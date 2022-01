Koszykówka

Zmiany w terminarzu koszykarskiej Legii

Czwartek, 20 stycznia 2022 r. 11:14 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Wobec przełożonego meczu w Rosji z Parmą-Parimatch Perm w rozgrywkach FIBA Europe Cup (mecz planowany początkowo na 26 stycznia), koszykarze Legii dzień później rozegrają na Bemowie zaległy mecz Energa Basket Ligi z GTK Gliwice. Mecz w Rosji przełożono ze względu na kwarantannę w drużynie przeciwnika. Nowy termin tego spotkania nie jest jeszcze znany. Wcześniej, bo w najbliższą niedzielę, legionistów czeka wyjazdowe spotkanie z medi Bayreuth.



Zaległe wyjazdowe mecze ze Spójnią i Startem, prawdopodobnie rozegrane zostaną w marcu. Wiadomo już, że spotkanie 24. kolejki Energa Basket Ligi pomiędzy Legią i Astorią Bydgoszcz, rozegrane zostanie dwa dni później niż pierwotnie planowano - mecz w hali na Bemowie odbędzie się w niedzielę, 6 marca.



Terminy najbliższych meczów Legii:

23.01 (ND) g. 18:00 medi Bayreuth - Legia Warszawa [TVP Sport]

27.01 (CZ) g. 18:00 Legia Warszawa - GTK Gliwice [Emocje.TV]

30.01 (ND) g. 20:00 Legia Warszawa - HydroTruck Radom [Emocje.TV]

02.02 (ŚR) g. 17:30 Legia Warszawa - ZZ Leiden [TVP Sport]

05.02 (SO) Legia Warszawa - Enea Zastal BC Zielona Góra

09.02 (ŚR) g. 17:30 Legia Warszawa - medi Bayreuth [TVP Sport]

13.02 (ND) Legia Warszawa - Arged BM Stal Ostrów Wlkp.