Drugoligowiec na celowniku Legii

Jak informuje serwis meczyki.pl, Legia jest mocno zainteresowana sprowadzeniem Ramila Mustafajewa . Prawy pomocnik / wahadłowy gra obecnie dla drugoligowej Stali Rzeszów. W obecnym sezonie rozegrał 13 meczów, w których strzelił trzy gole. 18-latek urodził się Machaczkale w Rosji, ale od wielu lat gra w Polsce. W przeszłości reprezentował m.in. barwy juniorskich drużyn ze stolicy: GKP Targówek i Talent Warszawa. W tym oknie transferowym do Legii z nowych zawodników trafił jedynie Patryk Sokołowski z Piasta Gliwice. Warszawski klub potrzebuje jednak wzmocnień również na innych pozycjach, a jedną z nich jest właśnie boczny pomocnik.

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

LegiaFans - 3 godziny temu, *.chello.pl Panowie bez przesady po co nam obcokrajowiec na tym poziomie. Znajdę 15 lepszych młodzieżowców z Polski. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.