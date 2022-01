Pogrzeb Wiktora Bołby

17 stycznia zmarł Wiktor Bołba, twórca i kustosz muzeum Legii Warszawa. Informujemy, że msza św. żałobna odprawiona zostanie 1 lutego o godzinie 14:05 w Kościele pw. Św. Ignacego Loyoli przy ul. Wóycickiego 14a, a po niej nastąpi odprowadzenie urny do grobu na Cmentarzu Komunalnym Północnym. Przypominamy także, że w Muzeum Legii przy ul. Łazienkowskiej wystawiona jest księga kondolencyjna.

c u L t - 2 godziny temu, *.50.125 JAK TEN CZAS LECI....PAMIĘTAM EKIPE OD FLAGI ŻYLETA, NOWI KIBICE LEGII SIE RODZĄ I INNI ODCHODZĄ...WIECZNY ODPOCZYNEK DAJ PANIE...NASZEMU BRATU Z ŻYLETY... odpowiedz

gazza - 5 godzin temu, *.inetia.pl Wielka strata dla Legii jako klubu i dla nas jako kibiców.

Człowiek legenda - Wspaniałe muzeum stworzył. odpowiedz

Pawel - 6 godzin temu, *.vectranet.pl Wiktor, dziekuje. odpowiedz

dejne3 - 6 godzin temu, *.199.66 Spoczywaj w spokoju odpowiedz

sdcorp - 8 godzin temu, *.aster.pl Super Facet - ciekawe kto teraz się zajmie Muzeum Legii odpowiedz

Wariat - 6 godzin temu, *.vectranet.pl @sdcorp: Pewnie Mioduski je zamknie bo to jest taki szkodnik, które czego się nie dotknie to psuje odpowiedz

dino - 3 godziny temu, *.plus.pl @sdcorp:

Miodek znajdzie jakiegoś młodego korpo szczura odpowiedz

