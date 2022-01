Siatkówka

Siatkarska Legia pilnie potrzebuje sponsorów

Wtorek, 25 stycznia 2022 r. 11:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Siatkarze Legii w obecnym sezonie doskonale radzą sobie w rozgrywkach Tauron I ligi, czyli na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej. Utytułowana sekcja naszego klubu odnosi najlepsze wyniki w ostatnich 20 latach - po wywalczeniu awansu do I ligi w minionych rozgrywkach, teraz legioniści mają spore szanse, by zapewnić sobie udział w fazie play-off. Działacze Legii nie mogą jednak spać spokojnie, bowiem pojawiły się duże problemy ze spięciem budżetu sekcji na trwający sezon 2021/22.



- Jeśli chodzi o aspekt sportowy, to ten sezon układa się nawet lepiej niż zakładaliśmy. Mamy trzy punkty straty do trzeciego miejsca i 16 pkt. przewagi nad strefą spadkową. Niestety, jeśli chodzi o kwestie sportowe i organizacyjne nie układa się wszystko aż tak dobrze. Mamy problem, aby dopiąć budżet do końca sezonu i to problem, który bardzo nas przejmuje i przeszkadza nam w tym, aby snuć dalekosiężne plany - mówi Michał Trybusz.



Siatkarska Legia, założona w 1929 roku, chociaż od lat nie grała w najwyższej klasie rozgrywkowej (po raz ostatni w roku 2000), wciąż jest najbardziej utytułowanym polskim klubem. Legioniści zdobyli aż 28 medali mistrzostw Polski, w tym 8 złotych, 12 srebrnych i 8 brązowych. Ostatni medal mistrzostw Polski - srebrny - siatkarze Legii zdobyli w sezonie 1995/96.



- Jestem przekonany, że jeśli budować siatkówkę w dużych miastach, to w oparciu o drużyny, które w przeszłości święciły triumfy. Tradycja to coś, czego nie można kupić. W perspektywie kilku lat, jeśli uda się nam ustabilizować naszą sytuację finansową, nawiązanie do dawnych sukcesów siatkarskiej Legii wydaje się więcej niż pewne. Mamy podstawy, aby w przyszłości myśleć o tym, aby zawojować również PlusLigę. Legia Warszawa może być dumna ze swoich kibiców, których jest naprawdę mnóstwo i czujemy ich wsparcie. (...) W pierwszym pierwszoligowym sezonie naszym celem jest utrzymanie się w tej lidze, drugi i priorytetowy cel to zdobycie sponsorów. Takich sponsorów, którzy zagwarantują nam spokój przed budową zespołu przed kolejnymi rozgrywkami. Środki od obecnych sponsorów nie są wystarczające, aby zapewnić naszej drużynie spokojny byt - mówi w rozmowie z Polsatem Sport Michał Trybusz, członek zarządu sekcji siatkówki Legii Warszawa.



Potencjalni sponsorzy mogą skontaktować się z zarządem siatkarskiej Legii pod numerem telefonu 532-725-515 lub mailowo mtrybusz@gmail.com oraz karolina.szewczyk@siatkowka.legia.com



Przekaż dowolną darowiznę na rzecz Klubu!

Wpłaty w dowolnej wysokości na cele statutowe Klubu można dokonać poprzez przelew:



MUKS Wojskowi Warszawa

Ul. Fieldorfa 12/20, 03-984 Warszawa

PKO BP: 61 1020 1169 0000 8902 0212 3909

Tytuł: wpłata na realizację celów statutowych MUKS