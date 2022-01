Sparing: Legia Warszawa 2-0 Riga FC

W ostatnim sparingowym meczu podczas zgrupowania w Dubaju Legia Warszawa wygrała 2-0 z Riga FC. Do przerwy legioniści prowadzili 1-0 po bramce Macieja Rosołka , a po zmianie stron wynik podwyższył Szymon Włodarczyk . W sobotę rano Wojskowi wracają do Polski i po dwóch dniach wolnego rozpoczną ostatnią fazę przygotowań do sezonu w Legia Training Center. W przyszłym tygodniu Legia zmierzy się jeszcze z GKS-em Tychy i Radomiakiem Radom. W meczu z zespołem z Rygi trener Aleksandar Vuković zdecydował się wystawić rezerwowy skład, tak, aby wszyscy zawodnicy mieli szansę na rozegranie większej liczy minut. Pierwsze minuty spotkania nie należały do najciekawszych. Dość powiedzieć, że sytuacje podbramkowe można było policzyć na palcach jednej ręki. W 21. minucie legioniści wykonywali rzut wolny po faulu na Erneście Mucim. Do ustawionej z prawej strony piłki podszedł Mateusz Grudziński, który spróbował bezpośredniego uderzenia, ale posłał futbolówkę ponad poprzeczką. W 29. minucie mogliśmy oglądać jedną z ciekawszych akcji w pierwszej części spotkania. Na uderzenie z dystansu zdecydował się Rafael Lopes, jednak zrobił to nieprecyzyjnie i piłka posłana została zbyt wysoko. Chwilę później legioniści wywalczyli rzut rożny z prawej strony boiska, ale nic ciekawego z tej sytuacji nie wyszło. W 39. minucie legioniści przeprowadzili bardzo dobrą akcję. Muci zagrał do Skibickiego, ten znajdował się w polu karnym z lewej strony. Mógł oddać strzał, ale z bliskiej odległości zagrał do stojącego przed pustą bramką Macieja Rosołka. Napastnik Legii nie miał problemu z umieszczeniem piłki w siatce. Jeszcze przed przerwą legioniści stworzyli jedną niezłą akcję - prawą stroną popędził Lirim Kastrati, rozegrał z Rafaelem Lopesem, jednak zabrakło wykończenia. Chwilę później niecelnie z dystansu uderzył Grudziński. Nic ciekawego się już nie wydarzyło i sędzia wkrótce zakończył pierwszą połowę spotkania. Po zmianie stron odnotowaliśmy dwie zmiany w zespole legionistów - boisko opuścili Cezary Miszta oraz Rafael Lopes, a pojawili się Kacper Tobiasz i Szymon Włodarczyk. Riga FC od pierwszych minut drugiej odsłony spotkania atakowała bardzo wysokim pressingiem, z którym momentami nie radzili sobie warszawiacy. W 50. minucie goście mieli bardzo groźną sytuację. Najpierw Legię przed stratą gola uratował Igor Charatin, a po chwili swój kunszt bramkarski pokazał Kacper Tobiasz, który dwukrotnie genialnie interweniował. Legioniści starali się kreować sytuacje, jednak gubili się w polu karnym Łotyszy. W 60. minucie dwukrotnie w odstępie czasowym uderzał Joselpho Barnes, lecz za każdym razem niecelnie. W 66. minucie fatalnie zachowała się defensywa naszych rywali, co wykorzystał Szymon Włodarczyk. 19-latek uderzył z pierwszej piłki, a ze strzałem nie poradził sobie golkiper łotewskiej drużyny. Później już nie działo się za wiele, a bramkarze obu ekip nie musieli się wysilać.

JEDEN ZE SłABSZYCH ELEMĘNTÓW DRUŻYNY... - 47 minut temu, *.50.125 A NA GŁÓWNYM ZDJĘCIU...NO!CO!LOPES MAM NA CIEBIE OKO- odpowiedz

artic - 2 godziny temu, *.55.149 Komara przyciołem juz po 20min.gry. Przebudzilem sie po przerwie patrze a tam Tobiasz jakies jajca odwala w rozgrywaniu pily a wydawalo sie ze bedzie lepszy od Miszty a to ten sam poziom szkoda. odpowiedz

