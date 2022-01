Zmian w Legii ciąg dalszy. Mioduski zrezygnuje z prezesury?

W ostatnich tygodniach w Legii Warszawa doszło do sporych zmian organizacyjnych w pionie sportowym, ale wygląda na to, że to jeszcze nie koniec przetasowań w gabinetach. Coraz częściej docierają do nas informacje, że do zmian dojdzie także w zarządzie klubu. W kuluarach przewijają się informacje, że niebawem z funkcji prezesa klubu może zrezygnować Dariusz Mioduski , a kandydatem na jego następcę jest Marcin Herra , który wejdzie do zarządu. Ewentualna rezygnacja Dariusza Mioduskiego z bieżącego zarządzania klubem na pewno zostanie odebrana jako spore zaskoczenie. Od momentu kiedy Mioduski przejął 100 procent akcji Legii blisko pięć lat temu (w marcu 2017 roku), klub wywalczył 4 mistrzostwa Polski, 1 Puchar Polski i raz awansował do fazy grupowej europejskich pucharów. Ostatnie miesiące były jednak najtrudniejsze, bo mimo niezłej postawy w pucharach, drużyna seryjnie zawodziła na krajowym podwórku. Doszło do tego, że Wojskowi zakończyli rundę jesienną na 17. miejscu z bilansem 5-0-13. Pod koniec listopada i na początku grudnia obecny prezes zapowiadał, że nowym trenerem zostanie Marek Papszun , a zwolennikiem tego rozwiązania był dyrektor sportowy Radosław Kucharski . W klubie zatrudniono nawet Pawła Tomczyka , który wcześniej pracował z Papszunem w Rakowie Częstochowa. Nagły zwrot akcji Tymczasem tuż przed Świętami Bożego Narodzenia właściciel klubu postanowił wycofać się z bezpośredniego zarządzania pionem sportowym i przekazał wszystko na ręce Jacka Zielińskiego , który został nowym dyrektorem sportowym. "Zielek" zastąpił na tym stanowisku Kucharskiego i otrzymał pełną swobodę działania. Decyduje o transferach i kształcie budowy drużyny, a wkrótce także o tym, kto będzie trenerem Legii od sezonu 2022/23. Według ostatnich informacji, na krótkiej liście znajdują się dwa nazwiska. Zieliński zamierza także po swojemu poukładać dział skautingu, nieuniknione są zmiany na najwyższych szczeblach w Akademii Piłkarskiej Legii. Wraz z końcem sezonu wygasa umowa Richarda Grootscholtena i mało prawdopodobne jest to, by współpraca była kontynuowana. Zmiana w zarządzie. Będzie nowy prezes? Aktualnie członkami zarządu Legii Warszawa są: Dariusz Mioduski (prezes), Jarosław Jurczak (wiceprezes), Tomasz Zahorski . W sierpniu 2021 z zarządu odszedł Jarosław Jankowski . W klubie rośnie rola Marcina Herry , który ma niebawem wejść do zarządu. Jego nazwisko pojawia się w kuluarach jako możliwego następcy Mioduskiego. Herra pracuje w klubie z Łazienkowskiej od ponad roku. Wcześniej pracował m.in. w Grupie Lotos, spółce PL.2012+, jest prezesem spółki zarządzającej stadionem w Gdańsku. W Legii Marcin Herra zajmuje się obszarem komercyjnym, jest także w zarządzie spółki Legia Tenis sp. z o.o., która 2,5 roku temu w trybie bezprzetargowym uzyskała od miasta 30-letnią dzierżawę kortów tenisowych przy Myśliwieckiej 4a . Ciekawostką jest fakt, że do niedawna stuprocentowym właścicielem tenisowej sekcji była Legia Warszawa SA, ale we wrześniu 2021 roku sprzedała wszystkie udziały za 5 tys. zł spółce WAWA Group SA, której właścicielem jest Dariusz Mioduski, w jej zarządzie są panowie Herra i Jurczak, a w radzie nadzorczej figurują Anna Mioduska (żona) i Julia Mioduska (córka). Prawdopodobnie dojdzie także do zmiany na stanowisku szefa legijnego marketingu. Najnowsze sprawozdanie finansowe Legii Warszawa: 38 mln zł straty w rok, w sumie ponad 190 mln zł długów

Komentarze (46)

+ dodaj komentarz

dodaj

Luk - 26 minut temu, *.timplus.net Większość pisze chyba tylko żeby coś napisać...

