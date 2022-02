Koszykówka

Zapowiedź meczu z ZZ Leiden

Wtorek, 1 lutego 2022 r. 13:59 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Wobec ostatnich bardzo dobrych wyników w FIBA Europe Cup drużyny z holenderskiego Leiden, podopieczni Geerta Hamminka wysunęli się na prowadzenie w grupie I, a wynik środowego meczu może mieć bardzo duże znaczenie pod kątem awansu do ćwierćfinału tych rozgrywek.



Holendrzy najbardziej zaskoczyli wygrywając wyjazdowy mecz z Parmą Parimatch Perm (91:88), kiedy w czwartej kwarcie odrobili z nawiązką straty (31:20). Z kolei w ostatnim tygodniu pokonali na własnym parkiecie medi Bayreuth (98:93), który krótko po meczu z Legią, musiał ruszyć w podróż do Holandii. Holendrzy wygrali trzy pierwsze kwarty i nawet słabsza postawa w kwarcie czwartej, przegranej 18:34, nie przyniosła korzystnego wyniku Niemcom, dla których ten wynik oznaczał koniec marzeń o wyjściu z grupy. Jedyną porażką w FIBA Europe Cup, jaką ponieśli gracze ZZ Leiden, pozostaje ta, której doznali w połowie grudnia zeszłego roku, w meczu z Legią. Przypomnijmy, że podopieczni Wojciecha Kamińskiego w pełni zasłużenie zwyciężyli - w rozgrywanym bez udziału publiczności spotkaniu - w holenderskim obiekcie 90:78. Legioniści bardzo dobrze poradzili sobie ze środkowym Leiden, 24-letnim Duńczykiem, Asbjoernem Midtgaardem, który w wielu innych meczach jest czołową postacią zespołu.



Midtgaard w dziesięciu meczach w FIBA Europe Cup notuje średnio 15,5 punktu na mecz oraz 7,5 zbiórki. Duńczyk trafia 62,6 procent rzutów z gry, i choć rzadko podejmuje próby rzutów z dystansu (niewiele ponad jedna próba na mecz), czyni to bardzo skutecznie (8/12, co daje 66,7% skuteczności za 3). W niedawnym, przegranym meczu ligi BNXT, z Donarem Groningen, Midtgaard zdobył 20 punktów i zaliczył 11 zbiórek w 37 minut na placu. W lidze, w której biorą udział zespoły z Holandii i Belgii, Duńczyk może pochwalić się statystykami na poziomie 15,7 punktu na mecz oraz 8,3 zbiórki w 26,5 min. Wierzymy, że nasi podkoszowi poradzą sobie z tym graczem równie dobrze, co w grudniowym meczu w Niderlandach.



Drugim strzelcem zespołu jest Jhonathan Dunn - amerykański rozgrywający w europejskich pucharach zdobywa 15,5 pkt. (38,7% za 3) i zalicza 2,7 asysty, z kolei w lidze BNXT zdobywa 14,1 pkt. W naszym zespole w europejskich pucharach najskuteczniejszym graczem jest Muhammad-Ali-Abdur-Rakhman, który zdobywa średnio 17,9 pkt. na mecz, a w meczu w Bayreuth zdobył aż 31 punktów, trafiając 7 trójek.



Gracze z Lejdy plasują się na drugim miejscu w łączonej lidze Beneluxu, z bilansem 14 wygranych i 3 porażek. Do prowadzącego Heroes Den Bosch tracą tylko punkt. Od grudniowego meczu z Legią zaliczyli świetną serię - dziewięciu kolejnych wygranych, którą przerwała dopiero porażka 69:71 z Donarem Groningen. Parę dni później z kolei pokonali medi Bayreuth, a do Warszawy przyjadą odpowiednio wypoczęci, bowiem w ostatni weekend nie grali żadnego spotkania.



Legia z kolei do meczu z ZZ Leiden przystąpi w rytmie meczowym - po długiej przerwie na początku roku, w ostatnich dniach legioniści grają swoje mecze co trzy dni. I co najważniejsze grają skutecznie, pokonując kolejnych rywali - medi Bayreuth, GTK Gliwice i HydroTrucka Radom. Cieszy na pewno rosnąca forma drużyny, szczególnie wobec słabszej dyspozycji strzeleckiej niektórych graczy. W niedzielnym meczu bardzo dobrze pod względem skuteczności pokazał się Grzesiek Kamiński, z kolei powołany do szerokiej reprezentacji Polski, Grzesiek Kulka na pewno będzie chciał w kolejnym meczu udowodnić swoją wartość, bowiem w meczu z radomianami nie trafił żadnego z siedmiu rzutów z gry.



W drużynie mistrza Holandii w ciągu ostatnich tygodni nie doszło do żadnych zmian kadrowych. Legia z kolei pozyskała Roberta Johnsona, który ma za sobą dwa mecze w Energa Basket Lidze, a środowy występ będzie dla niego pierwszym w europejskich pucharach z eLką na piersi.



Awans do 1/4 finału wywalczą dwie najlepsze drużyny każdej z grup drugiego etapu rozgrywek FIBA Europe Cup. Legia, która obecnie ma bilans 2-1, zapewni sobie udział w ćwierćfinałach w przypadku dwóch wygranych w najbliższych spotkaniach przed własną publicznością. Cztery zwycięstwa oraz korzystny bilans bezpośrednich meczów z ZZ Leiden, sprawiłby, że "Zieloni Kanonierzy" mieliby zapewnione miejsce w kolejnej fazie rozgrywek, już przed wyjazdem do Parmy, który zaplanowano na 15 lutego.



