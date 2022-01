Tenis

Wyniki Rowińskiej w juniorskim Australian Open

Piątek, 28 stycznia 2022 r. 06:55 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Tenisistka Legii Warszawa, Malwina Rowińska (117 ITF do lat 18) wzięła udział w juniorskim Australian Open. W singlu legionistka, która była najwyżej rozstawiona w eliminacjach, nie zakwalifikowała się do turnieju głównego. W I rundzie Rowińska pokonała Elyanę Moonen 6-1, 6-2, ale w decydującej fazie rozgrywek przegrała z inną Australijką, Jeleną Micić 6-4, 2-6, 4-6.



W deblu Malwina w parze z Rosjanką, Mirrą Andreevą przegrały 3-6, 4-6 z parą Jekaterina Khayrutdinova (Rosja)/Aruzhan Sagandikova (Kazachstan).



Przed startem w Australian Open, Malwina Rowińska startowała w juniorskim turnieju AGL Loy Yang Traralgon Junior International 2022 (w Traralgon), gdzie w deblu (w parze z Sofią Costoulas) dotarła do półfinału. W singlu Malwina pokonała Roisin Gilheanę (Australia) 6-7(8), 6-2, 6-2 i przegrała z Belgijką, Sofią Costoulas 6-7(1), 2-6.



Wyniki Malwiny Rowińskiej w juniorskim Australian Open w singlu:

I runda: Malwina Rowińska - Elyana Moonen (Australia) 6-1, 6-2

II runda: Malwina Rowińska - Jelena Micić (Australia) 6-4, 2-6, 4-6



Wyniki Malwiny Rowińskiej w juniorskim Australian Open w deblu:

Mirra Andreeva/Malwina Rowińska - Jekaterina Khayrutdinova/Aruzhan Sagandikova 3-6, 4-6