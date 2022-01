Koszykówka

Zapowiedź meczu z GTK Gliwice

Środa, 26 stycznia 2022 r. 13:08 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Po naprawdę długiej przerwie, warszawska publiczność będzie miała okazję zobaczyć występ koszykarzy Legii w najbliższy czwartek, kiedy podopieczni Wojciecha Kamińskiego w hali OSiR Bemowo podejmować będą w zaległym spotkaniu Energa Basket Ligi drużynę GTK Gliwice.



Aż sześć i pół tygodnia minęło od ostatniego domowego meczu naszego zespołu - na Bemowie legioniści po raz ostatni mierzyli się z MKS-em Dąbrowa Górnicza 11 grudnia, zwyciężając po zaciętej końcówce 81:78. Później do końca roku nasi gracze zagrali cztery kolejne mecze wyjazdowe, a rok 2022 przywitali również wyjazdowym, bardzo udanym meczem w Toruniu (wygranym 87:77). Później zaś nastąpiła nieplanowana przerwa w występach, spowodowana zachorowaniami na Covid-19 - najpierw w zespole z Gliwic, następnie zaś sami legioniści przechodzili koronawirusa. Z tego też powodu mecz z GTK, planowany początkowo na 7 stycznia, odbędzie się dopiero w najbliższy czwartek.



Aż trzy tygodnie przerwy od meczu w Toruniu mieli gracze naszego zespołu do kolejnego spotkania o stawkę. Do niemieckiego Bayreuth podopieczni Wojciecha Kamińskiego pojechali w okrojonym składzie, ale zaprezentowali się z dobrej strony, szczególnie od drugiej kwarty i zapewnili sobie drugą wygraną w rywalizacji o ćwierćfinał FIBA Europe Cup. W Niemczech w naszym zespole zabrakło przede wszystkim Grześka Kulki, ale nasz skrzydłowy jest już do dyspozycji sztabu szkoleniowego, a do meczu z GTK przystąpi pokrzepiony powołaniem do szerokiej reprezentacji Polski. Na pewno dobre występy w najbliższych spotkaniach mogą przybliżyć Kulkę do ścisłej kadry, która walczyć będzie w dwóch kolejnych oficjalnych spotkaniach reprezentacji.



W czwartek na Bemowie po raz pierwszy na parkiecie zobaczymy Roberta Johnsona, który od początku tygodnia trenuje z naszym zespołem. Zawodnik ma już na swoim koncie bardzo udane występy w naszej lidze w barwach MKS-u Dąbrowa Górnicza, gdzie pokazał, że może być liderem drużyny i jednym z najlepszych graczy Energa Basket Ligi. Zawodnik w obecnym sezonie występował we włoskiej Serie A2 w S. Bernardo-Cinelandia Park Cantu, gdzie w ciągu 30 minut notował 19,7 pkt. na mecz. Możemy spodziewać się, że Johnson będzie grał zarówno na pozycjach 2 (kiedy Łukasz Koszarek będzie na parkiecie) oraz 1, a na pewno minutami częściowo dzielić się będzie z Muhammadem-Alim. Ali z bardzo dobrej strony pokazał się podczas meczu z Bayreuth, zdobywając 31 punktów.



GTK Gliwice obecnie zamyka tabelę EBL z bilansem 3 wygranych i 15 porażek. Na wyjazdach wygrali tylko jedno z jedenastu spotkań. Nie można jednak zapominać, że jedną z trzech wygranych GTK wyszarpało w rywalizacji z Legią (78:75) na początku sezonu przed własną publicznością. Gliwiczanie wygrali także ze Spójnią (+40) oraz na wyjeździe z HydroTruckiem (+12). W ostatnim meczu, który również po długiej przerwie spowodowanej koronawirusem, GTK przegrało w ostatnią niedzielę w wyjazdowym meczu z Asseco Arką 68:84.



