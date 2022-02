42. urodziny Artura Boruca

Niedziela, 20 lutego 2022 r. 00:00 Redakcja

42. urodziny obchodzi dziś Artur Boruc. Bramkarz Legii przyszedł na świat w Siedlcach. To w tamtejszej Pogoni rozpoczynał piłkarską karierę, by następnie kontynuować ją w rezerwach Legii, Dolcanie Ząbki, aż w końcu trafił do pierwszej drużyny Legii. W stolicy zaczął odnosić swoje pierwsze sportowe sukcesy. Z Legią dwukrotnie sięgnął po mistrzostwo Polski. Wielokrotnie ratował stołeczny zespół przed utratą bramki. Stał się jedną z legend stołecznego klubu.



Z okazji urodzin życzmy Arturowi zdrowia i samych trafnych decyzji w życiu sportowym i prywatnym. Sto lat!