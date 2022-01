Trening: Aklimatyzacja

Poniedziałek, 24 stycznia 2022 r. 19:41 Woytek, źródło: Legionisci.com

W poniedziałkowe południe w Legia Training Center na zawodników czekały zupełnie inne warunki pogodowe, niż te, do których przyzwyczaili się przez ostatnie dwa tygodnie. W Dubaju wszystkie treningi odbywały się w temperaturze ponad 20 stopni Celsjusza, często przy mocno świecącym słońcu. Teraz przyszła pora na powrót do rzeczywistości i aklimatyzację przed startem rundy wiosennej.



Rok temu legioniści wrócili do Polski tydzień przed startem rozgrywek. Tym razem do pierwszego meczu o punkty pozostały niemal 2 tygodnie, więc wystarczająco dużo czasu, by przystosować się warunków. Aktualnie niemal wszystkie boiska w ośrodku treningowym w Urszulinie przysłonięte są cienką warstwą śniegu. Korzystać można więc jedynie z tego z podgrzewaną murawą i na pierwszy rzut oka prezentowało się ono bez zarzutów.



W pierwszych zajęciach w tym tygodniu uczestniczyło 29 zawodników z pola i 3 bramkarzy. Nieobecni byli jedynie Artur Jędrzejczyk, Yuri Ribeiro i Maciej Kikolski. Do treningów wrócił Maik Nawrocki, który pod koniec zgrupowania nabawił się urazu stawu skokowego. W trakcie zajęć dołączył Bartosz Kapustka i ćwiczył indywidualnie. Rozgrzewka odbyła się w budynku, a następnie rozpoczął się trening tlenowy - zawodnicy biegali na przygotowanym przez szkoleniowców torze. Potem sztab zarządził grę taktyczną.



We wtorek drużyna będzie trenowała dwukrotnie. O godzinie 10:30 odbędą się ćwiczenia w siłowni, a na godzinę 16 zaplanowano zajęcia na boisku.



Fotoreportaż z treningu - 23 zdjęcia Woytka