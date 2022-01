W Niecieczy 19 lutego. Zmiana terminu zaległego meczu z Termaliką

Ustalono terminarz 22. kolejki Ekstraklasy. Legia Warszawa zmierzy się na wyjeździe z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza w sobotę, 19 lutego o godzinie 20. Jednocześnie zmianie uległ termin zaległego meczu 5. kolejki pomiędzy Legią i Bruk-Betem. Spotkanie odbędzie się 15 lub 16 marca o godz. 18:45. Ostateczne potwierdzenie jednej z tych dat nastąpi wraz z wyznaczeniem planu transmisji 25. kolejki. Najbliższe mecze Legii: 04.02.2022 (PT) 20:30 Zagłębie Lubin - Legia Warszawa 13.02.2022 (ND) 17:30 Legia Warszawa - Warta Poznań 19.02.2022 (SO) 20:00 Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Legia Warszawa Terminarze w działach: Terminarz Legii Terminarz Ekstraklasy Terminarz Pucharu Polski Relacje z meczów W Kalendarzu Legionisty na stronie głównej.

Miasto Rafałka - 17 minut temu, *.play-internet.pl Bilans w Niecieczy:6 straconych 1 strzelona.Nasi muszą pojechać tam spięci jak guma w gaciach,buhaha odpowiedz