"Miodek z za pleców będzie rządził", "On nie odda posady" itd. Przecież wy nawet nie wiecie kto to jest ten Herra, to jest jedna klika z tego samego półświatka "biznesowego" i liczy się to co się da w swoich kieszeniach upchać. Biznes na świecie robi z klubów maszynki do zarabiania (oczywiście nie zawsze się udaje), a u nas panuje inna mentalność "biznesowa", żeby zarobić trzeba doprowadzić na skraj bankructwa. W sumie wystarczy spojrzeć na ich powiązania biznesowe i jak wygląda przepływ gruntów. odpowiedz

asd22 - 28 minut temu, *.t-mobile.pl pion komercyjny, czyli ten któremu obok pionu sportowego idzie najgorzej? gratulacje odpowiedz

j-23 - 29 minut temu, *.186.103 pasował by ten Leśnodurski, trochę picu by nie zaszkodziło odpowiedz

spokojny - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl będzie gorzej, jeszcze gorzej odpowiedz

Bóg Wojny - 45 minut temu, *.vectranet.pl @spokojny: a niby dlaczego? odpowiedz

Kamil - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl I bardzo dobrze jak obsadzi w roli prezesa kogoś kto będzie miał jakieś pojęcie o zarządzaniu klubem sportowym. I co równie ważne zmiany w dziale marketingu. Marketing w Legii leży całkowicie. Taki klub z takim potencjałem marketingowym a tu się kompletnie nic nie dzieje, trzeba podpatrzeć jak to działa w innym dużych klubach szczególnie w klubach żlz premier league. Dużo pracy przed legią. odpowiedz

Kibolek - 1 godzinę temu, *.telefonica.de MIODUSKI ty najlepiej jak byś sprzedał klub odpowiedz

Lolo - 54 minuty temu, *.plus.pl @Kibolek : Kup odpowiedz

Kermit - 3 minuty temu, *.chello.pl @Kibolek : sprzedaj butelki i kup. Nawet na 30 rat 0% odpowiedz

Laker - 1 godzinę temu, *.chello.pl Herra - człowiek Drzewieckiego i Tuska odpowiedz

oLdschool - 1 godzinę temu, *.chello.pl Nie uwierzę, dopóki nie zobaczę koparek :))) odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.aster.pl Herra? To ten, co wybudował Narodowy za prawie 2 miliardy? No to niezadługo, będziemy przychodzić na Ł3 z własnymi krzesełkami. Miodzio inaczej nie umie, jak podwieszać się pod byłą (Herra) lub obecną (Chłopik) władzę. Kulczykowe DNA. odpowiedz

spasiony - 8 minut temu, *.10.6 @Po(L)ubiony: otoz to, po ostatnich doniesieniach nt. zarobkow pewnych czlonkow zarzadu nie ma sie co dziwic, ze przybywa chetnych na miody z legijnej spizarni. Z dedykacja dla tych ktorzy mysla, ze miliony z tzw. panstwowego wsparcia klubow pojda na rozwoj sportowy. odpowiedz

Cyniek - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Sądzę że Dariusz nie zrezygnuje bo to by oznaczało przyznanie do się do porażki a dareczek nie jest z tych ludzi odpowiedz

jr76 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Ja wiem kto jest wolny: R.Kucharski - idealny kandydat! odpowiedz

Korda - 2 godziny temu, *.centertel.pl Od samego początku bardzo dużo osób mówiło że Miodousty nie jest w stanie udźwignąć takiego biznesu jakim miała być dla niego Legia Warszawa. Z roku na rok kropla drążyła dziure w skale aż w końcu ją wydrążyła. Tylko teraz nie wiadomo czym ją zatkać. Miejmy nadzieję że przyszły sezon przyniesie więcej emocji. odpowiedz

olew - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Kiedyś 4-5 lat temu nie podobało mi się łączenie funkcji właścicielskich i zarządczych. Bardzo.

