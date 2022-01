Tenis

Malwina Rowińska i Tomasz Berkieta zawodnikami tenisowej Legii

Środa, 26 stycznia 2022 r. 17:58 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Tenisowa sekcja Legii Warszawa (oficjalnie Legia Tenis & Golf) zakontraktowała dwoje zawodników - czołowych polskich juniorów. Zawodniczką naszego klubu została, po paroletniej przerwie, Malwina Rowińska - aktualnie najlepsza polska tenisistka w rankingu ITF w kat. do lat 18.



Tenisistą Legii został również Tomasz Berkieta - najlepszy zawodnik w Polsce i Europie do lat 16.



Malwina Rowińska ma obecnie 17 lat (rocznik 2005), a przygodę z tenisem rozpoczynała w wieku sześciu lat w sekcji naszego klubu. W 2019 roku zawodniczka dotarła do 1/4 finału Młodzieżowych Mistrzostw Europy, i w tym samym roku została sklasyfikowana na siódmym miejscu w rankingu Tennis Europe U-16. Rowińska jest 5-krotną mistrzynią Polski. Obecnie jest najwyżej sklasyfikowaną Polką w rankingi ITF U-18.







O rok młodszy Tomasz Berkieta (rocznik 2006) jest obecnie najlepszym zawodnikiem w kategorii U-16 w Polsce i Europie. Urodzony w Warszawie tenisista pierwsze sukcesy zaczął odnosić w kategoriach U-10 i U-11. Ostatnio zdobył drużynowe wicemistrzostwo Europy U-14, a także zajął 6. miejsce w drużynowych mistrzostwach Europy U-16.