Koszykówka

Zapowiedź meczu z HydroTruckiem Radom

Sobota, 29 stycznia 2022 r. 09:06 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Zaledwie trzy dni po meczu z GTK, koszykarzy Legii czeka kolejne ligowe spotkanie - tym razem w hali OSiR Bemowo podejmować będziemy zespół HydroTrucka Radom. Wierzymy, że legioniści zaprezentują się jeszcze lepiej niż w czwartkowym, zaległym meczu, i odniosą 12. zwycięstwo w rozgrywkach Energa Basket Ligi.



Legia w meczu z GTK Gliwice nie prezentowała się z najlepszej strony - naszym zawodnikom przydarzyło się sporo niewymuszonych błędów, podkoszowi w pierwszej połowie mieli słabsze momenty, kiedy nie zastawiali dobrze własnej tablicy, przez co rywale z Górnego Śląska mieli okazje do ponawiania ataków. W drugiej połowie nasi gracze wyszli na boisko bardziej zdeterminowani, a swoją wyższość udowodnili przede wszystkim w czwartej kwarcie, kiedy świetną partię rozgrywał nasz kapitan, Łukasz Koszarek. W meczu z GTK udanie zadebiutował Robert Johnson, który przywitał się z warszawską publicznością w bardzo dobry sposób - grając odważnie i skutecznie. W debiucie zdobył 20 punktów i potwierdził, że może być bardzo ważnym ogniwem naszego zespołu. Liczymy, że z każdym kolejnym treningiem i meczem, Johnson będzie lepiej rozumiał się z drużyną, lepiej pozna grę obronną oraz zagrywki w ataku Legii.



HydroTruck, podobnie jak GTK, broni się w obecnym sezonie przed spadkiem i obecnie zajmuje 15. lokatę w tabeli EBL. Radomianie wygrali cztery z 18 rozegranych meczów. Co ciekawe, lepsze wyniki osiągali na wyjazdach, gdzie wygrali trzy z ośmiu spotkań. W klubie po słabszym początku sezonu, w pierwszej połowie listopada doszło do zmiany szkoleniowca - Marka Popiołka zastąpił Serb, Mihailo Uvalin. Radomianie przez ostatnie trzy miesiące musieli sobie radzić bez jednego z najlepszych strzelców naszej ligi, A.J. Englisha. Amerykanin w listopadzie wrócił do ojczyzny i rozpoczął poszukiwania nowego pracodawcy, ale ostatecznie nie znalazłszy klubu, który zapłaci kwotę buy-outu, zawodnik renegocjował obecny kontrakt z HydroTruckiem i w połowie stycznia wrócił do Polski. W niedzielę będzie do dyspozycji trenera Uvalina i na pewno będzie jedną z najważniejszych postaci radomskiej drużyny przy okazji najbliższego meczu. W ośmiu rozegranych w tym sezonie meczach, A.J. English zdobywał średnio 19,8 punktu na mecz, przy skuteczności 42,9 procent za 3 pkt.



Drugim najlepszym strzelcem radomskiego zespołu jest drugi z rozgrywających drużyny - Anthony Ireland (śr. 16,1 pkt. na mecz), dla którego jest to trzeci sezon w EBL. Sporo punktów dla HydroTrucka zdobywają także podkoszowi, a szczególnie trzech z nich - chorwacki środkowy mierzący 213 centymetrów - Filip Kraljević (śr. 13,1 pkt. i 6,8 zbiórki), serbski center Danilo Ostojić (śr. 11,8 pkt. i 7,1 zbiórki) oraz amerykański skrzydłowy, Mike Moore (14,8 pkt., 5,7 zbiórki). W połowie grudnia do zespołu dołączył Amerykanin grający na pozycjach 2-3, Ahmed Ismael Hill, który rozegrał pięć meczów, ale nie oddawał w nich zbyt wielu rzutów, a można podejrzewać, że po powrocie Englisha, jego rola może się zmniejszyć (dotychczas średnio 22,5 minuty na mecz).



W pierwszym meczu obu drużyn Legia doskonale poradziła sobie z zatrzymaniem A.J.'a, który zdobył wówczas tylko 11 punktów (4/11 z gry), ale i z całym radomskim zespołem. Na koniec września zeszłego roku nasz zespół zwyciężył w pełni zasłużenie 88:75, a końcowy wynik nie oddaje przewagi, jaką w pewnym momencie mieli nasi gracze (86:64), którą HydroTruck zniwelował, gdy w naszej drużynie na boisku pojawili się młodzieżowcy. Radomianie w tym sezonie pokonali na wyjazdach Kinga (+9), Trefla (+5). Twarde Pierniki (+3), a przed własną publicznością byli lepsi od mistrza Polski, Stali Ostrów (+5). Zresztą w kilku meczach z zespołami z ligowej czołówki, przegrywali naprawdę nieznacznie - z Czarnymi (-3), Zastalem (-3), Śląskiem (-3) i ponownie Czarnymi (-4). W tym roku radomianie rozegrali zaledwie dwa spotkania, w tym ostatnie aż trzy tygodnie temu. W noworocznym meczu HydroTruck przegrał z Kingiem 74:82, a tydzień później lepszy w Dąbrowie Górniczej okazał się miejscowy MKS (72:76).