W zespole z Górnego Śląska coraz głośniej mówi się ostatnio o zmianie szkoleniowca, w związku z wynikami, które nie satysfakcjonują działaczy. Tym bardziej, że już w trakcie rozgrywek doszło w drużynie do prawdziwej rewolucji kadrowej, która jak do tej pory, nie przyniosła oczekiwanych efektów. Gliwiczanie pożegnali aż ośmiu (!) zawodników, z którymi związano się przed rozpoczęciem sezonu. Z klubu odchodzili kolejno Bartosz Chodukiewicz, Stanisław Heliński, Norbert Maciejak (we wrześniu), Keyshawn Woods (w listopadzie), Matt Williams, Szymon Szymański (w grudniu) oraz Artur Mielczarek i Michał Podulka (w styczniu). Tak wiele transferów z klubu, musiało oznaczać również sprowadzanie nowych graczy. Pozyskano m.in. dwóch podkoszowych - mierzącego 211 cm Amerykanina, Damonte Dodda (grał już w Gliwicach w sezonie 2018/19) oraz posiadającego polskie obywatelstwo Kristijana Krajinę (208 cm). Ponadto zakontraktowano grającego na pozycjach 2-3 Joshuę Fortune'a, a w styczniu pierwsze mecze w GTK rozegrał znany już z występów w EBL w Polpharmie i GTK - Jonathan Williams.



W grudniu, po bardzo długiej przerwie spowodowanej poważną kontuzją i żmudną rehabilitacją, do gry wrócił Kacper Radwański. W sześciu rozegranych meczach, w ciągu niespełna 24 minut, zdobywał średnio 5,7 pkt. Najlepszym strzelcem zespołu jest Jabarie Hinds, dla którego jest to trzeci sezon w naszej lidze. Amerykanin zdobywa średnio 15,7 pkt. na mecz w ciągu nieco ponad 32 minut na parkiecie i trafia 39.7% rzutów za 3 punkty. Drugim strzelcem jest inny zawodnik, który współpracował z trenerem Robertem Witką w minionym sezonie w drużynie HydroTrucka Radom - Roberts Stumbris. Łotewski skrzydłowy notuje 13,3 pkt. na mecz i trafia 43.2% rzutów za 3. Ważne role w rotacji mają również dwaj Polacy - dynamiczny i skoczny Filip Put (11,1 pkt. na mecz) oraz Daniel Gołębiowski (śr. 8 pkt. na mecz). Podkoszowi Legii będą musieli zwrócić uwagę na Krajinę, który w czterech spotkaniach zaliczył średnio 15,8 pkt., trafiając aż 75.8% rzutów za dwa, a gdy przychodziło mu rzucać z dystansu, również robił to skutecznie (2/3 za 3). Ponadto Kristijan zalicza średnio 7,8 zbiórki, więc Adam Kemp, Jure Skifić, czy Darek Wyka, będą mieli okazję wykazać się w walce na tablicach. A Darek Wyka w wyjazdowym meczu z medi Bayreuth zaliczył double-double (11 punktów i 10 zbiórek).



GTK największe problemy ma w grze obronnej, czego efektem jest średnia traconych punktów - aż 90,2 na mecz. W pierwszym w tym sezonie meczu obu drużyn, GTK pokonało nasz zespół 78:75. W minionych rozgrywkach Legia dwukrotnie pokonała gliwiczan, a biorąc pod uwagę mecze rozgrywane w stolicy, wygraliśmy dwa ostatnie mecze z GTK. Ostatnie zwycięstwo gliwiczan w Warszawie miało miejsce w październiku 2017 roku, tuż po awansie Legii do ekstraklasy (i wykupieniu za 400 tys. dzikiej karty przez GTK).



Czwartkowe spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:00 w hali OSiR Bemowo. Poprzedzi je minuta ciszy ku pamięci Wiktora Bołby, pomysłodawcę i kustosza muzeum Legii Warszawa. Bilety na mecz nabywać można na Legiakosz.abilet.pl oraz w kasach biletowych przy wejściu do hali od godziny 16:30. Przypominamy również o możliwości zakupu koszulek meczowych w naszym sklepiku na poziomie parkietu (możliwa płatność również kartami płatniczymi). Transmisję spotkania można zobaczyć na platformie Emocje.TV.



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 18-8

Liczba wygranych/porażek u siebie: 9-3

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 80,3 / 78,4

Średnia skuteczność rzutów z gry: 43,8%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,4%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 51,4%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 78,1%



Skład: Łukasz Koszarek, Strahinja Jovanović (rozgrywający), Robert Johnson, Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, Benjamin Didier-Urbaniak, Szymon Kołakowski (rzucający), Raymond Cowels, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jure Skifić, Marcin Składanowski (skrzydłowi), Adam Kemp, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski, Jakub Śliwiński (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Strahinja Jovanović/Łukasz Koszarek, Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, Raymond Cowels, Jure Skifić, Adam Kemp



Najwięcej punktów: Raymond Cowels III 244 (śr. 14,4), Muhammad-Ali Abdur-Rahkman 237 (śr. 13,9), Łukasz Koszarek 168 (9,9).



