Sparing: Legia II Warszawa 2-0 Wisła II Płock

Legia II Warszawa wygrała w sparingowym meczu z Wisłą II Płock 2-0. Bramki zdobyli Dawid Dzięgielewski i Dawid Kiedrowicz. Sparing: Legia II Warszawa 2-0 (0-0) Wisła II Płock 1-0 72' Dawid Dzięgielewski (as. gracz testowany III) 2-0 90' Dawid Kiedrowicz (as. Dawid Dzięgielewski) Legia II: Jakub Trojanowski - Tomasz Nawotka (70' Miłosz Pacek), Jehor Macenko, Patryk Konik, Bartosz Widejko (78' Kuba Wiśniewski) - Jakub Czajkowski (67' Dawid Kiedrowicz), gracz testowany (70' Bartosz Mikołajczyk), gracz testowany II (75' Osamah Al Mubaireek), Maddox Sobociński (58' Kacper Gościniarek), Dawid Dzięgielewski (46' gracz testowany III) - Arkadiusz Ciach (58' Dawid Dzięgielewski) Strzały (celne): Legia ll 21 (12) - Wisła II 8 (2)

Vuko - 36 minut temu, *.tpnet.pl W koncu trenejro gołąb cos wygrał odpowiedz

Lupus - 53 minuty temu, *.centertel.pl Wg mnie druga drużyna powinna być tak ustawiana jak pierwsza- czyli z 3-ką obrońców i skrzydłami.

Inaczej po awansie do pierwszej trzeba wszystko przestawiać w głowie. odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Coś dużo Dawidów Dzięgielewskich mamy w składzie. odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 2 godziny temu, *.plus.pl Madoxx Sobociński? Cóż za imię :) odpowiedz

Sputnik 44 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Wieczny fan Mioduskiego : takie czasy. Oby grał też wyjątkowo ???? odpowiedz

