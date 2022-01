Futsaliści Legii rozegrali wczoraj grę kontrolną w ramach przygotowań do rundy rewanżowej futsalowej ekstraklasy. Legioniści przegrali na Wilanowie z AZS-em UW Wilanów 1-3, a mecz rozgrywany był 2x30 minut. Za tydzień nasz zespół czeka kolejny sparing, a za dwa tygodnie Legia zagra w 1/16 finału Pucharu Polski z Bonito Heliosem Białystok.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.