Arek - 20 minut temu, *.tpnet.pl @artic: jak wyciągasz jakieś wnioski, na podstawie jednego, czy drugiego zagrania w sparingu, to tylko pogratulować. A jeszcze nie dawno twierdziłeś, że Tobiasz lepszy. No brawo! odpowiedz

olew - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Vuko nie jest płaczkiem i jest niewątpliwie inteligentny, ale po Michniewiczu o ten aspekt zmiany nietrudno. To są tylko sparingi, więc treningi. Podoba mi się zadziorność młodych, w tym są znacznie lepsi od naszych internacjonałów. Jaka będzie LEGIA 22, zobaczymy w Lubinie (niu ?). Z filmików klubowych wynika , że grajki zmęczone raczej, więc zapieprzają. Wiem, piłeczka to (Dzięki Bogu ! ) nie tylko zapieprz, choć Legii tego ostatnio brakowało. Nie są fajne dywagacje o nowym trenerze. Póki jest Vuko, nowego należy szukać w ciszy. odpowiedz

Doc Holiday - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Hohoho coś niesamowitego hahahaha.Wygrali wszystkie sparingi.Super!!!

Co z tego,ze jak przyjdzie liga to będzie generalnie łomot od każdej drużyny.Może od czasu do czasu coś się uda ugrać.Utrzymać się utrzymamy ale w przyszłym sezonie o pucharach możemy zapomnieć.Miały być wzmocnienia a tak naprawdę przyszli ci którzy wcześniej w legii grali a potem zostali wypożyczeni.A teraz z wypożyczeń wrócili.Co innego jakby przyszli piłkarze pokroju Radovic Ljuboia Ojija Ofoe czy Nikolic.A przyszły w zasadzie odpady.Miał przyjść Góralski a temat ucichł.A mógłby przyjść bo gra w klubie,w mieście oraz w kraju który w tej chwili ogarnięty jest wojna.A taki wojownik by się w zupełności przydał.Bo Slisz czy Poręba czy jak mu tam to będzie kolejny niewypał w wykonaniu Mioduskiego odpowiedz

Edward - 6 godzin temu, *.206.53 Legia odpaliła i kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. Gdzie są krytycy prezesa Mioduskiego? Do mysiej dziury się schowaliscie? odpowiedz

Rado 1970 - 5 godzin temu, *.chello.pl @Edward: hej człowieku…rozumiem ze jajcujesz …



odpowiedz

olew - 5 godzin temu, *.vectranet.pl @Rado 1970: krytyków tu raczej nie ma, krytykiem to jestem ja np , tutaj aktywni są raczej nienawistnicy, specjaliści od ligi rumuńskiej... odpowiedz

Adam - 5 godzin temu, *.play-internet.pl @Edward: Troll, aż nazbyt absurdalny odpowiedz

ZenekL3 - 7 godzin temu, *.chello.pl Rezerwy kontra ogórki 2:0. Bardzo zawodzą tacy piłkarze jak Mucci czy Kastrati, którzy na tle naszych juniorów prawie niczym się nie wyróżniają, prawie bo mają 15 razy wyższe kontrakty. A juniorzy jak to juniorzy mają straszne braki techniczne, np taki (często wyśmiewany) Skibicki w jednej akcji (37 minuta) pięknie kiwa ogórka z Estonii i wykłada patelnię Rosołkowi a za chwilę 39 minuta przyjmuje piłkę która odskakuje mu na... 20 metrów (bez przesady a nawet z lekkim niedoszacowaniem, bo piłka wyszła na aut bramkowy i leciała dalej, 39 minuta). To jest ewidentnie wina słabych trenerów z naszej przesławnej akademii, którzy w ogóle nie dbają o wyeliminowanie braków u młodych piłkarzy a potem kupujemy na wczoraj, na chybił trafił po świecie te melepety. odpowiedz

PROSTY - 7 godzin temu, *.vectranet.pl Dobrze,że wygrywają ale wiadomo,że mecze w lidze ze zdeterminowanym rywalem będą inne i trzeba bić się na całość żeby zdobyć 3 punkty.Ameryki nie odkryję jak napiszę,że w polskiej lidze najważniejsze jest bieganie i pressing.Legia musi mieć żelazną kondycję.Wirtuozów piłki raczej nie mamy ale możemy zabiegać przeciwników i na to liczę.Mam nadzieję,że trener każe im wylewać 7 poty na treningach i że sporo biegają bo to będzie mega ważne odpowiedz

