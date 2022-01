Wszołek w drodze do Warszawy

Jak informuje na Twitterze Tomasz Włodarczyk, Paweł Wszołek wyruszył dziś w drogę do Warszawy, a jutro przejdzie testy medyczne. 29-latek trafi do Legii w ramach wypożyczenia do końca sezonu. Latem zeszłego roku Wszołek opuścił Legię po długich negocjacjach kontraktu. 29-latek trafił do niemieckiego Unionu Berlin, gdzie nie przebił się do składu. Ostatecznie rozegrał zaledwie nieco ponad kwadrans w krajowym pucharze. Wszołek z "eLką" na piersi rozegrał 60 meczów, w których strzelił 12 goli oraz zanotował 15 asyst.

Kyo - 10 minut temu, *.aster.pl Piłkarz z ogromnym ego, który jak by nie grał ma problem żeby usiąść na ławce nawet w sytuacji gdy konkurent rozgrywa świetne mecze i daje znacznie więcej drużynie niż on. Czyli gość myśli głównie o sobie a takich w Legii Vuko miało nie być. Nie jestem zwolennikiem tego transferu, ale jeśli inne opcje są za drogie lub nie realne to jako uzupełnienie składu do końca sezonu mogę zrozumieć taki ruch. mam natomiast nadzieję, że do końca sezonu znajdziemy lepszego gracza i Wszołek będzie mógł sobie wrócić do swojego klubu w Bundeslidze. odpowiedz

Franz - 17 minut temu, *.chello.pl Wypiął się na nas i będziemy o tym pamiętać. Może się zrehabilituje, ale zobaczymy. pewnie wraca z nadwagą? odpowiedz

Pawciu - 26 minut temu, *.play-internet.pl Mam mieszane odczucia. Chcial na sile odejsc, przedluzal to odejscie maksymalnie a teraz jak by nigdy nic wroci i co? odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Koleś który zagrał od pół roku 17 minut ma dostać miejsce w podstawowym składzie. Brawo. Jak to świadczy o tych piłkarzykach co są teraz w Legii?

Jacek Zieliński to ma zamiar zrobić jakieś wzmocnienie czy tylko stołek objął i pozory stwarza? odpowiedz

Byniu - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Darek: W Legii dał rade i da radę.Trudno powiedzieć dlaczego u niemca nie dostał szansy.Jak dla mnie to duże wzmocnienie.Zna klub i wie o co chodzi w Legii odpowiedz

skreem - 1 godzinę temu, *.chello.pl Wirtuoz to to nie jest, ale trzeba pamiętać, że bierzemy go na wypożyczenie, do końca tego sezonu - a do walki o utrzymanie w lidze lepszych nie trzeba. odpowiedz

Obcy - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Panu Wszołkowi odpadły lepsze opcje i w końcu spojrzał łaskawym okiem na Legię. Nie lubię takich ludzi. Na nich nie można liczyć w trudnych czasach. A takie się zapowiadają. odpowiedz

Vuko dostał 3 świąteczne bombki od Banasika - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl niech jeszcze Zielu czerwony dywan przed tym polonistą rozwinie...nisko upadliśmy jako klub, bardzo nisko odpowiedz

Byniu - 59 minut temu, *.vectranet.pl @Vuko dostał 3 świąteczne bombki od Banasika: Żewłak też był polonistą ale założę się,że tobie to nie przeszkadzało.Poza tym jakie to ma znaczenie? Nie bądź dzieckiem.To jest ich praca.Gra w danym klubie nie oznacza kibicowania odpowiedz

DobrzeZorientowany - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl W poprzednim artykule było napisane ze dostanie miejsce z marszu . To jak on idzie biedny z tego Berlina na piechotę to prosto do Lubina już na mecz czy wcześniej do Warszawy podpisać dokumenty? odpowiedz

Remino - 1 godzinę temu, *.orange.pl Spoko koledzy: tak działał uprzedni R.Kucharski. Jacek Z. to inny poziom pod każdym względem. odpowiedz

zdzicho - 1 godzinę temu, *.16.195 czy jak do maja będzie niezdolny do gry ze względu na zaległości, to Niemcy coś dopłacą lub nie trzeba mu płacić? odpowiedz

e(L)o - 2 godziny temu, *.vectranet.pl podobno też radović na koniu zajedzie za 3 dni odpowiedz

Syn trenera - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Dramat... Królewicz.. kolejny.. W składzie.. Jeszcze lepsze okno transferowe niż ostatnio.. Bramkarzy to chyba z 5 już L odmówiło.. Stać nowego dyrektora i zastępcę na ściąganie szrotu w stylu Wszolek, Sokołowski.. Gdzie napastnik.. Dryfujemy sportowo i organizacyjnie oraz ambicjonslnie do 1 ligi... Degrengolada.. odpowiedz

Meteor - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Syn trenera: Wszołek szrot, Sokołowski szrot ... chyba wszyscy dla ciebie to szrot. Kolejny malkontent dla którego kto by nie przyszedł to beee, to szrot. odpowiedz

wojti - 2 godziny temu, *.chello.pl Masakra.....zwlekali żeby przedłużyć umowę z Pawłem...on odszedł co nawet jest zrozumiałe a teraz chcą go wypożyczyć ? JPRD....to jakiś kiepski żart.....szok odpowiedz

(L)uki - 2 godziny temu, *.25.60 co za news ! normalnie jakby jechał do nas Ronaldo albo Lewy.

