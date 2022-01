Koszykówka

Legia Warszawa 86-73 GTK Gliwice

Czwartek, 27 stycznia 2022 r. 19:42 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W zaległym meczu 18. kolejki PLK Legia Warszawa wygrała 86-73 z GTK Gliwice. Wyniki kwart: 20-21, 18-19, 22-18, 26-15. Było to 11 zwycięstwo podopiecznych Wojciecha Kamińskiego w tym sezonie. W tym meczu w naszym zespole zadebiutował Robert Johnson, który zaprezentował się z bardzo dobrej strony, zdobywając 20 punktów (w tym 3x3). 30 stycznia o godzinie 20:00 legioniści zmierzą się na własnym parkiecie z HydroTruckiem Radom.



Fotoreportaż z meczu - 61 zdjęć Woytka



Dwa dni przed meczem zwolniony został dotychczasowy trener GTK, Robert Witka, a w spotkaniu z Legią gliwiczan prowadził dotychczasowy asystent, Stanisław Mazanek. GTK ogłosiło nazwisko nowego trenera, który pomoże zespołowi w utrzymaniu w EBL - Maros Kovacik poprowadzi GTK od najbliższej soboty. Ponadto dzień przed meczem w Gliwicach rozwiązano kontrakt ze środkowym, Adamem Rasmtedtem, który wrócił do swojego byłego klubu, Norrkoping Dolphins. Z kolei w dniu meczu z powodu alergii, nie mógł wystąpić Jonathan Williams.



Lepiej spotkanie rozpoczęli goście, którzy pomimo zajmowania ostatniego miejsca w ligowej tabeli grali mądrze i konsekwentnie. Pozwoliło im to objąć kilkupunktowe prowadzenie, które jednak legioniści szybko zniwelowali dzięki dobrej postawie Raymonda Cowelsa, Roberta Johnsona i Dariusza Wyki. Pierwsza kwarta padła jednak łupem gości, którzy wygrali tę część meczu 21:20. Warszawianie zaliczyli kilka udanych akcji i bardzo szybko prowadzenie przeszło na ich stronę. Gliwiczanie nie zamierzali składać broni toczyli zacięty bój w którym na półmetku spotkania byli lepsi od faworyzowanej Legii o dwa punkty (40:38).



Trener Wojciech Kamiński na pewno miał dużo uwag do swoich podopiecznych, które miał okazję przekazać w szatni. W trzeciej kwarcie Zieloni Kanonierzy nie ustawali w wysiłku, by w końcu zdominować sytuację na parkiecie. Trafiali Łukasz Koszarek, Muhammad Ali-Abdur-Rahkman i Adam Kemp, ale GTK odpowiadało dzięki świetnym zagraniem Kristijana Krajiny, Jabariego Hindsa i Kacpra Radwańskiego. Wyrównana walka na boiska przekładała się na rezultat spotkania, który przed decydującą częścią meczu był nieznacznie korzystny dla warszawian (60:58).



Jak się okazało to właśnie czwarta kwarta była tą w której legioniści okazali swoją wyższość nad rywalem. W ciągu 50 sekund dwukrotnie zza łuku trafił kapitan Legii, Łukasz Koszarek, co pozytywnie podziałali na jego kolegów z zespołu, bowiem wkrótce o tym skuteczne akcje prezentowali Jure Skifić, Raymond Cowels i Robert Johnson. Dobra seria legionistów zaowocowała prowadzeniem 83:71 na nieco ponad dwie minuty przed końcową syreną. Sensacji nie było – w hali OSiR Bemowo triumfowali gospodarze, którzy pokonali GTK Gliwice 86:73.



To był 11 triumf Zielonych Kanonierów w bieżącym sezonie Energa Basket Ligi – z bilansem 11 zwycięstw i 7 porażek stołeczna ekipa plasuje się na szóstym miejscu w ligowej klasyfikacji. Już w niedzielę, 30 stycznia kolejny domowy mecz Legii Warszawa – tym razem do stolicy przyjedzie HydroTruck Radom, który zajmuje 15. miejscu w tabeli Energa Basket Ligi



- Wiedzieliśmy, że drużyna z Gliwic, po zmianie trenera przystąpi do meczu z nową energią. Nasz styl w pierwszej połowie nie był zadowalający, ale nałożyło się na to kilka rzeczy – przyjazd nowego zawodnika, nasz niedawny mecz w FIBA Europe Cup, niedawno też mieliśmy kilka przypadków zachorowań na koronawirusa i nie wszyscy są w pełni sił, by grać na 100%. Koncentrujemy się już na kolejnym meczu, ważna jest wygrana, o stylu za chwilę nikt nie będzie pamiętał – powiedział po meczu trener Wojciech Kamiński.



Kwarty: 20-21, 18-19, 22-18, 26-15



Legia Warszawa [punkty, (celne za trzy)]

55. Ł. Koszarek 15 (4)

5. M. Abdur-Rahkman 9 (1)

11. J. Skifić 9

50. A. Kemp 9

18. R. Cowels III 8 (2)

---

3. R. Johnson 20 (3)

14. G. Kulka 7 (1)

91. D. Wyka 7 (1)

13. S. Jovanović 2

2. B. Didier-Urbaniak 0

31. G. Kamiński 0

4. S. Kołakowski -



GTK Gliwice [punkty, (celne za trzy)]

55. J. Hinds 21 (3)

9. K. Krajina 16

23. R. Stumbris 9 (1)

6. D. Gołębiowski 7 (1)

21. F. Put 4

---

11. K. Radwański 14

2. A. Wiśniewski 2

35. D. Dodd 0

3. M. Staniczek -

4. A. Busz -

7. M. Adamczak -



Sędziowie: J. Zamojski, A. Kom Njilo, T. Langowski

Komisarz: M. Ćmikiewicz



widzów: 750