Drugi etap przygotowań w LTC

Poniedziałek, 24 stycznia 2022 r. 10:43 Woytek, źródło: Legionisci.com

W sobotnie przedpołudnie drużyna Legii Warszawa wróciła z 16-dniowego zgrupowania w Dubaju. Dzień wcześniej - na zakończenie pobytu w ZEA - zawodnicy po południu mogli udać się do miasta, a w niedzielę po powrocie otrzymali dzień wolnego.



W poniedziałek w samo południe w Legia Training Center rozpocznie się drugi etap przygotowań do rundy wiosennej. W piątek i sobotę zespół Aleksandara Vukovicia czekają dwa spotkania sparingowe z GKS-em Tychy i Radomiakiem Radom. Po nich sztab szkoleniowy zdecyduje o tym, którzy z młodych zawodników wiosną będą regularnie trenowali z "jedynką".



Plan treningów na najbliższe dni wygląda następująco:

poniedziałek - 12:00

wtorek - 10:30 (siłownia) 16:30

środa - 12:00

czwartek - 12:00

piątek - 10:30, 13:00 sparing Legia - GKS Tychy

sobota - 10:30, 13:00 sparing Legia - Radomiak

niedziela - dzień wolny



Nieciecza chciała przełożenia meczu

Ligowe zmagania Legia Warszawa rozpocznie w piątek, 4 lutego o godzinie 20:30, wyjazdowym meczem z Zagłębiem Lubin. Pierwotnie cztery dni później Wojskowi mieli rozegrać zaległy mecz z 5. kolejki z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza, ale spotkanie zostało kolejny raz przełożone. Stało się tak na wniosek niecieczan.



- Był to wniosek Termaliki, do którego my się przychyliliśmy i który zaakceptowaliśmy. Marcowy termin, kiedy będziemy po kolejnym miesiącu wspólnej pracy i być może w lepszej sytuacji kadrowej, wydaje się lepszy. Ta zmiana pasowała nam także ze względu na pogodę i fakt, że nie musimy zaczynać rundy od trzech spotkań w ciągu jednego tygodnia - mówi Aleksandar Vuković.