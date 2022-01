Amerykanie złożyli ofertę za Luquinhasa

Według informacji portalu sportowefakty.wp.pl Legia Warszawa otrzymała ofertę za Luquinhasa z klubu grającego w MLS. - Zdajemy sobie sprawę, że Luqiunhas jest jednym z najbardziej rozchwytywanych zawodników na rynku i różnie może się to potoczyć, więc nie chciałem czekać z uhonorowaniem go opaską kapitańską - powiedział Aleksandar Vuković w rozmowie podsumowującej zgrupowanie . Według informacji portalu oferta nie zostanie zaakceptowana w tym okienku transferowym, ale niewykluczone, że temat sprzedaży Brazylijczyka wróci latem.

123 - 16 minut temu, *.chello.pl Sprzwdawac. Za slaby fizycznie na nasza lige. Technika tez nie za wysoka.

Szukac mloxego, perspektywicznego polskiego playmakera. odpowiedz

Darek - 23 minuty temu, *.chello.pl Mioduski zaraz wszystko przeliczy i nowy kapitan nie zagra nawet jednego meczu z opaską na ręku.

Za chwilę przeczytamy Jędrzejczyk ponownie kapitanem. odpowiedz

Zdzicho - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Zrobimy tak, Luqi sie teraz piduczy angielskiego, a Amerykanie dorzuca troszke wiecej niz ten milion dolarow i jak sie utrzymamy w lidze to zrobimy deala :) odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Kudłaty zobaczy 50.000 USD i się zsika z wrażenia. odpowiedz

Paco - 1 godzinę temu, *.190.43 Kudłaty sprzeda go bo pusto w kieszeni odpowiedz

L - 42 minuty temu, *.tpnet.pl @Paco : wiesz co? My tyle kapuchy dostaliśmy z LE w tym sezonie że ja to nie chce słuchać już tego gadania ze pusto bo to nie prawda. odpowiedz

Piotr - 1 godzinę temu, *.net.pl Ale tam to trzeba po angielsku mówić, to nie Polska... odpowiedz

