Pomoc dla rodziny śp. Wiktora Bołby

1 lutego odbędzie się pogrzeb pomysłodawcy i kustosza Muzeum Legii i – przede wszystkim – jej wiernego kibica, Wiktora Bołby . Teraz pomocy potrzebuje jego rodzina, w tym ciężko chore żona i wnuczka. Znane studio tatuażu Azazel Centrum postanowiło wesprzeć rodzinę śp. Wiktora Bołby. "Jeśli chcesz pomóc razem z nami, w dniach 25-27 stycznia zadzwoń do naszego studia Azazel Centrum (tel. +48 516 333 517) i umów się na tatuaż podając hasło „Wiktor”. Całkowity dochód ze wszystkich umówionych w ten sposób tatuaży zostanie przekazany rodzinie Wiktora. Zapraszamy, zachęcamy do pomocy i z góry dziękujemy za Waszą pomoc!" - informują organizatorzy.

KAMI(L) - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Jakąś zbiórkę może trzeba zorganizować? odpowiedz

j24 - 2 godziny temu, *.105.75 A można jakoś pomóc bez tatuowania się? odpowiedz

Pawełek - 5 godzin temu, *.netfala.pl Inicjatywa godna głębszego przemyślenia... odpowiedz

Yesman - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Podajcie nr. Konta dorzucę parę zł. odpowiedz

zawierciok - 5 godzin temu, *.. brawo WY odpowiedz

