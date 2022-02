9-10.02: Rozkład jazdy

Dzisiaj w hali na Bemowie nasi koszykarze rozegrają piąte spotkanie drugiego etapu rozgrywek FIBA Europe Cup z niemieckim medi Bayreuth. Nasz zespół po porażce z ZZ Leiden, aby awansować do 1/4 finału tych rozgrywek, musi wygrać nie tylko z Niemcami, ale również w zaplanowanym na przyszły wtorek, wyjazdowym meczu z Parmą Perm. Początek spotkania o 17:30 w hali OSiR Bemowo, transmisja w TVP Sport. Bilety do kupienia na Legiakosz.abilet.pl. Rozkład jazdy: 09.02 g. 17:30 Legia Warszawa - medi Bayreuth [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40] 10.02 g. 18:00 Sokół Ostrów Mazowiecka - Legia II Warszawa [kosz]

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.