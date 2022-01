Trwają wybory Sportowca Roku 2021 na Mazowszu

Piątek, 21 stycznia 2022 r. 12:45 Bodziach, źródło: Legionisci.com

"Magazyn Sportowy" Radia Dla Ciebie po raz trzeci prowadzi plebiscyt na Sportowca Roku 2021 na Mazowszu. Głosowanie potrwa do 23 stycznia do godziny 22:00, a głosy oddawać można na zawodników Legii. Wśród kandydatów jest dwunastu zawodników różnych dyscyplin, wyłonionych w plebiscytach RDC na Sportowca Miesiąca na Mazowszu.



Głosować można m.in. na kapitana koszykarskiej Legii, Łukasza Koszarka (zawodnik października), jak również byłego już zawodnika amp futbolowej Legii, Bartosza Łastowskiego (zawodnik maja), który kilka tygodni temu po dwuletniej przygodzie w naszej sekcji, wrócił do TSP Kuloodpornych Bielsko-Biała.



Zwycięzcę poznamy podczas uroczystej gali w Muzycznym Studiu Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej w środę, 27 stycznia.