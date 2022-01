Koszykówka

Juniorzy Legii w ćwierćfinałach MP U-19

Niedziela, 23 stycznia 2022 r. 17:04 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi koszykarskiej Legii zapewnili sobie awans do ćwierćfinałów mistrzostw Polski do lat 19. Podopieczni Łukasza Łobody w turnieju barażowym rozgrywanym na Ursynowie, sprawili sporą niespodziankę zajmując pierwsze miejsce. Legia już po sobotniej wygranej z Akademią Komorów 110-77 miała pewny awans do ćwierćfinałów, zaś niedzielne spotkanie z gospodarzami, Gimem 92 Ursynów miało zdecydować o miejscu pierwszym.



Legioniści, grający w bardzo wąskiej rotacji, sprawili olbrzymią niespodziankę, zwyciężając 84-81. Kluczem do wygranej była fantastyczna druga kwarta w naszym wykonaniu, wygrana przez nasz zespół 31-15. Aż 32 punkty zdobył Eryk Gąsiński (7 trójek). Świetnie zaprezentował się także kapitan zespołu i jednocześnie drugi z graczy, który zagrał pełne 40 minut - Szymon Kołakowski. Trenujący na co dzień z pierwszym zespołem "Kołek" zdobył 26 punktów, o trzy więcej niż w sobotnim meczu z Komorowem.







Tym samym Legia po rocznej przerwie, ponownie awansowała do ćwierćfinału mistrzostw Polski U-19. Turniej ćwierćfinałowy rozegrany zostanie w dniach 4-6 lutego. Niebawem poznamy rywali Legii i miejsce rozgrywania zawodów.



22.01, Legia Warszawa 110-77 (24-17, 30-15, 31-26, 25-19) Akademia Koszykówki Komorów

Legia: Szymon Kołakowski 23, Eryk Gąsiński 15, Jakub Zabłocki 14, Jakub Sarna 12, Kacper Lipiński 11, Olaf Górski 11, Kacper Gawroński 8, Kacper Kieliszek 7, Piotr Spigarski 5, Jakub Śliwiński 4, Jakub Tarach 0.

trener: Łukasz Łoboda



Komorów: Michał Strojek 23, Bartosz Habiera 12, Michał Stelmach 11, Jakub Łaniewski 11, Maciej Karolonek 6, Michał Kolasa 5, Maksymilian Oszako 5, Franciszek Szular 2, Jakub Dobrzyński 2, Mikołaj Rajchert 0, Maksymilian Kurowski -.

trener: Grzegorz Tomaszewski



23.01, Gim 92 Ursynów 81-84 (23-15, 15-31, 25-18, 18-20) Legia Warszawa

Gim: Adam Anusewicz 25, Maksymilian Szefler 16, Michał Szymański 14, Kamil Witczak 10, Sebastian Gawin 9, Adam Lisewski 6, Mateusz Kwiatkowski 5, Stanisław Kaczmarczyk 4, Aleksander Żak 2, Wiktor Jaworski -, Jakub Hudak -, Szymon Charęza -.

trener: Marek Łodyga, as. Marcin Waśkiewicz



Legia: Eryk Gąsiński 32 (7), Szymon Kołakowski (k) 26 (1), Jakub Sarna 12 (1), Jakub Śliwiński 11, Jakub Zabłocki 4, Kacper Kieliszek 0, Piotr Spigarski 0, Olaf Górski 0.

trener: Łukasz Łoboda



Widzów: 40