Nisko upadliśmy odpowiedz

Sebo(L) - 2 godziny temu, *.centertel.pl Jeśli będzie się prezentował tak jak za najlepszego dla siebie okresu gry w Legii to jestem jak najbardziej "ZA" żeby tu wrócił. Niemniej jednak śmiem powątpiewać w jego obecną dyspozycję skoro w ciągu pół roku zanotował... 7 minut gry dla Unionu. Obym się mylił. odpowiedz

Tomek - 2 godziny temu, *.113.189 @Sebo(L) : Nie 7 minut a 17 minut...te 10 minut daje gwarancję, że jest z nim dobrze fizycznie i da radę biegać :):) odpowiedz

Barto - 2 godziny temu, *.131.128 Niech się goni. Taki był zadowolony jak wodził za nos nasz klub. A po odejściu Vesovicia zachował się, jak się zachował. Powinien zostać na głębokiej ławce niemieckiej. Na co nam na pół roku? odpowiedz

Anty Vuko - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Barto: Zapomniałeś kolego kto, kogo wodził za nos. Gdy był czas na negocjacje to Mioduski go olał. Gdy zrobiło się mało czasu to Wszołek postanowił znaleźć sobie inny klub żeby nie zostać na lodzie. A na pół roku jest nam potrzebny po to, że jest to decydujący czas być albo nie być Legii w ekstraklasie. Na lepszego wahadłowego Legii nie stać więc mamy Wszołka i on nam wystarczy. odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.aster.pl No, niestety stało się.... Wszołek, toż to paruzja... odpowiedz

Hautausmaa - 3 godziny temu, *.tpnet.pl "Dwie bramki Wszołek i dwie Rosołek..." odpowiedz

Wronkie - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Hautausmaa: Nie potrzebny nam Wszołek do tej przyśpiewki. "Dwie bramki Włodarczyk i dwie Sokołowski..." ;) odpowiedz

bizon - 3 godziny temu, *.orange.pl Nie rozumiem tych wszystkich, którzy krytykują Wszołka. Wypisują brednie typu, że za słaby... W Bundeslidze nie jeden "kozak" się nie przebił. To nie wstyd.



Za Wszołkiem niech przemówią statystyki w Legii: 60 meczów, 12 goli i 15 asyst. Mało? W porównaniu do Kastratiego za którego Legia wydała 1,5 mln euro (i będzie trudno odzyskać te pieniądze), to przecież jest przepaść! Cieszę się, że Wszołek wraca. Mam nadzieję, że po rundzie wiosennej nadal z nami zostanie... odpowiedz

M3 - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @bizon: Popieram co piszesz. Jeszcze niedawno ciągnął za uszy ten zespół, asystował, strzelał, a im nie pasuje. Tylko Legia ! odpowiedz

Apostata - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @bizon: Nie ma znaczenia czy jest słaby czy silny. Nawet i to, że w ubiegłym roku wolał Union Berlin. Ważne jest, że kombinował do ostatniej chwili i ostatecznie zostawił Legie w trudnej sytuacji. Dlatego już nigdy więcej nie powinien w niej zagrać. odpowiedz

bizon - 28 minut temu, *.orange.pl @Apostata: ale w jakiej "trudnej"? Przecież wówczas Legia miała Chorwata Juranovica . To do sztabu odpowiedzialnego za przygotowanie transferów miej pretensję, że Legia na jesieni "nagle" pozostała bez prawego wahadła, bo przecież zakup Kastratiego był niewypałem.



Wszołek miał prawo "kombinować", bo chce zarabiać jak najwięcej. I tutaj nie ma się co obrażać bo taka jest rzeczywistość. Każdy z nas chciałby zarabiać jak najwięcej... Wszołek nigdy też nie deklarował wielkiej miłości do Legii, przynajmniej nie jest w tym zakłamany. Za to o ile pamiętam, zawsze jak wychodził na boisko, to dawał z siebie wszystko. Dawał coś "ekstra" tej drużynie. Za to go szanuję i w przeciwieństwie do innych pomocników Legii, ma liczby. Wiemy też co może nam dać - gole i asysty w lidze i oby w Pucharze Polski. BĘDZIE KONKRETNYM WZMOCNIENIEM. odpowiedz

petarda - 3 godziny temu, *.tpnet.pl 60 meczy 12 goli i 15 asyst. Nie najgorzej, Są gorsi w klubie odpowiedz

Ort - 2 godziny temu, *.160.145 @petarda: męczy to koza odpowiedz

KrystekLegia - 3 godziny temu, *.chello.pl Oby się odblokował i myślę że będzie jeszcze z niego pożytek. odpowiedz

Kibolek - 3 godziny temu, *.it-home.pl TAK dla Pawła Wszołka. WON dla LICHWIARZA MIODUSKIEGO odpowiedz