Ostatnie wyniki: Asseco Arka Gdynia (d, 79:59), Twarde Pierniki Toruń (d, 105:68), GTK Gliwice (w, 78:75), Spójnia Stargard (d, 84:86), HydroTruck Radom (w, 75:88), Start Lublin (d, 69:60), CSM Oradea (w, 66:76), Szolnoki Olajbanyasz (d, 83:66), Stal Ostrów (w, 96:92), FC Porto (d, 71:61), Astoria Bydgoszcz (w, 76:83), CSM Oradea (d, 75:68), Śląsk Wrocław (d, 73:87), Szolnoki Olajbanyasz (w, 68:75), Anwil Włocławek (d, 74:73), FC Porto (w, 81:82), Czarni Słupsk (d, 68:66), King Szczecin (w, 99:83), Parma Perm (d, 70:72), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 81:78), ZZ Leiden (w, 90:78), Trefl Sopot (w, 85:70), Zastal Zielona Góra (w, 100:66), Asseco Arka Gdynia (w, 70:88), Twarde Pierniki Toruń (w, 77:87), medi Bayreuth (w, 88:95).



Ostatnie mecze obu drużyn:

16.09.2021 GTK Gliwice 78:75 Legia Warszawa

17.03.2021 GTK Gliwice 80:89 Legia Warszawa

20.11.2020 Legia Warszawa 95:85 GTK Gliwice

10.12.2019 GTK Gliwice d.95:94 Legia Warszawa

20.04.2019 Legia Warszawa 84:67 GTK Gliwice

06.01.2019 GTK Gliwice 86:71 Legia Warszawa

11.02.2018 GTK Gliwice d.94:101 Legia Warszawa

29.10.2017 Legia Warszawa 78:88 GTK Gliwice

20.05.2017 GTK Gliwice 65:74 Legia Warszawa (finał I ligi)

13.05.2017 Legia Warszawa 75:70 GTK Gliwice (finał I ligi)

12.05.2017 Legia Warszawa 90:80 GTK Gliwice (finał I ligi)

11.03.2017 GTK Gliwice 66:79 Legia Warszawa (I liga)

25.11.2016 Legia Warszawa 78:74 GTK Gliwice (I liga)



GTK GLIWICE

Liczba wygranych/porażek: 3-15

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 1-10

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 77,9 / 90,2

Średnia skuteczność rzutów z gry: 45,1%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,5%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 52,4%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 71,4%



Skład: Jabarie Hinds, Aleksander Wiśniewski (rozgrywający), Joshua Fortune, Jonathan Williams, Kacper Radwański, Mateusz Staniczek, Karol Korczyk, Aleksander Busz, Michał Podulka (rzucający), Daniel Gołębiowski, Filip Put, Artur Mielczarek, Roberts Stumbris, Mikołaj Adamczak, Zbigniew Drzewiecki (skrzydłowi), Damonte Dodd, Kristijan Krajina, Adam Ramstedt (środkowi)

trener: Robert Witka, as. Stanisław Mazanek



Przewidywana wyjściowa piątka: Jabarie Hinds, Kacper Radwański, Daniel Gołębiowski, Filip Put, Kristijan Krajina



Najwięcej punktów: Jabarie Hinds 283 (śr. 15,7), Kristijan Krajina 63 (15,8), Roberts Stumbris 212 (13,3), Filip Put 199 (11,1).



Ostatnie wyniki: MKS (d, 67:95), Trefl (w, 91:68), Legia (d, 78:75), Twarde Pierniki (w, 99:85), Arka (d, 72:73), Spójnia (d, 110:70), HydroTruck (w, 82:94), Start (d, 73:76), Zastal (w, 102:82), Stal (d, 70:122), Astoria (w, 94:71), Śląsk (w, 106:74), Anwil (w, 95:71), Czarni (w, 84:74), King (w, 93:82), MKS (w, 101:92), Trefl (d, 72:82), Arka (w, 84:68).



Termin meczu: czwartek, 27 stycznia 2022 roku, g.18:00

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Pojemność hali: 1416 miejsc

Ceny biletów: 10, 15 i 25 zł (ulgowe) oraz 15, 25 i 35 zł (normalne)

Transmisja: Emocje.TV