Kogo miałby Mioduski opieprzać ? siebie ?

Teraz widzę, że wobec braku w Polsce ludzi o odpowiednich kompetencjach, to nie jest dobre, ale pewnie konieczne.

Jak zrobi tak zrobi. Mioduski jest właścicielem, może wszystko. Polubił Legię , widać że to nie jest już tylko biznes.

Poza tym jestem prostym kibolem, a to zdejmuje ze mnie konieczność myślenia o organizacji klubu. Ja mam corocznie kupować karnety, kupować ciuchy, siedzieć lub stać na każdym meczu i dopingować Legię - moją Miłość . I to będę robił niezależnie od "struktury". odpowiedz

Legia Żyrardów - 2 godziny temu, *.centertel.pl To ten jeden z dwóch transferów na ten tydzień zapowiadanych przez Zielińskiego ? odpowiedz

Maradon - 3 godziny temu, *.chello.pl Czy ktoś mógłby rozszerzyć temat wykupu sekcji tenisowej. Nie wygląda to dobrze. odpowiedz

jo - 3 godziny temu, *.centertel.pl Spełnia się czarny scenariusz, który był przewidywany przez wiele osób. Olbrzymie zadłużenie, brak pomysłu na przyszłość, chaotyczne działania. Niestety w najbliższej przyszłości może być tak, że będziemy grali w dużo niższej lidze... odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Sam nie wiem co tu bym zrobił na miejscu Miodka. Jesli mialbym wybitną osobe na miejsce prezesa to pewnie bym sie nie wahał.

Natomiast Dariusz 5 lat laczyl obowiazki uczac sie pilki no i musi sam podjac decyzje czy sie tej pilki nauczyk czy to nie dla niego. Jak nie to niech rezyfnuje z prezesury. A jak jego wiedza o pilce jest juz okej to ja bym laczyl chyba dalej te dwie funkcje. Problemem moze byc juz zaawansowany wiek darka. Bycie wlascicielem i prezesem to nie takie easy... odpowiedz

Mrok - 3 godziny temu, *.chello.pl Jak to ma być zmiana działania z "prezes Mioduski" na "Mioduski + prezes zderzak" to szkoda się łudzić, że nagle wystartujemy z kopyta do przodu. Jeżeli natomiast Mioduski wyznaczy panu Herra cel sportowy + cel finansowy i da mu na to realny budżet a sam jednocześnie przestanie się wpie... i rządzić zza pleców to jest spora szansa, że jednak ruszymy do przodu.

Ruszamy z punktu zero więc trudno sobie wyobrazić większe amatorstwo w zarządzaniu klubem niż było dotychczas. odpowiedz

ZenekL3 - 3 godziny temu, *.chello.pl Na początku się ucieszyłem, bo zostałaby zlikwidowana jedna z podstawowych patologii w klubie. Tylko powstaje pytanie jaki związek z piłką nożną poza tym, że bywa operatorem stadionów ma Pan Herra. Kolejny głąb do przyuczenia. odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.chello.pl Nie ma to jak kupić sobie sekcję tenisa za 5 tysiecy złotych.

Stołki tylko zmieniają wszelkiej maści doradcy,dyrektorzy i prezesi.Miliony bokiem idą a klub tonie w długach. odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Miodek to robi żeby nie musieć znosić krytyki. Jego dyktatura będzie trwała dalej... odpowiedz

Adamowicz ale nie Paweł - 3 godziny temu, *.jmdi.pl Herra źle się kojarzy odpowiedz

Brat - 3 godziny temu, *.chello.pl Co z tego, że Mioduski nie będzie oficjalnie prezesem skoro będzie kierował z tylnego siedzenia? A jaka będzie dalsza rola w klubie Mariusza Chłopika - doradcy Mioduskiego? odpowiedz

Tylko Legia - 3 godziny temu, *.plus.pl @Brat: Odsyłam do artykułu w Weszło zarząd i jego kompetencje są opisane. Obecnie jestem pełnomocnikiem da.szkoleniowych i infrastruktury. Nie ciągnij tej nagonki. W zarządzie są od prawa do lewa. Nie wpiep... wszędzie tej polityki która i tak wszystkich różni. Podpisujesz się Brat to bądź jak brat a nie szkodnik.

