28-30.01: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 28 stycznia 2022 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W piątek i sobotę w Legia Training Center nasi piłkarze rozegrają ostatnie gry kontrolne przed rozpoczynającą się za tydzień rundą wiosenną. W sobotę zachęcamy do wspierania naszych siatkarzy, którzy o 17:00 na Mokotowie podejmować będą KPS Siedlce (bilety 10 zł ulgowe i 20 zł normalne do kupienia przy wejściu). W niedzielę o 20:00 zapraszamy na Bemowo na mecz naszych koszykarzy z HydroTruckiem Radom. Bilety do kupienia TUTAJ od 10 złotych. Transmisja meczu koszykarzy na Emocje.TV.



W sobotę w godzinach 10-14 w hali przy Gładkiej 18, przy okazji turnieju futsalowego oldbojów, dojdzie do towarzyskiego spotkania futsalistów Legii i AZS-u UW Wilanów.



Rozkład jazdy:

28.01 g. 13:00 Legia Warszawa - GKS Tychy [sparing, Legia Training Center 7]

29.01 g. 13:00 Legia Warszawa - Radomiak Radom [sparing, Legia Training Center 7]

29.01 g. 17:00 Legia Warszawa - KPS Siedlce [siatka, ul. Niegocińska 2a]

29.01 g. 17:00 Legia II Warszawa - Kolejarz Basket Radom [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

30.01 g. 16:45 FC Den Haag - De Graafschap

30.01 g. 20:00 Legia Warszawa - HydroTruck Radom [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]



Młodzież:

28.01 g. 16:00 RB Lipsk U17 - Legia U17 [Lipsk]

28.01 g. 16:30 Gim 92 Ursynów U-17 - Legia Warszawa U-17 [kosz, ul. Koncertowa 4]

29.01 g. 10:00 Legia U14 - Widzew Łódź U14 [LTC 7]

29.01 g. 11:00 Legia U10 - Widzew Łódź 12 [ul. Łazienkowska 3]

29.01 g. 11:00 Legia U11 - Widzew Łódź 11 [ul. Łazienkowska 3]

29.01 g. 12:00 Hertha Berlin U17 - Legia U17 [Berlin]

29.01 g. 12:00 MSK Żylina U19 - Legia U18 [Żylina]

29.01 g. 13:00 Legia U13 - Widzew Łódź 09 [ul. Łazienkowska 3]

29.01 g. 15:00 Legia U12 - Widzew Łódź 10 [ul. Łazienkowska 3]

29.01 g. 15:30 Legia U16 - Radomiak Radom U17 05 [LTC]

29.01 g. 17:30 Legia U15 - mecz sparingowy [LTC]

30.01 g. 11:00 AS Trenczyn U19 - Legia U18 [Trencin]



W sobotę w godzinach 8:00-13:30 Legia U12 weźmie udział w turnieju Ekodom Cup w Markach (ul. Wspólna 40/42).

Mecze Legii: 8:24 Drukarz Warszawa, 9:24 Talent Warszawa, 10:12 Torpedo Mokotów, 10:48 Turbo FA, 11:24 OKS Champion Otwock, 12:00 AP Marcovia Marki, 12:24 WBS Warszawa