30. urodziny obchodzi dziś Mattias Johansson. Szwed trafił do Legii Warszawa w czerwcu 2021 roku. Zadebiutował w wygranym 3-2 meczu eliminacji do Ligi Mistrzów z Bodø/Glimt. Dotychczas rozegrał 19 spotkań, w których zdobył 1 bramkę. Z okazji urodzin najlepsze życzenia, przede wszystkim zdrowia i powrotu do formy. Sto lat!

Amor - 15 minut temu, *.t-mobile.pl Papapa... odpowiedz

jac - 3 godziny temu, *.chello.pl Kurcze , najgorsze jest to ze z tego zaciagu , Johansson , Kastrati , Kharatin , Rose , Abu Hanna , nikt nic nie wnosi do druzyny , totalny brak jakosci , nie jestem w stanie choc by przy jednym tamtejszym transfesze postawic plus odpowiedz

Gniewko - 3 godziny temu, *.netfala.pl @jac: Jak nic nie wnosi, Kastrati jest najszybszym człowiekiem w europie. odpowiedz

jac - 3 godziny temu, *.chello.pl @Gniewko: Patrząc na gre ukochanej druzyny to smiech przez łzy odpowiedz

Majkel - 2 godziny temu, *.chello.pl @Gniewko: No struś pędziwiatr. Akurat przyda się na Puszczę Niepołomice czy Odrę Opole w przyszłym sezonie. Może wtedy będzie miał z 5 asyst i ze 3 bramki ale dwucyfrówki łącznie i tak nie przebije. odpowiedz

