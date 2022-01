Koszykówka

Nabór do Akademii Koszykówki dla roczników 2007-08

Wtorek, 25 stycznia 2022 r. 07:55 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższą niedzielę, 27 lutego o godzinie 13:00 w hali OSiR Bemowo przy ul. Obrońców Tobruku 40 odbędzie się trening naborowy do Akademii Koszykówki Legii Warszawa, dla chłopców z roczników 2007 i 2008. Trening naborowy poprowadzą trenerzy Akademii Koszykówki Legii Warszawa - Tomasz Wakulski i Łukasz Pacocha którzy w trwającym sezonie prowadzą zespół juniorów.



Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są przez trenera Tomasza Wakulskiego pod nr telefonu 508 327 399 i adresem mailowym: tomasz.wakulski@legiakosz.com



- Treningi naborowe organizujemy co roku, tym razem zapraszamy 27 lutego od godziny 13:00. Serdecznie zapraszamy chłopców z roczników 2007 i 2008, by spróbować swoich sił, pokazać umiejętności, które mogą okazać się przepustką do dołączenia do naszej Akademii Koszykówki. Szukamy ambitnych chłopców, którzy nie boją się ciężkiej pracy. Takich, którzy marzą, by swoją przyszłość związać z koszykówką. Zachęcamy do zgłaszania się na trening naborowy - mówi Tomasz Wakulski, trener Akademii Koszykówki Legii Warszawa.