W zaległym meczu 20. kolejki PLK Legia Warszawa wygrała 73-60 z HydroTruckiem Radom. Dla Zielonych Kanonierów to 12. zwycięstwo w lidze. PLK: Legia Warszawa 73-60 HydroTruck Radom Kwarty: 22-12, 19-15, 17-17, 15-16 Legia Warszawa [punkty, (celne za trzy)] 18. R. Cowels III 11 (1) 55. Ł. Koszarek 9 (3) 11. J. Skifić 7 50. A. Kemp 6 5. M. Abdur-Rahkman 5 --- 31. G. Kamiński 14 (1) 3. R. Johnson 12 13. S. Jovanović 7 (1) 91. D. Wyka 2 0. J. Sadowski 0 14. G. Kulka 0 4. S. Kołakowski - HydroTruck Radom [punkty, (celne za trzy)] 21. D. Ostojić 16 (2) 3. A. Ireland 14 (1) 2. M. Moore 12 (1) 29. F. Zegzuła 0 33. M. Żmudzki 0 --- 9. A. Hill 5 (1) 41. A. Lewandowski 5 47. F. Kraljević 5 12. P. Dzierżak 3 13. J. Zalewski 0 16. D. Wall - 1. F. Karczemny - Sędziowie: J. Zamojski, P. Białas, T. Tomaszewski Komisarz: J. Czeropski widzów: 1120

