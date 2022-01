Siatkówka

W sobotę mecz siatkarzy z KPS-em Siedlce

Piątek, 28 stycznia 2022 r. 09:04 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W sobotę na Mokotowie drużyna siatkarskiej Legii podejmować będzie w meczu Tauron I ligi zespół KPS-u Siedlce. Rywale mają o dwie wygrane więcej od Legii i o trzy punkty więcej, a w ligowej tabeli plasują się na miejscu piątym. Legia wygrała pięć kolejnych meczów ligowych na własnym parkiecie i liczymy, że serię przedłużymy również w ten weekend.



Początek spotkania o godzinie 17:00. Bilety w cenie 10 złotych (ulgowe) i 20 złotych (normalne) do kupienia przy wejściu do hali przy ul. Niegocińskiej 2a. Zapraszamy!



Legia przed sobotnim meczem zajmuje miejsce ósme z bilansem 10 wygranych i 9 porażek. Siedlczanie mogą pochwalić się bilansem 12-7. W pierwszym meczu obu drużyn, rozegranym w połowie października, KPS zwyciężył z Legią po zaciętym spotkaniu 3-2, w tym 15-9 w tie-breaku. Nasz zespół perfekcyjnie zaprezentował się w czwartym secie tamtego spotkania, który wygraliśmy aż 25-14, ale ostatecznie z Siedlec wróciliśmy z jednym punktem. W sobotę liczymy na co najmniej dwa punkty.



Co ciekawe sobotni mecz na Mokotowie będzie rywalizacją dwóch najlepiej punktujących zawodników I ligi. Kapitan Legii, Arkadiusz Żakieta, podobnie jak atakujący KPS-u, Adam Lorenc, zdobyli dotychczas 347 punktów dla swoich drużyn w obecnych rozgrywkach.



Termin meczu: sobota, 29 stycznia 2022 roku, godz. 17:00

Adres hali: ul. Niegocińska 2a [OSiR Mokotów]

Ceny biletów: 10 zł (ulgowe) i 20 zł (normalne)