo Vuko odpowiedz

Daniel - 19.01.2022 / 15:25, *.186.214 Z całym szacunkiem do Luqiego ale kapitanem gość który nie zna ani jednego słowa po polsku? Nie wspominając o angielskim ????????‍♂️ odpowiedz

koLarz - 19.01.2022 / 22:13, *.t-mobile.pl @Daniel : No i właśnie dlatego udało im się go w to wkręcić. A poza tym liścia przyjął,żeby zagrał więc się nadaje. odpowiedz

GambitL - 19.01.2022 / 15:24, *.tpnet.pl Gratulacje odpowiedz

Autor(L) - 19.01.2022 / 15:23, *.plus.pl Gratulacje Luqui, brawo Vuko !

Średnia ze wszystkich występów w Legii jest dobra, zawodnik waleczny i z charakterem. Niedawne zdarzenie pokazało że Luqui jest również dojrzały emocjonalnie i nie podejmuje pochopnych decyzji. Z zagranicznych pewniaków jeszcze Mladenovic mógłby być kapitanem ale Vuko chyba ma czuja. Moim zdaniem dobry wybór. odpowiedz

Alex Bielany - 19.01.2022 / 15:19, *.54.227 Jak ? skoro ani me ani be po polsku odpowiedz

grzesiek - 19.01.2022 / 15:18, *.centertel.pl Słuszna decyzja i brawa dla nowego kapitana !!! odpowiedz

Darek - 19.01.2022 / 15:15, *.chello.pl Czy to nagroda za to,że dostał w czapkę?Ciekawe czy będzie po przegranych meczach wypychał młodzież do mediów jak Jedrzejczyk.Zresztą co on może powiedzieć jak języka polskiego nie zna. odpowiedz

fdsasfdfsda - 19.01.2022 / 15:15, *.orange.pl ktos kto nie zna slowa po polsku ma byc kapitanem? odpowiedz

V - 19.01.2022 / 15:12, *.orange.pl Zajebisty pomysł. Kapitanem zawodnik, który nie potrafi mówić w żadnym języku oprócz ojczystego. Coś czuję, że kapitanem będzie tylko z nazwy. odpowiedz

Fred - 19.01.2022 / 15:12, *.vectranet.pl No i gitówa odpowiedz

Żeg(L)arz - 19.01.2022 / 15:11, *.chello.pl Brawo. odpowiedz

Wert - 19.01.2022 / 15:09, *.centertel.pl Trochę żart. Gość nie umie ani polskiego ani angielskiego. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.