Luk - 19 minut temu, *.centertel.pl Za darmo czy chociaż coś zarobili? odpowiedz

lp - 20 minut temu, *.com.pl rozumiem ze 5 mln euro przytuliliśmy? odpowiedz

Kwas70 - 26 minut temu, *.oktv.se No placze lzami ,taka strata odpowiedz

bronek49 - 30 minut temu, *.chello.pl zagrał w jednym meczu na prawym wachadle na pewno był zdecydowanie lepszy od Skibickiego odpowiedz

wtf? - 1 godzinę temu, *.centertel.pl kto? pierwsze słyszę o takim kopaczu w Legii! odpowiedz

Alex Bielany - 1 godzinę temu, *.autocom.pl Co za niepowetowana strata odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Alex Bielany: Dokładnie. Nic juz nie bedzie takie samo... odpowiedz

Jurek - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @Alex Bielany: Czytasz w moich myślach . A kryminałem jest sprowadzanie takich wynalazków . odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Czy ktoś wytłumaczy mi sens ściągania do zespołu rezerw 24 letnich Portugalczyków? Akademia imienia Dariusza pełną gębą działa, nie ma co. Grać tam młodzieżą, co za różnica czy w 3 czy w 2 lidze. Nie umiemy awansować, to wypożyczać utalentowanych wyżej, jak Majeckiego, a potem po osiągnięciu pewnego wieku i ocenie potencjału, wcielać do pierwszej drużyny lub żegnać... odpowiedz

Tomek prg - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Ja: no moje kolega to po prostu ktoś przycinał kaske na podpisie kontraktu przez taki szrot. odpowiedz

Szmu(L)ki - 2 godziny temu, *.chello.pl Widziałem go jak gra. Szczerze to wydaje mi się, że gdyby dostawał więcej szans, np zamiast drewnianego w tym sezonie perkharta to by się rozegrał. Szkoda. Będę śledził jego rozwój bo coś czuje, że może żałować jego oddania. odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.orange.pl Ciekawe, czyj to był wynalazek? Niech się zastanowię... odpowiedz

