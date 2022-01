Al Abtal Cup: FC Midtjylland 3-2 Legia

W III kolejce międzynarodowego turnieju Al Abtal Cup drużyna Legii (reprezentująca głównie roczniki 2004-5, wspomagane przez 4 starszych kolegów) zmierzyła się w Hiszpanii z duńskim FC Midtjylland. Prowadzenie dla "wojskowych" uzyskał już w 5. minucie Osamah Al Mubaireek, ale po godzinie gry przeciwnicy wyrównali, a potem sami wyszli na dwubramkowe prowadzenie. Gol Maksa Stangreta na 2-3 oznaczał tylko zmniejszenie końcowej straty. Po 3 kolejkach legioniści pozostają bez punktów. Następny mecz grupowy Legia rozegra 16 lutego z saudyjską Saudi Future Falcons "White", zaś 23 marca zakończy fazę grupową pojedynkiem ze Slavią Praga. Al Abtal International Cup: FC Midtjylland 3-2 (0-1) Legia Warszawa U19 Gole: 0-1 5 min. Osamah Al Mubaireek (as. Jordan Majchrzak) 1-1 60 min. Valdemar Andreasen 2-1 75 min. Gustav Christensen 3-1 78 min. Mads Hansen 3-2 89 min. Maksymilian Stangret (rzut karny) Żółte kartki: Szymon Bednarz (Legia) Legia: Maciej Kikolski – Miłosz Pacek, Szymon Bednarz, Kacper Wnorowski, Jakub Czajkowski (46' Patryk Romanowski) - Sebastian Kieraś (60' Patryk Bek), Kacper Knera (80' Oskar Lachowicz [05]), Kacper Gościniarek - Osamah Al Mubaireek (80' Patryk Winiarski), Jordan Majchrzak (6' Bartosz Dziemidowicz, 60' Dawid Niedźwiedzki), Dawid Kiedrowicz (46' Maksymilian Stangret [05]) Rezerwa: Jakub Murawski (br)[05] Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Norbert Misiak, trener bramkarzy: Arkadiusz Białostocki

