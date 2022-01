Riga FC - ostatni sparingpartner Legii

Czwartek, 20 stycznia 2022 r. 09:45 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W ostatnim sparingowym meczu podczas zgrupowania w Dubaju Legia Warszawa zmierzy się z Riga FC.



Najbliższy przeciwnik stołecznego zespołu nie może pochwalić się zbyt bogatą historią. Został bowiem założony w 2012 roku, a do rozgrywek przystąpił dopiero w 2014 roku. Zadebiutował wówczas w drugiej lidze łotewskiej, w której zajął 1. miejsce i awansował do wyższej klasy rozgrywkowej. Ostatecznie w rozgrywkach wziął udział dopiero po połączeniu z zespołem Dinamo. Kolejny rok również przyniósł awans. Od awansu do ekstraklasy w 2016 roku występuje pod obecną nazwą. Kolejne lata przyniosły kilka sukcesów, w tym Puchar Łotwy w 2018 roku i 3 mistrzostwa - w 2018, 2019, 2020. W 2021 roku nie udało się jednak obronić tytułu.



Riga FC nie może pochwalić się sukcesami na arenie międzynarodowej. Ich najlepszym osiągnięciem jest 4. runda eliminacyjna Ligi Europy w sezonie 2019/20, kiedy odpadli z FC Kopenhaga, a także 4. runda eliminacyjna Ligi Konferencji Europy w sezonie 2021/22, gdzie przegrali po dogrywce z Lincoln Red Imps.



Warto wspomnieć, że właścicielem klubu jest rosyjski miliarder, Siergiej Łomakin. 4 stycznia w drużynie doszło do zmiany na stanowisku pierwszego trenera. Obecnie tę funkcję pełni Thorsten Finks, były piłkarz Bayernu Monachium. Legia będzie dla łotewskiego zespołu pierwszym z pięciu sparingpartnerów podczas zgrupowania w Dubaju.



Początek spotkania 20 stycznia o godzinie 13:00 czasu polskiego. Mecz można obejrzeć na antenie TVP Sport, my zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto z Dubaju.