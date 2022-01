Sparing: Legia 4-0 Radomiak Radom

Sędziowie

Główny: Piotr Rzucidło



Pawlo - 1 minutę temu, *.mm.pl Miszta ręczniku co ty wyprawiasz w tej bramce ???!!! Out z Legii babolarzu !!! odpowiedz

EU07 - 53 minuty temu, *.plus.pl Powiało optymizmem oby przełożyło się to na wyniki w lidze. Ale czy to wystarczyczy że L zajmie wysokie miejsce w lidze? Oby. odpowiedz

Jano - 1 godzinę temu, *.orange.pl Michniewicz selekcjonerem Ale jaja!!!! odpowiedz

t - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Jano:

żenada roku odpowiedz

Zdzicho - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Tymczasem Czesio będzie trenerem kadry.... odpowiedz

(L)eo - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Rosołkowi ewidentnie siada łeb jak słyszy słowo Legia i że ma w niej grać. Po co żeśmy go ściągali z wypożyczalni jak trzeba będzie go tam oddać znowu? Ten chłopak ma chyba jakiś kompleks związany z Legią. Dosłownie odcina mu nogi i mózg gdy zakłada nasza koszulkę. Muci jak tak dalej będzie grał,to w przyszłości pójdzie za grube miliony euro, róbcie screeny. odpowiedz

ZenekL3 - 2 godziny temu, *.chello.pl Szarpany mecz na kretowisku to dobre przetarcie przed ligą i do tego wygrany wysoko. Odnosi sie wrażenie, że gdybyśmy poprzednią rundę grali pressingiem, nie byłoby tego kału i 17 miejsca. Bramek powinno być znacznie więcej, nawet sam Mladenowicz wjechał pole karne z dryblingiem z 10 razy ale artyści pola karnego typu Rosołek nie wiedzą co zrobić tam z piłką. Postęp zrobili obaj Albańczycy ale jeszcze trochę więcej by się przydało no w każdym razie do takiego zagraniczniaka do dalszej odsprzedaży jak Ondrej Duda im bardzo daleko. Niestety na największy minus Miszta, facet nie potrafi złapać piłki, ot co. odpowiedz

KrystekLegia - 3 godziny temu, *.chello.pl Oby Muci odpalił tak jak dziś i będzie kim grać zacznie się w drużynie rywalizacja na pozycjach to i będą się spinać i grać na maxa. odpowiedz

Korda - 3 godziny temu, *.centertel.pl Najgorzej to wygląda pozycja bramkarza :-) odpowiedz

Mariusz - 3 godziny temu, *.211.173 Kolejne zwycięstwo w okresie przygotowawczym. Legia ewidentnie odpaliła, a hejterzy prezesa Mioduskiego cierpią na hemoroidy. odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!! - 3 godziny temu, *.btcentralplus.com @Mariusz: wyp....razem z twoim mioduskim. odpowiedz

Mariusz - 2 godziny temu, *.211.173 @MIODUSKI OUT !!!!: Nie zesraj sie odpowiedz

olew - 36 minut temu, *.vectranet.pl @Mariusz: oni cierpią na gorsze rzeczy, ale fakt - cierpią . odpowiedz

ooon - 4 godziny temu, *.com.pl już wolałbym Malarza w bramce niż Misztę! odpowiedz

:o) - 3 godziny temu, *.chello.pl @ooon: Ja bym jednak wolał bramkarza... odpowiedz

chrisSiekierki - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Sparing sparingiem ale jednak wole jak wygrywają niż przegrywają. Taka mądra sentencja mi przyszła do głowy. odpowiedz

Pierwszy - 4 godziny temu, *.75.50 Ano przed Misztą jeszcze dużo pracy. odpowiedz

doni - 4 godziny temu, *.185.182 za 6 dni mecz o punkty zobaczymy na co ich stac! odpowiedz

Rene - 4 godziny temu, *.turk.net Co ten Miszta wyprawia na przedpolu! Po prostu nóż w kieszeni się sam otwiera. odpowiedz

Raf - 4 godziny temu, *.orange.pl Nie ma się czym podniecać to tylko sparing.

Niech wygrają takim wynikiem w lidze w co najmniej czterech meczach z rzędu, to wtedy będą powody żeby sadzić ze wchodzimy z mułu. odpowiedz

chrisSiekierki - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @Raf: ale jakby przegrali to byłaby tragedia ? odpowiedz

PLK - 4 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Oby te sparingi byly dobrym prognostkiem przed rundą wiosenną ekstraklass i przede wszystkim Pucharem Polski...

TYLKO LEGIA!!! odpowiedz

replika - 4 godziny temu, *.orange.pl Teraz pozostaje to zaangażowanie i entuzjazm przełożyć na ligę i PP. We mnie nadzieja odżywa. Z pozdrowieniem. odpowiedz

Robert Szenfeld - 5 godzin temu, *.centertel.pl No i git . Dało się na to patrzec , ale zdecydowanie lepiej w pierwszej połowie . Ernest jest w gazie widać . Robi co chce z przeciwnikami. odpowiedz

