Środowy trening w grupach

W środę piłkarze Legii pracowali w dwóch grupach. 21 zawodników po godzinie 12 stawiło się na boisku i ćwiczyło pod okiem Aleksandara Radunovicia . W tym samym czasie drugą grupą na sztucznym boisku przykrytym balonem zajmowali się Aleksandar Vuković i Inaki Astiz . Fotoreportaż z treningu - 20 zdjęć Woytka Dziś zajęcia były krótsze, bo trwały niecałą godzinę. W grupie na podgrzewanej płycie byli: Celhaka, Ciepiela, Charatin, Grudziński, Kamiński, Kastrati, Kwiatkowski, Mladenović, Muci, Nawrocki, Noiszewski, Pierzak, Rosołek, Strzałek, Skwierczyński, Włodarczyk oraz trójka bramkarzy: Boruc, Miszta i Tobiasz. Indywidualnie z Bartoszem Bibrowiczem trenowali Artur Jędrzejczyk i Joel Abu Hanna , którzy po urazach powoli wracają do pełnej dyspozycji. Pod balonem ćwiczyło dziesięciu piłkarzy: Rose, Wieteska, Hołownia, Johansson, Slisz, Sokołowski, Skibicki, Josue, Lopes, Pekhart. Zajęcia były otwarte dla mediów przez pierwszy kwadrans. W czwartek ponownie zespół będzie trenował w samo południe. Na piątek i sobotę zaplanowano dwa treningi i dwa sparingi.

