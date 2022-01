W marcu rewanżowa walka Wrzoska z Badrem Harim

Podczas gali Glory 80, która odbędzie się 19 marca w belgijskiej miejscowości Hasselt, dojdzie do rewanżowej walki legionisty, Arkadiusza Wrzoska z legendą kick-boxingu, Badrem Harim. W pierwszej walce obu zawodników, we wrześniu zeszłego roku w Holandii podczas Glory 78, Wrzosek znokautował Marokańczyka półtorej minuty przed końcem drugiej rundy. Organizacja Glory uznała nokaut Wrzoska za najlepszy w roku 2021. 30-letni Arkadiusz Wrzosek ma na swoim koncie 19 walk w zawodowym kick-boxingu (14-5, 9 KO). Z kolei 37-letni Hari stoczył 122 pojedynki (106-16, 92 KO).

ziutek - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Łatwo nie będzie, oby pierwsza walka dała doświdczenie .Powodzenia Arek. odpowiedz

