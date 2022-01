LIVE!: Legia 2-0 Riga (KONIEC)

O godzinie 13:00 czasu polskiego w Dubaju Legia Warszawa rozegra trzeci sparingowy mecz tej zimy. Rywalem Wojskowych będzie zespół Riga FC, który w ubiegłym sezonie zajął czwarte miejsce w lidze. Spotkanie można obejrzeć na tvpsport.pl i legia.com, my zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto z Dubaju. PRZYGOTOWANIA DZIEŃ PO DNIU TRENINGI SPARINGI FOTO VIDEO

TRENER trenerów - 2 godziny temu, *.50.125 TOBIASZ PONOWNIE POKAZUJE ŻE TO ON BĘDZIE NUMER 1! odpowiedz

Czarek - 6 godzin temu, *.plus.pl Powiem tak oglądałem wszystkie sparingi i nie widze poprawy w grze.tylko tyle że dobre wyniki.żeby się przeniosły na ligę te wygrane odpowiedz

Lupus - 7 godzin temu, *.centertel.pl Mecz oglądałem i mam wrażenie że to już następny sezon-

przeciwnik i poziom sportowy Legii na poziomie I ligi,

Boisko i otoczenie nawet gorzej - II lub III liga.

Ale może jestem pesymistą i złe myśli już nie wrócą. odpowiedz

Wawa - 9 godzin temu, *.chello.pl Tobiasz na duży plus

Rosołek i Skibicki bardzo słabo

Jest wygrana ale brak rozegrania ,wypracowanych schematów.

Musimy brać poprawkę ze na takim sparingu

Żadna druzyna się nie spinana na 100 %.

Co innego w EX taki piast Cracovia Wisła termalika na Legię spinają się na 200% później mogą przegrać 3,4 mecze ale z Legią wygrają i tu jest problem bo 18 meczową dziurawa jak ser ... odpowiedz

Pożyjemy . Zobaczymy - 9 godzin temu, *.t-mobile.pl Wyniki, wynikami. Ale slabo to widze, zbieranina, brak zgrania, brak wypracowanych akcji, tak sie nie da. K.Pytam sie kto bedzie grał na wiosnę, bo tego chyba Vukovics nawet nie wie. W każdym badz razie powodzenia



Jedno jest pewne, zeby taki klub doprowadzić do takiej zapaści trzeba byc totalnym idiota, slowa te kieruje do Pana o bujnej fryzurze , Allegro małym rozumie……..



Ze sportowym pozdrowieniem



Ważniejsze w klubie sa idiotyczne nowe projekty nie związane z działalnością sportowa niż zajmowanie sie budowaniem silnego klubu sportowego odpowiedz

KrystekLegia - 9 godzin temu, *.chello.pl I dobrze oby te wygrane przełożyły się na formę w lidze i będzie dobrze, trzeba powolij myśleć o przyszłym sezonie i budować mocny zgrany i żywy zespół. odpowiedz

wojti - 10 godzin temu, *.chello.pl Masakra. Dajmy szansę bramkarzowi....Legia zawsze miała fajnych bramkarzy ....więc i Miszta wypali...kurde....w grze Legii widać progres na plus i dalej narzekania....Vuko sprawdza wszystkich....kto sie nada na ligowy bój....kurde....po co te żale....zgłoście sie na trenera i pokażecie swoją wizję....kur...a albo jesteście z klubem albo .....wypier.....ć.....masakra....nic Was nie zadowoli.....ch...j z takimi kibicami.....

Pozdro dla .....normalnych odpowiedz

Kibolek - 12 godzin temu, *.it-home.pl Miszta cieniasie zapomnij o ekstraklasie odpowiedz

Pawlo - 12 godzin temu, *.mm.pl Ręcznik Miszta w bramce Masakra !!! Legio kiedy nowy bramkarz ???!!! odpowiedz

