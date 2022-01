Sparing: Legia 4-0 GKS Tychy

Piątek, 28 stycznia 2022 r. 14:58 Mishka, źródło: Legionisci.com

W sparingowym meczu, rozegranym w Legia Training Center, Legia Warszawa wygrała z pierwszoligowym GKS-em Tychy 4-0. Już w pierwszej minucie bramkę dla stołecznego zespołu zdobył Rafael Lopes. Na 2-0 podwyższył tuż przed przerwą Lindsay Rose. W drugiej połowie padły kolejne gole dla "Wojskowych". W sobotę o godzinie 13 Legia zmierzy się z Radomiakiem Radom.



Fotoreportaż z meczu - 59 zdjęć Woytka



Tydzień przed pierwszym ligowym spotkaniem legioniści zmierzyli się w sparingowym spotkaniu z GKS-em Tychy. Już w pierwszej akcji stołeczny zespół wyszedł na prowadzenie za sprawą Rafaela Lopesa. Z prawej strony Josue wypuścił prostopadle Mattiasa Johanssona, ten dośrodkował w pole karne, a Lopes z ok. 7 m głową wpakował piłkę do siatki. Kilka minut później Patryk Sokołowski zagrał do Skibickiego, ten zdecydował się na strzał z lewej strony z ok. 17 m. Piłka po rykoszecie wyszła jeszcze na rzut rożny, ale ostatecznie nic ciekawego z tej akcji nie wyszło.



Pierwszą niezłą sytuację goście przeprowadzili w 8. minucie. Daniel Rumin oddał strzał z dystansu, ale futbolówka przeleciała nad poprzeczką bramki strzeżonej przez Artura Boruca. Później ciężko było doszukać się ciekawszych sytuacji po stronie GKS-u. W 24. minucie za to Sokołowski zagrał do Skibickiego, ten uderzył na bramkę, jednak piłka po rykoszecie opuściła boisko. Kilka minut później legioniści wyszli z kontrą po rzucie rożnym gości. Sokołowski zagrał do Josue, ten chciał odegrać z pierwszej piłki, ale zrobił to nieprecyzyjnie i nikt nie wykończył tej akcji.



Kolejne minuty nie przyniosły wielu ciekawych sytuacji. Tuż przed przerwą na 2-0 podwyższył Lindsay Rose. Po krótko rozegranym rzucie rożnym piłka trafiła do Mateusza Wieteski. Ten odegrał do Rose, który strzałem pod poprzeczkę z ok. 10 m dał Legii dwubramkowe prowadzenie.



Trener Aleksandar Vuković nie zdecydował się na dokonanie zmian w przerwie. Początek drugiej połowy przyniósł kilka ciekawych sytuacji po stronie warszawskiego zespołu. W odpowiedzi w 57. minucie jeden z rywali oddał strzał, który Boruc obronił nogami. W 60. minucie mogliśmy oglądać jedną z ładniejszych akcji w tym spotkaniu. Po dośrodkowaniu Johanssona Tomas Pekhart składał się do przewrotki. Przeszkodził mu jednak Lopes, który uderzył głową nad poprzeczką. Kilka minut później z prawej strony dośrodkował Josue, Johansson główkował, a bramkarz popisał się doskonałą interwencją i wybił na rzut rożny. Po nim również było groźnie pod bramką GKS-u. Adrian Odyjewski musiał się nieco namęczyć, żeby wybić piłkę po bardzo mocnym uderzeniu Skibickiego.



W 66. minucie w polu karnym faulowany był Tomas Pekhart. Do piłki niespodziewanie doszedł Josue i precyzyjnym, technicznym uderzeniem umieścił ją w bramce. Dosłownie chwilę później Pekhart podwyższył wynik na 4-0. W zamieszaniu w polu karnym Josue dośrodkował na ok. 2 m, a czeski napastnik tylko dołożył głowę.



Pomimo wysokiego wyniku, legioniści nie przestawali atakować. Mogliśmy oglądać jeszcze kilka niezłych sytuacji. W 80. minucie Skibicki uderzył obok bramki. Chwilę później strzelał z 16 m Sokołowski, jednak trafił tylko w słupek.