L - 7 godzin temu, *.tpnet.pl Słabo to widzę. Nie widać pomysłu na grę. Klasyczna polska myśl szkoleniowa: ten kto ma piłkę biegnie a reszta stoi i się patrzy. odpowiedz

Jim - 7 godzin temu, *.tpnet.pl To tylko sparingi, wszystko zweryfikuje liga a tu już będzie dużo ciężej. odpowiedz

Olomanolo - 7 godzin temu, *.207.211 Wiosna będzie taka -- mecze z amikarzami będą dla amikarza a mecze z Legią będą przeciwko Legii -zobaczycie odpowiedz

SEBO(L) - 6 godzin temu, *.centertel.pl @Olomanolo : Przedstawiłeś kawał analizy,którą rozumiesz chyba tylko Ty... odpowiedz

Biała Siła - 5 godzin temu, *.vectranet.pl @SEBO(L): Ja też pojąłem ,hiii odpowiedz

777 - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Olomanolo : Masz 100 procent racji. Jak mawiał Sofronow mądremu dwa słowa wystarczą, a głupiemu to i referatu mało. odpowiedz

g - 8 godzin temu, *.orange.pl Juz nie moge sie doczekac tych Juwentusow i Realow jak ich rozklepiemy odpowiedz

Darek - 8 godzin temu, *.chello.pl Znając życie to pojadą do Lubina i będzie w dupe.Tak jak w tamtym sezonie z Podbeskidziem.A po meczu standardowe "Czujemy jeszcze w nogach zgrupowanie w Dubaju". odpowiedz

Gość niedzielny - 8 godzin temu, *.centertel.pl @Darek : a ja myślę że ta ostatnia runda to niezły był numer i kiedyś ktoś o nim opowie. Poczekajmy i zobaczymy .Wiosną 3 miejsce realne i teraz wszyscy powinni na Łachu z poznania się skupić żeby uj wyszło z majstra. odpowiedz

Dedi - 8 godzin temu, *.plus.pl @Gość niedzielny : pal licho Łach.. chodzi tylko o nas.. żeby te trzecie miejsce było to musimy wygrać przynajmniej po wyżej 10 spotkań w rundzie wiosennej... Wątpię że tego dokonamy bo nawet jak będziemy wygrywać te mecze z Stalami to możemy przegrywać spokojnie z Pogonią czy Rakowem a to są jak narazie główni kandydaci do miejsc 1-3. + Radomiak z którym już nie gramy. Puchar Polski trzeba zdobyć i tak czy tak gramy w Pucharze Konferencji. Moim zdaniem łatwiej zdobyć puchar teraz niż być 3 w tej Legendarnej Lidze gdzie każdy może wygrać z każdym

Dla Vuko najważniejszy powinien być każdy następny mecz tak jak dla Małysza każdy następny skok. Punkty po punktach.

Psycholog powinien pracować bo jeszcze znowu uwierzą że pokonaniu Krasnodaru w sparingu mecze w Lidze będą same się wygrywały. odpowiedz

Mr T - 4 godziny temu, *.mm.pl @Gość niedzielny : nie no na 3. To szans nie ma. 6. To tak realnie, jeśli zespół od poczatku odpali. odpowiedz

Dedi - 9 godzin temu, *.plus.pl Niby wygrali mecze ale jeszcze nie ma się co cieszyć Legia zawsze Dobrze wyglądała w sparingach przed rundowych, obawy są że przyjdzie prze potężny rywal Zagłębie i będzie problem ze zremisowaniem.

odpowiedz

marcin - 8 godzin temu, *.com.pl @Dedi: to będzie wyjazd do Lubina... odpowiedz

Dedi - 8 godzin temu, *.plus.pl @marcin: Wiem podałem tylko jako przykład mi nawet nie chodzi o Zagłębie... Tylko pokroju Zagłębia team przyjedźie i będziemy mieli problem. Kiedyś na takie wyniki sparingów nas nabierali jak spokojnie czekam na mecz z Zagłębiem... odpowiedz

Jerry. - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl @Dedi: Najpierw popisujesz się brakiem wiedzy o rozgrywkach ligowych a zaraz potem błyszczysz budową zdania i interpunkcją. odpowiedz

