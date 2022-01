Sparing: Legia II 0-3 ŁKS Łagów

Legia II rozegrała sparing z ŁKS-em Łagów, przegrywając 0-3. Zajmująca 5. miejsce w III grupie III ligi drużyna gości, w której zaprezentowało się też 5 byłych graczy "dwójki" (Waniek, Mydlarz, Urban, Cichocki i Derlatka), prezentowała się nieco lepiej w obu odsłonach zaciętego meczu, szybciej niż Legia prowadząc akcje w decydujących momentach pod bramką przeciwnika. W Legii II wystąpiło czterech graczy testowanych. Legia stworzyła sobie kilka okazji, ale uderzenia Dawida Dziięgielewskiego, Jakuba Czajkowskiego czy Kuby Wiśniewskiego nie zdołały zaskoczyć golkiperów gości. Oba zespoły skorzystały z możliwie najszerszych składów. "Dwójka" zagrała oczywiście bez graczy, którzy przebywali z I drużyną na zgrupowaniu w Dubaju. Zastąpili ich gracze tesotwani i zawodnicy z CLJ U18. Legia II Warszawa 0-3 (0-2) ŁKS Łagów Gole: 0-1 18 min. Piotr Cichocki 0-2 43 min. Mateusz Zachara (głową, as. Piotr Cichocki) 0-3 81 min. Szymon Hajduk b.a. Strzały (celne) [30-90 min.]: Legia II 8 (4) - ŁKS 8 (4) Legia II - I połowa: Jakub Trojanowski – Szymon Bednarz, Łukasz Sarnowski, Patryk Konik – Tomasz Nawotka, Jehor Macenko, Bartłomiej Twarkowski, Bartosz Widejko – Dawid Dzięgielewski, Jordan Majchrzak, Jakub Czajkowski Legia II - II połowa: Jakub Trojanowski – Jehor Macenko, Łukasz Sarnowski, Patryk Konik (75' Bartosz Widejko) – Aleks Łęcki, Kacper Gościniarek, Dawid Słabosz, Miłosz Pacek – Kuba Wiśniewski, Dawid Dzięgielewski, Osamah Al Mubaireek Trener: Marek Gołębiewski