Legia nieco szybciej weszła w rytm meczowy aniżeli radomianie - w ostatnich dniach podopieczni Wojciecha Kamińskiego rozegrali dwa mecze. Najpierw w okrojonym składzie pokonali na wyjeździe medi Bayreuth, a cztery dni później zwyciężyli GTK. Brak regularnej gry przez kilka tygodni był zauważalny, ale z każdym kolejnym spotkaniem, gra naszego zespołu powinna wyglądać coraz lepiej. Wobec dość napiętego terminarza legionistów, możemy spodziewać się rozsądnego dzielenia minut na każdej pozycji - kolejne mecze nasi gracze rozegrają już w środę (z ZZ Leiden), a następnie w sobotę (z Zastalem).



Niedzielne spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:00, a bilety cały czas nabywać można na Legiakosz.abilet.pl. W przerwie spotkania będzie miał miejsce kolejny konkurs "Koszykarskiej Kumulacji Lotto" - tym razem do wygrania będzie aż 6000 złotych. Transmisję meczu można obejrzeć na platformie Emocje.TV.



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 19-8

Liczba wygranych/porażek u siebie: 10-3

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 80,6 / 78,1

Średnia skuteczność rzutów z gry: 43,9%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,5%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 51,4%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 77,8%



Skład: Łukasz Koszarek, Strahinja Jovanović (rozgrywający), Robert Johnson, Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, Benjamin Didier-Urbaniak, Szymon Kołakowski (rzucający), Raymond Cowels, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jure Skifić, Marcin Składanowski (skrzydłowi), Adam Kemp, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski, Jakub Śliwiński (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Strahinja Jovanović/Łukasz Koszarek, Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, Raymond Cowels, Jure Skifić, Adam Kemp



Najwięcej punktów: Raymond Cowels III 252 (śr. 14,0), Muhammad-Ali Abdur-Rahkman 246 (śr. 13,7), Łukasz Koszarek 183 (10,2).



Ostatnie wyniki: Asseco Arka Gdynia (d, 79:59), Twarde Pierniki Toruń (d, 105:68), GTK Gliwice (w, 78:75), Spójnia Stargard (d, 84:86), HydroTruck Radom (w, 75:88), Start Lublin (d, 69:60), CSM Oradea (w, 66:76), Szolnoki Olajbanyasz (d, 83:66), Stal Ostrów (w, 96:92), FC Porto (d, 71:61), Astoria Bydgoszcz (w, 76:83), CSM Oradea (d, 75:68), Śląsk Wrocław (d, 73:87), Szolnoki Olajbanyasz (w, 68:75), Anwil Włocławek (d, 74:73), FC Porto (w, 81:82), Czarni Słupsk (d, 68:66), King Szczecin (w, 99:83), Parma Perm (d, 70:72), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 81:78), ZZ Leiden (w, 90:78), Trefl Sopot (w, 85:70), Zastal Zielona Góra (w, 100:66), Asseco Arka Gdynia (w, 70:88), Twarde Pierniki Toruń (w, 77:87), medi Bayreuth (w, 88:95), GTK Gliwice (d, 86:73).



Ostatnie mecze obu drużyn:

30.09.2021 HydroTruck Radom 75:88 Legia Warszawa

13.12.2020 HydroTruck Radom 71:70 Legia Warszawa

30.08.2020 Legia Warszawa 79:57 HydroTruck Radom

13.02.2020 Legia Warszawa 58:85 HydroTruck Radom [1/4 finału PP]

07.02.2020 HydroTruck Radom 79:76 Legia Warszawa

26.10.2019 Legia Warszawa 76:90 HydroTruck Radom

23.03.2019 Legia Warszawa 94:72 HydroTruck Radom

09.12.2018 Rosa Radom 87:82 Legia Warszawa

18.04.2018 Legia Warszawa 89:98 Rosa Radom

03.01.2018 Rosa Radom 94:72 Legia Warszawa



HYDROTRUCK RADOM

Liczba wygranych/porażek: 4-14

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 3-5

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 79,6 / 83,3

Średnia skuteczność rzutów z gry: 44,8%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,2%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 50,7%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 77,7%



Skład: A.j. English, Anthony Ireland, Paweł Dzierżak, Krystian Okrutny (rozgrywający), Filip Zegzuła, Jakub Domański, Filip Karczemny, Jakub Zalewski (rzucający), Mike Moore, Ahmed Ismael Hill, Wiktor Górzyński, Aleksander Lewandowski, Daniel Wall (skrzydłowi), Filip Kraljević, Danilo Ostojić, Maciej Żmudzki (środkowi)

trener: Mihailo Uvalin, as. Maciej Dudzik



Przewidywana wyjściowa piątka: A.j. English, Anthony Ireland, Mike Moore, Danilo Ostojić, Maciej Żmudzki



Najwięcej punktów: Anthony Ireland 274 (śr. 16,1), Mike Moore 266 (14,8), Danilo Ostojić 212 (11,8), A.J. English 158 (19,8).



Ostatnie wyniki: Czarni (w, 80:83), King (w, 103:112), MKS (d, 75:78), Trefl (w, 80:85), Legia (d, 75:88), Twarde Pierniki (w, 82:85), GTK (d, 82:94), Spójnia (w, 80:73), Arka (d, 85:91), Start (d, 65:70), Zastal (d, 89:92), Stal (d, 83:78), Astoria (w, 76:73), Śląsk (d, 64:67), Anwil (w, 93:79), Czarni (w, 86:82), King (d, 74:82), MKS (w, 76:72).



Termin meczu: niedziela, 30 stycznia 2022 roku, g.20:00

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Pojemność hali: 1416 miejsc

Ceny biletów: 10, 15 i 25 zł (ulgowe) oraz 15, 25 i 35 zł (normalne)

Transmisja: Emocje.TV