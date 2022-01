Młodzież: mecze weekendowe (akt.)

Legia U15 zremisowała 1-1 z SEMPem Ursynów U16. Juniorzy starsi zremisowali 2-2 z Ruchem Chorzów tracąc oba gole w samej końcówce. Z pojedynku dwóch zwyciężców grup CLJ U17 górą wyszła Legia, pokonując na wyjeździe 2-0 Zagłębie Lubin. Zespół U16 przegrał w Berlinie 0-2 z Herthą. Zespoły U14 i U13 zagrały ze rówieśnikami z Zagłębia Sosnowiec, prezentując się z bardzo dobrej strony. Dwie najmłodsze drużyny Akademii zagrały z Jagiellonią Białystok U10 i U11. Juniorzy starsi CWKS pokonali 4-1 występujące w lidze okręgowej rezerwy Błonianki.



Legia U18 2-2 (0-0) Ruch Chorzów U19

Gole:

1-0 66 min. Dawid Kiedrowicz (as. Marcel Krajewski)

2-0 79 min. Jakub Jędrasik

2-1 83 min. Krystian Mucha (karny po faulu na nim samym)

2-2 87 min. Maksymilian Rogała (głową)



Strzały (celne): Legia 18 (7) - Ruch 13 (7)



Legia - I połowa: Jakub Kowynia – Patryk Winiarski, Kacper Wnorowski, Jakub Rutkowski, Patryk Romanowski – Sebastian Kieraś, Kacper Knera, Maddox Sobociński – Dawid Niedźwiedzki, Maksymilian Stangret [05], Bartosz Dziemidowicz

Legia - II połowa: Jakub Kowynia – Marcel Krajewski, Robert Żolik, Jakub Furman, Patryk Romanowski (47-61' Jakub Rutkowski) – Dawid Kiedrowicz, Patryk Bek, Maddox Sobociński, Fryderyk Janaszek, Jakub Jędrasik [05] – Kajetan Staniszewski

Rezerwa: Jakub Trojanowski

Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Norbert Misiak



Zagłębie Lubin U17 0-2 (0-0,0-1) Legia U17

Gole:

0-1 57 min. Jakub Kowalski (przewrotką, as. Bartosz Krasuski)

0-2 64 min. Hubert Dorczyk (głową, as. Kacper Bogusiewicz z rogu)



Legia: Jakub Murawski (Jan Sobczuk ng) - Franciszek Saganowski [06](61' Jakub Grzejszczak [06]), Bartosz Płocki (45' Rafał Boczoń [06]), Hubert Dorczyk, Bartosz Krasuski - Bartosz Mikołajczyk, Filip Rejczyk [06], Oskar Lachowicz (61' Fryderyk Misztal [06]) - Wiktor Puciłowski (61' Kacper Bogusiewicz [06]), Tomasz ROjkowski [06], Jakub Kowalski [06]

Trener: Rafał Gębarski, II trener: Tomasz Bąbel



Sparing: Hertha Berlin U16 2-0 Legia U16 (2006 i mł.)



Legioniści zmierzyli się z bardzo wymagającym rywalem - Hertha jest potentatem jeżeli chodzi o szkolenie w Niemczech. Zawodnicy z Berlina prezentowali bardzo wysokie umiejętności indywidualne i mimo niezłej gry legionistów, byli w stanie kilkoma nieszablonowymi akcjami dojśćdo dogodnych sytuacji i zdobyć dwa gole.



Sparing: Legia U15 1-1 (0-0) SEMP Ursynów U16

Gole:

1-0 66 min. gracz testowany II (as. Michał Korba)

1-1 84 min. gol samobójczy



Strzały (celne): Legia 17 (7) - SEMP 20 (8)

Grano 2x45 minut



Legia: gracz klubu partnerskiego - Dawid Foks, Szymon Chojecki, Antoni Wasiak-Libiszowski (56' Jakub Błażejczyk Ż), Maks Michałowski (72' Kuba Solecki), gracz testowany I, (67' Alex Cetnar), Radosław Czerwiec Ż(56' Jan Leszczyński), Aleksander Iwańczyk (Kpt), Igor Busz Ż (62' Michał Korba), Konrad Kraska (56' Antoni Klukowski) - gracz testowany II (67' Max Pawłowski)

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Rywalizację weekendową rozpoczął sparing legionistów z rocznika 2007 ze SEMPem Ursynów 2006. Legia prezentowała się momentami nieźle, ale nie zawsze utrzymywała kontrolę nad grą, co skończyło się kilkoma dogodnymi okazjami dla gości (w tym 2 poprzeczki). Zespół U15 prowadził już 1-0, ale 6 minut przed końcem ursynowianie wyrównali po rzucie wolnym.



Legia U14 8-0 (3-0) Zagłębie Sosnowiec '08

Gole:

1-0 22 min. Aleks Płoszka (karny na Kacprze Borowcu)

2-0 33 min. Aleks Płoszka (karny na Juliuszu Rafalskim)

3-0 44 min. Kacper Borowiec (as. Aleks Płoszka)

4-0 54 min. Antoni Sobolewski (as. Aleks Płoszka z rzutu rożnego)

5-0 61 min. Filip Nieckarz b.a.

6-0 66 min. Piotr Bzducha (as. Oliwier Puto)

7-0 73 min. Daniel Wyrozumski (as. Aleks Płoszka)

8-0 88 min. Daniel Wyrozumski (as. Oliwier Puto)



Strzały (celne): Legia 33 (18) - Zagłębie 2 (1)



Grano 2x45 minut



Legia: Jan Bienduga, Denys Stoliarenko - Daniel Foks, Antoni Sobolewski, Marceli Żek, Patryk Mackiewicz, Juliusz Rafalski, Marcel Kiełbasiński, Pascal Mozie, Mikołaj Jasiński, Aleks Płoszka, Kacper Borowiec, Oliwier Puto, Maksymilian Dołowy, Filip Nieckarz, Piotr Bzducha, Daniel Wyrozumski.

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



Legia U13 - Zagłębie Sosnowiec '09



Strzały (celne): Legia 63 (33) - Zagłębie 4 (4)

Grano 2x40 minut



Legia: Denis Stoliarenko - Piotr Bartnicki, Aleksander Marciniak, Ksawery Kopeć, gracz testowany, gracz testowany, Norbert Merchel, Jakn Rodak, Mateusz Strzelecki, Borys Boryszewski, Wojciech Paczosa, Oskar Putrzyński [10]

Trener: Rafał Klimkowski, II trener: Mateusz Gut



Jagiellonia Białystok 11 - Legia U11



Legia: Antoni Pawłowski - Michał Kuć, Filip Wancerz, Cyprian Lipiński, Maksymilian Albrecht, Bartosz Gawryś, Stanisław Ziętek + gracz testowany

Trener: Mateusz Majewski, II trener: Michał Konieczny



Jagiellonia Białystok 12 - Legia U10



Bardzo wymagający i ciekawy pojedynek młodych legionistów, którzy - podobnie jak starsi koledzy - wystąpili w mocno przetrzebionym kwarantannami składzie. Gospodarze postawili poprzeczkę wysoko podopiecznym Łukasza Listwana, ale dzięki temu pojedynek miał dużą wartość szkoleniową.



UWKS Legia 02-4 4-1 (1-1) Błonianka II Błonie (L)

Gole:

0-1 18 min.

1-1 45+5 min. Mirosław Tymczyszyn

2-1 51 min. Konrad Kisiel (as. Antoni Sidor)

3-1 79 min. Antoni Sidor (as. Karol Sulkowski)

4-1 88 min. Adrian Ciecierski (as. Mateusz Zalega)