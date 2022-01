Kibice Legii w 159. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego

Niedziela, 23 stycznia 2022 r. 09:25 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W 159. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, kibice Legii z grupy Old Fashion Man Club odwiedzili miejsca pamięci. Delegacja legionistów złożyła wieniec w kwaterze Powstańców 1863 roku na Powązkach Wojskowych oraz zapaliła znicze w Parku Traugutta i pod Cytadelą.



159 lat temu, 22 stycznia, rozpoczął się największy w XIX wieku polski zryw narodowy przeciw rosyjskiemu zaborcy, powszechnie znany jako Powstanie Styczniowe. Była to zarazem ostatnia, niestety spóźniona, próba restytucji idei Rzeczpospolitej Trojga Narodów pod wezwaniem "Wolni z Wolnymi". Mimo początkowych sukcesów Powstanie zakończyło się klęską o katastrofalnych konsekwencjach, niemniej stanowiło ono niewyczerpaną wprost inspirację dla następnych pokoleń Polaków dążących do odzyskania niepodległości.



















fot. Michał Wyszyński