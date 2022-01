W oczekiwaniu na transfery wahadłowego i bramkarza

Do tej pory w trwającym okienku transferowym Legia Warszawa sprowadziła dwóch zawodników. Jako wolny grac do klubu trafił pomocnik Patryk Sokołowski , a z wypożyczenia do Arki Gdynia wrócił Maciej Rosołek . Ustalone zostały jednak inne priorytety, na które wymagane są wzmocnienia. Chodzi o wahadłowych, a w szczególności prawego wahadłowego oraz bramkarza. W ostatnich dniach w Turcji przebywał Paweł Tomczyk , który pomaga Jackowi Zielińskiemu przy transferach. W Belek trenuje aktualnie 17 drużyn Ekstraklasy. Osoby decyzyjne w Legii nie mają watpliwości, że umowa z Maikiem Nawrockim zostanie przedłużona. - To jedynie kwestia aktywowania wpisanej klauzuli i na pewno to zrobimy - słychać przy Ł3. Bramkarze Podzczas zgrupowania wysoką formę potwierdza Artur Boruc , ale w przypadku 41-letniego bramkarza nigdy do końca nie będzie wiadomo, czy będzie do dyspozycji w każdym spotkaniu. Legia prowadziła intensywne poszukiwania doświadczonego golkipera, który mógłby być zmiennikiem Boruca. Spośród kilkudziesięciu kandydatów wyselekcjonowanych zostało trzech. Pierwszym był Sokratis Dioudis z Panathinaikosu. Zawodnik miał wolną rękę w zmianie pracodawcy, ale niestety na ostatniej prostej jego aktualny klub zmienił zdanie i zablokował transfer. Następnie wydawało się, że na Łazienkowską trafi niemieckojęzyczny bramkarz, ale tu także rozmowy upadły. Według naszych informacji zawodnik wycofał się w ostatniej chwili, ponieważ chciał miejsca między słupkami, a nikt mu tego nie mógł zagwarantować. Wiadomo, że w grę wchodzi jeszcze jedno nazwisko ze skróconej listy potencjalnych bramkarzy. Oprócz Boruca w kadrze drużyny są jeszcze Cezary Miszta i Kacper Tobiasz . Obaj mają za sobą prawdziwą szkołę życia w ostatnich miesiącach, które nie były łatwe. Tym drugim duże zainteresowanie wyraża Stal Mielec, ale o tym czy temat będzie kontynuowany zależy los Rafała Strączka , który aktualnie jest pierwszym bramkarzem mielczan. Przy Łazienkowskiej nadal bardzo wierzą w Misztę i widzą w nim zawodnika, który może sobie poradzić. Wahadłowi Podczas zgrupowania w Dubaju najwięcej minut na prawym wahadle w spotkaniach sparingowych otrzymał Jakub Kwiatkowski . 18-latek radził sobie nieźle, ale wiadomo, że sztab oczekuje wyższej jakości. Mattias Johansson lepiej radzi sobie w obronie i ustawiany był jako jeden z trzech stoperów, a z kolei Lirim Kastrati jest graczem ofensywnym, choć na ten moment trudno się spodziewać, by otrzymał wiele okazji do gry. Według zapewnień Zielińskiego za moment luka na tej pozycji zostanie odpowiednio wypełniona.

L57 - 25 minut temu, *.chello.pl A gdzie napastnik????? odpowiedz

Biała Siła - 26 minut temu, *.vectranet.pl Kto chce przyjść do spadkowicza potencjalnego ,prosta sprawa , odpowiedz

Darek - 27 minut temu, *.chello.pl Lista bramkarzy skróciła się do jednego nazwiska.Brawo.A jak ktoś przyjdzie to młodzi mogą zapomnieć o graniu.Może to i lepiej po tym co prezentowali na jesień.

Kastrati już wiadomo,że za dużo nie pogra.Kolejna kasa w błoto.

Czy klub uważa że Zaczniemy wygrywać Rosołkiem i Włodarczykiem w ataku? odpowiedz

Julon - 38 minut temu, *.centertel.pl Miszta może i Legionista ale bramkarz z niego kiepski co najwyżej 3 rezerwowy!! odpowiedz

L - 48 minut temu, *.t-mobile.pl Wiem, że gdy Boruc miał kontuzje to młodzi nie najlepiej bronili ale jaki jest sens sprowadzać bramkarza na pół roku? Od nowego sezonu miodek na bank będzie chciał promować młodego. Może trzeba kazać Arturowi zacząć się sportowo prowadzić - zdrowa dieta i zero używek - to może kontuzje go będą omijać...Taka luźna sugestia. odpowiedz

olew - 59 minut temu, *.vectranet.pl Po co nam bramkarz ?! Boruc - dobry, ikoniczny i fartowny. Młodzi z ogromnym potencjałem i dobrymi już umięjętnościami . czwartego kupować ? Skrzydłowi to rozumiem, dokupić lub z dwójki przystosować. odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Może niech Kudłaty poprosi Raków o 2-3 rezerwowych. odpowiedz

Pawlo - 1 godzinę temu, *.mm.pl Amatorki ciąg dalszy !!! Przy Łazienkowskiej dalej wierzą w Misztę !!! Serio ??? Ludzie ręce opadają wierzą w ręcznika w bramce w puste przeloty i odbijanie piłki pod nogi przeciwnika !!! To jest bramkarz na 1 ligę tyle meczy nam zawalił tym swoim bezstalenciem bramkarskim czy nikt tego dalej nie widzi w tym klubie ???!!! odpowiedz

Ja - 43 minuty temu, *.autocom.pl @Pawlo: przy tej, cienkiej jak d*pa węża linii defensywnej, ciężko nie puszczać bramek. Czarek wiele zawalił, to prawda, ale wybronił nam mecz z Leicester, a w Neapolu bez niego byłoby nie 3, a 8 do zera. Potencjał mimo wszystko chłopak ma, tylko ktoś musi nauczyć go gry na przedpolu. Poza tym to Legionista, jeden z niewielu z tej armii parodystów, któremu jesienią zależało. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Amatorki ciąg dalszy... A bramki kto ma strzelać? Gdzie napastnik? Kastrati nie będzie grał zbyt dużo??? To po co było za niego 1,5 mln ojro dawać... Kastrati jak taki kozak to powinien być pierwszy wybór teraz... odpowiedz