Herra jest w Legii doradcą już jakiś czas. Wg mnie tu trzeba kogoś z zewnątrz.

To że Miodulski będzie chciał mieć wpływ na pracę Zarządu to raczej normalne bo jest właścicielem. odpowiedz

Zdzicho - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Za ile te korty miidkowi opierlili? 5tys zl? Skandal. Pozdrawiam tych z covidem, ja sie 2,5tyg męczyłem odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.orange.pl Czyli wracamy do korzeni. Legia bedzie klubem państwowym. CWKS Legia. Stąd spotkanie Fryderyka z synem Dżepetta i dofinansowanie klubu z podatków. Wszystko zmierza w tym kierunku - "Nie masz nic, jesteś szczęśliwy". Ale czy laskę i sztuczną szczękę mogę zachować? odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Miejska Babcia: Ale tak jest weselej. Wnuczek mnie poprosił, żeby się pośmiać. Ty widocznie masz inne poczucie humoru. I dobrze, nikomu to nie przeszkadza. odpowiedz

Legia Fans - 4 godziny temu, *.centertel.pl Może Pan Maciej Sawicki- wydaje mi się że byłby najbardziej sensownym kandydatem odpowiedz

Nie - 4 godziny temu, *.orange.pl @Legia Fans : tak i wpuściłby szkodnika i jego funfli do klubu. odpowiedz

Tomek - 4 godziny temu, *.113.189 Ha ja niby jakieś zaskoczenie ale pewnie będzie tak, że i Jacek Zieliński i ewentualnie nowy prezes, bez zgody Mioduskiego nie będą mogli nawet ksera obsługiwać. odpowiedz

Echhhh - 4 godziny temu, *.europapier.com Taaaa, a świstak siedzi i ........ On tak zrezygnuje z prezesury jak to, że Wszołek zrobił karierę w Bundeslidze :-) odpowiedz

777 - 4 godziny temu, *.chello.pl To byłaby dla Mioduskiego wygodna zmiana. On by rządził klubem, a figurant konsekwencje przyjmował na klatę. Jedyna pozytywna zmiana to SPRZEDAŻ KLUBU!!!!!!! odpowiedz

Maxi - 4 godziny temu, *.68.115 Spoko, wszystko i tak zostanie w rodzinie, czyli po staremu. odpowiedz

Daszka - 4 godziny temu, *.chello.pl Dłuuugo oczekiwany tytuł! Czyżby miał się spełnić już niebawem nasz kibicowski "Sen o dolinie"? odpowiedz

Daszka - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Daszka:

Ps.: niestety to tylko sen, a na jawie nowy członek zarządu... odpowiedz

FC - 4 godziny temu, *.orange.pl Wyy***lać wszyscy odpowiedz

lucho_83 - 4 godziny temu, *.virtuaoperator.pl Ciekawe, ciekawe... odpowiedz

(L) - 4 godziny temu, *.aster.pl Oby, choć następca nie wygląda dobrze... odpowiedz

dino - 4 godziny temu, *.vtelecom.pl Leżę z covidem ale tytuł podziałał na mnie lepiej niż środek na gorączkę odpowiedz

pawel - 4 godziny temu, *.antik.sk @dino: mam tak samo jak Ty i ja leze z covidem i tylko zeby niebylo tak ze to bedzie niby nowy prezes ale nawet dzien dobry niepowie bez zgody miodka odpowiedz

kopys.legia@wp.pl - 4 godziny temu, *.play-internet.pl :-D odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.