Mecz Legii z ZZ Leiden rozpocznie się o godzinie 17:30. Bilety nabywać można cały czas na Legiakosz.abilet.pl, a w dniu meczu kasy biletowe przy wejściu do hali otwarte zostaną półtorej godziny wcześniej. Zachęcamy również do zakupów w naszym sklepiku klubowym, który zlokalizowany jest pod główną tablicą wyników, na poziomie parkietu. Transmisję spotkania będzie można obejrzeć w TVP Sport.



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 19-8

Liczba wygranych/porażek u siebie: 10-3

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 79,7 / 72,0

Średnia skuteczność rzutów z gry: 46,8%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 37,4%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 53,5%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 76,0%



Skład: Łukasz Koszarek, Strahinja Jovanović (rozgrywający), Robert Johnson, Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, Benjamin Didier-Urbaniak, Szymon Kołakowski (rzucający), Raymond Cowels, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jure Skifić, Marcin Składanowski (skrzydłowi), Adam Kemp, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski, Jakub Śliwiński (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Strahinja Jovanović/Łukasz Koszarek, Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, Raymond Cowels, Jure Skifić, Adam Kemp



Najwięcej punktów: Muhammad-Ali Abdur-Rahkman 143 (śr. 17,9), Raymond Cowels III 125 (13,9), Łukasz Koszarek 82 (9,1), Jure Skifić 82 (9,1).



Ostatnie wyniki: Asseco Arka Gdynia (d, 79:59), Twarde Pierniki Toruń (d, 105:68), GTK Gliwice (w, 78:75), Spójnia Stargard (d, 84:86), HydroTruck Radom (w, 75:88), Start Lublin (d, 69:60), CSM Oradea (w, 66:76), Szolnoki Olajbanyasz (d, 83:66), Stal Ostrów (w, 96:92), FC Porto (d, 71:61), Astoria Bydgoszcz (w, 76:83), CSM Oradea (d, 75:68), Śląsk Wrocław (d, 73:87), Szolnoki Olajbanyasz (w, 68:75), Anwil Włocławek (d, 74:73), FC Porto (w, 81:82), Czarni Słupsk (d, 68:66), King Szczecin (w, 99:83), Parma Perm (d, 70:72), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 81:78), ZZ Leiden (w, 78:90), Trefl Sopot (w, 85:70), Zastal Zielona Góra (w, 100:66), Asseco Arka Gdynia (w, 70:88), Twarde Pierniki Toruń (w, 77:87), medi Bayreuth (w, 88:95), GTK Gliwice (d, 86:73), HydroTruck Radom (d, 73:60).



Ostatnie mecze obu drużyn:

15.12.2021 ZZ Leiden 78:90 Legia Warszawa



ZORG AND ZEKERHEID LEIDEN

Liczba wygranych/porażek: 24-7

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 14-5

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 80,1 / 80,6

Średnia skuteczność rzutów z gry: 48,7%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 34,9%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 58,0%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 74,2%



Skład: Maarten Bouwknecht, Jamayro de Windt (rozgrywający), Worthy de Jong, Marijn Ververs, Jhonathan Dunn (rzucający), Arunas Mikalauskas, Einaras Tubutis, Quincy Tjon Affo, Kevin Jonathan, Luuk van Bree (skrzydłowi), Asbjørn Midtgaard, Mees van 't Hoff (środkowi)

trener: Geert Hammink, as. Martin Houwaard



Przewidywana wyjściowa piątka: Worthy de Jong, Jhonathan Dunn, Einaras Tubutis, Marijn Ververs, Asbjørn Midtgaard



Najwięcej punktów: Asbjørn Midtgaard 155 (śr. 15,5), Jhonathan Dunn 155 (15,5), Worthy de Jong 122 (12,2).



Ostatnie wyniki: Landstede Hammers Zwolle (w, 81:85), Oostende (w, 90:68), Mons-Hainaut (w, 74:76), Tsmoki Mińsk (w, 69:67), Weert (d, 87:74), Heroes Den Bosch (w, 72:64), Yoast Utd. (d, 104:82), Apollo Amsterdam (w, 58:88), Feyenoord Rotterdam (w, 50:83), Feyenoord Rotterdam (d, 101:83), Iraklis Saloniki (d, 71:63), Landstede Hammers Zwolle (w, 68:75), Mornar Bar (w, 87:74), Bahcesehir Stambuł (d, 69:79), Apollo Amsterdam (d, 101:63), Iraklis Saloniki (w, 83:92), Limburg Weert (w, 59:85), Mornar Bar (d, 78:73), Bahcesehir Stambuł (w, 84:61), Den Helder Suns (w, 63:82), Landstede Hammers Zwolle (d, 73:80), medi Bayreuth (w, 84:89), BV Hoofddorp (w, 44:95), Legia (d, 78:90), Donar Groningen (w, 63:92), Aris Leeuwarden (d, 114:68), The Hague Royals (w, 27:88), Basketball Academie Limburg (d, 94:68), Heroes Den Bosch (d, 85:70), Parma-Parimatch Perm (w, 88:91), The Hague Royals (d, 80:62), The Hague Royals (w, 56:89), The Hague Royals (d, 80:66), Donar Groningen (d, 69:71), medi Bayreuth (d, 98:93).



Termin meczu: środa, 2 lutego 2022 roku, g.17:30

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Pojemność hali: 1416 miejsc

Ceny biletów: 15, 20 i 30 zł (ulgowe) oraz 20, 30 i 40 zł (normalne)

Transmisja: TVP Sport