Arek - 13 minut temu, *.tpnet.pl Jeden to pewnie Wszołek, a drugi, cholera wie. odpowiedz

Darek - 32 minuty temu, *.chello.pl Bardzo jestem ciekaw tych transferów.Czy to zwykli gamonie do pobierania pensji czy młodzi do ogrywania.A może ktoś do pierwszego składu.Zobaczymy owoce pracy naszego dyrektora.

Stawiam na jakiś gamoni,którzy pierwsze pół roku będą się aklimatyzować.Zagrają na wiosnę jakieś 76 minut i zarobią do czerwca jakieś pół miliona złotych.

Pożyjemy zobaczymy. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 54 minuty temu, *.play-internet.pl JESZCE i AŻ DWA ..... To będą te jakościowe transfery tzn. chłopaczyna ze Stali Rzeszow... i Wszołek. Czad Klaszcze uszami... normalnie, Panie Zieliński Pan to chyba dyrektora Kucharskiego przebijesz odpowiedz

grzesiek - 31 minut temu, *.centertel.pl @Trener Bramkarzy: ojej ale gdzie jest ten Jacek Zielinski a gdzie Ty jestes? Jacek jest legendą Legii a Ty kim przepraszam jestes.? odpowiedz

HUGON - 27 minut temu, *.vectranet.pl @Trener Bramkarzy: Jeszcze gruby w bramce,wstyd na całą europe odpowiedz

MoonRock - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Ej, ale tak na serio... Ten artykuł to żart, prawda?

Ten artykuł składa się łącznie z 3 zdań, wliczając tytuł. Każde zdanie brzmi niemalże identycznie jak 2 inne... odpowiedz

s3p - 58 minut temu, *.chello.pl @MoonRock : współczesna "jakość" "dziennikarstwa odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.170.238 "Bedziemy oglaszac... w tym tygodniu beda dwa". Ciekawe ile w nastepnym :o odpowiedz

petarda - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Wszołek i nie do jedynki Mustafajew, odpowiedz

Zgred - 1 godzinę temu, *.as9105.com Kolejny ciapaty ? Już emreli pokazał na co go stać odpowiedz

Sobo(L)ew. - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Zgred: Ty rasisto wypad z tej strony. Sames ciapaty ciołku!!!!!! odpowiedz

Zgred - 1 godzinę temu, *.as9105.com @Sobo(L)ew. : Yebac araba yebac murzyna ..Legia Warszawa biała drużyna odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.170.238 @Zgred: Ale to jest Rosjanin, bystrzaku :d odpowiedz

Traktor - 1 godzinę temu, *.com.pl @Sobo(L)ew. : Goń się ty tęczowy frajerze. odpowiedz

olew - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Zgred: Wszyscy rasiści są cymbałami. odpowiedz

jax - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl wolałbym być tęczowym niż rasistą odpowiedz

Zgred - 20 minut temu, *.as9105.com @jax: niestety okazało się że jesteś zwykłym cfelem odpowiedz

Arek - 9 minut temu, *.tpnet.pl @jax: spalić tęczę! odpowiedz

Pawlo - 2 godziny temu, *.mm.pl Bramkarza !!! A ręcznik Miszta to 1 ligi bo tam tylko się nadaje !!! odpowiedz

Zielu - 2 godziny temu, *.centertel.pl Oby Mustafajew przyszedł!! odpowiedz

