4-7.02: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 4 lutego 2022 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W piątek w Lubinie nasi piłkarze rozegrają pierwsze ligowe spotkanie w 2022 roku. Legionistów obowiązuje zakaz wyjazdowy na to spotkanie. W sobotę zachęcamy do wspierania naszych koszykarzy, którzy w hali na Bemowie podejmować będą Zastal Zielona Góra. Siatkarze zagrają na wyjeździe z Chrobrym, z kolei nasi futsaliści, w meczu 1/16 finału Pucharu Polski zmierzą się w Białymstoku z II-ligowym Bonito Heliosem.



W sobotę i niedzielę w Zatoce Sportu w Łodzi, juniorzy starsi koszykarskiej Legii zagrają w ćwierćfinałach mistrzostw Polski do lat 19. Awans do półfinałów wywalczy tylko zwycięzca turnieju. Transmisję ze spotkań obejrzeć można na YT.



Rozkład jazdy:

04.02 g. 20:30 Zagłębie Lubin - Legia Warszawa

05.02 g. 10:00 Legia II Warszawa - Mazur Karczew (sparing) [LTC]

05.02 g. 17:00 SPS Chrobry Głogów - Legia Warszawa [siatka]

05.02 g. 18:30 Bonito Helios Białystok - Legia Warszawa [futsal, PP]

05.02 g. 19:30 Legia Warszawa - Zastal Zielona Góra [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

06.02 g. 12:00 Legia Warszawa - GKS Bełchatów (sparing) [LTC]

07.02 g. 18:00 Radomiak Radom - Wisła Płock



Młodzież:

05.02 g. 11:30 Polonia Bytom U-19 - Legia Warszawa U-19 [kosz, ul. Politechniki 10, Łódź]

05.02 g. 12:00 Legia U18 - Ruch Lwów U18 [LTC 7]

05.02 g. 12:00 Górnik Zabrze U13 - Legia U13 [Zabrze]

05.02 g. 14:00 Lech Poznań U15 07 - Legia U15 [Wronki]

05.02 g. 14:00 Legia U17 - Wisła Kraków U17 [LTC 7]

05.02 g. 14:30 Legia U12 - Lech Poznań 10 [ul. Łazienkowska 3]

05.02 g. 16:00 Legia U14 - mecz sparingowy [LTC 7]

06.02 g. 13:30 ŁKS KM Szkoła Gortata Łódź U-19 - Legia Warszawa U-19 [kosz, ul. Politechniki 10, Łódź]