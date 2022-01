Czech nowym bramkarzem?

Poniedziałek, 24 stycznia 2022 r. 09:03 Wiśnia, źródło: Legionisci.com / Interia

Martin Jedlička może niebawem podpisać kontrakt z Legią Warszawa - podaje Interia, powołując się na słowackie media. Bramkarz występuje obecnie w DAC Dunajskiej Stredzie i uchodzi za jednego z najlepszych bramkarzy w lidze.



Sprowadzenie doświadczonego golkipera jest dla mistrzów Polski priorytetem w zimowym oknie transferowym. Kontuzje coraz częściej doskwierają Arturowi Borucowi, co rodzi konieczność posiadania na ławce wartościowego zmiennika, który docelowo wskoczyłby za jakiś czas na stałe między słupki.



Jedlička ma 24 lata i jest byłym młodzieżowym reprezentantem Czech. Grał we wszystkich juniorskich kadrach, zaczynając od U16, a na U21 kończąc. Kontrakt z Legią ma podpisać do czerwca 2025 roku.