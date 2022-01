Rugby kobiet

Udane występy Lachowskiej w World Series w Maladze

Czwartek, 27 stycznia 2022 r. 06:34 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kobieca reprezentacja Polski w rugby zajęła ósme miejsce na turnieju w Maladze, w prestiżowej serii World Series. Bardzo dobrze zaprezentowała się zawodniczka Legii, Aleksandra Lachowska, która zdobyła punkty w ostatnim meczu. Dwie pozostałe zawodniczki Legii powołane do reprezentacji - Tamara Czumer i Marta Nowosz, ze względu na pozytywne wyniki testów na Covid-19, nie poleciały na turniej do Hiszpanii.



Polki w fazie grupowej przegrały z USA 7-31, a także pokonały Kanadę 17-14 i tym samym zapewniły sobie awans do fazy pucharowej. W ćwierćfinale Polki ponownie zmierzyły się z Kanadyjkami, tym razem przegrywając 7-26, choć po siedmiu minutach spotkaniach był remis 7-7. W meczu o siódmą lokatę, nasza reprezentacja przegrała 10-22 z Anglią. W drugiej połowie tego spotkania punkty dla Polski po przyłożeniu zdobyła legionistka, Aleksandra Lachowska.