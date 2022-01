68. Granda na pięści i międzynarodowy turniej bokserski w LFC

Czwartek, 27 stycznia 2022 r. 13:25 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższym czasie w Legia Fight Club odbędą się zawody - 68. Warszawska Granda na pięści oraz pierwszy międzynarodowy, dwudniowy turniej bokserski Polish Warsaw Boxing Cup. Zawody będą miały miejsce w dniach 19-20 lutego. Zapisy na oba wydarzenia prowadzone są tutaj do 11 lutego. 1-dniowy udział w zawodach kosztuje 120 złotych, dwudniowy - 150 zł.



Dwudniowy turniej odbędzie się w przypadku uczestnictwa minimum 3 zawodników w wadze. Początek walk sobotnich o 17:00, w niedzielę walki sparingowe od godziny 10, a od południa walki finałowe turnieju. Dla wszystkich pięściarzy przewidziano atrakcyjne nagrody, a dla zwycięzców dwudniowego turnieju - nagrody rzeczowe i puchar. W przygotowaniu także stroje bokserskie dla uczestników, zawodników i kibiców Legii Warszawa - zapisy na maila: granda@orzel-syrenka.pl.



Zachęcamy do sprawdzenia najnowszego klipu Karata NM do kawałka "Sparingpartner" (z gościnnym udziałem MC3D), do którego zdjęcia zostały nagrane w LFC.