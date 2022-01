Wszołek ponownie piłkarzem Legii!

Paweł Wszołek ponownie został zawodnikiem Legii Warszawa. Boczny pomocnik został wypożyczony do końca sezonu z Unionu Berlin. - Paweł Wszołek dobrze spisywał się w Legii i zawsze mogliśmy na nim polegać. Potrzebowaliśmy piłkarza na tę pozycję - mamy Mattiasa Johanssona, a Paweł jest bardziej ofensywnie usposobionym zawodnikiem. Jestem przekonany, że będzie się prezentował tak, jak przed transferem do Unionu Berlin. Liczymy na jego pomoc - mówi dyrektor sportowy Legii Warszawa Jacek Zieliński. Wszołek najczęściej był wystawiany na pozycji prawego pomocnika lub wahadłowego. W Legii będzie występował z numerem 13. - Nie trzeba było mnie długo namawiać do powrotu. Bardzo się cieszę, że jestem w Legii. Mam nadzieję, że teraz nadchodzi najlepszy moment sezonu dla całej drużyny, a ja sam potwierdzę swoją jakość na boisku. Chwile przeżyte za trenera Vukovicia były jednymi z najpiękniejszych w mojej karierze. Zdobyłem swoje pierwsze mistrzostwo Polski, mieliśmy świetną, bardzo zgraną ekipę. Śledziłem praktycznie wszystkie spotkania Legii. Wiem, że jest tutaj bardzo dużo jakości, wielu świetnych ludzi – nie tylko piłkarzy, bo mam na myśli całą społeczność w klubie - mówi zawodnik.

Komentarze (21)

+ dodaj komentarz

dodaj

Anty Vuko - 12 minut temu, *.tpnet.pl Bardzo dobry transfer na ten moment. Tu nie ma czasu na poznawanie drużyny, jej stylu gry itd. Trener ten sam i styl, który preferuje jest mu znany. Nie jeden z przeciwników transferu będzie bił brawo Wszolkowi. odpowiedz

miłek - 16 minut temu, *.aster.pl To jest solidne wzmocnienie drużyny. Powodzenia! odpowiedz

axlrose - 27 minut temu, *.tpnet.pl Jechał, jechał i dojechał. 17 na godzinę ( czy tam na kolejkę ).

odpowiedz

gazza - 28 minut temu, *.inetia.pl Mnie to ręce opadają jak patrzę na te transfery...

Mnie jeszcze zatrudnijcie - na bramce stanę... odpowiedz

Trener Bramkarzy - 47 minut temu, *.play-internet.pl No to są te transfery nad którymi dyrektor sportowy/zastępca Tomczyk i cały sztab pracowali całą zimę, chylę czoła i jestem pod wrażaniem... Sokołowski, Rosołek i Wszołek. Podpowiem do ataku jeszcze Paragon z 0-1 do przerwy a na bramkę Wakabajaszi z przygód Tsubasy i akurat będzie skład :) . Zatrważające , ze większość z Was jest zadowolona ... Brak ambicji i jakości... kolesiostwo i miernota oto cała Legia...Degrengolady ciąg dalszy odpowiedz

Karamba - 51 minut temu, *.cyfrowypolsat.pl Po co on nam pół roku temu sie na nas wypioł teraz wraca . Panie Zieliński to ma być ta jakośc w Legii. odpowiedz

Michał - 57 minut temu, *.plus.pl No i dobra. Teraz cała Legia do roboty i golimy wszystkich po kolei. Jedziemy na pełnej k. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki odpowiedz

Edek z fabryki kredek - 51 minut temu, *.t-mobile.pl @Michał: w punkt :-) odpowiedz

Pawciu - 1 godzinę temu, *.net.pl Patrzac w jaki sposob odchodzil to mam spore watpliwosci. Obym sie mylil... odpowiedz

Farme(L) - 1 godzinę temu, *.virginm.net W Unionie też go trener nie lubił… Jakoś nie mogę się przekonać do tego, po tym jak poleciał z płaczem do telewizji… choć życzę (L) jak najlepiej ten typ mnie mierzi po tym co odjaniepawlił. odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Paweł 17 minut Wszołek. To pokazuje poziom naszej ligi. odpowiedz

lucho_83 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Hmmm...po rozegraniu chyba 15 minut przez całą rundę jesienną w Berlinie pewnie wskoczy do pierwszego składu w Legii ;-) odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 40 minut temu, *.petrotel.pl @lucho_83: i będzie jednym z liderów! odpowiedz

Honeyuski - 1 godzinę temu, *.chello.pl A Vesovic jak sobie radzi? Dawać i jego. No i weźmy Dicksona Choto jeszcze i starego Nędze. odpowiedz

Atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl Żenua - gość bez liczb... po co on nam? odpowiedz

Filipek z konopi - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Bardzo dobra decyzja klubu Brawo odpowiedz

Ja - 1 godzinę temu, *.plus.pl Bardzo dobry pomysł i transfer. Na naszą ligę to duże wzmocnienie i Polak co ważne. Myślę że w marcu dojdzie do formy i będzie kto asystować przy golach pekharta odpowiedz

Kibolek - 1 godzinę temu, *.telefonica.de Nigdy nie mów nigdy odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Chwile przeżyte za trenera Vukovicia były jednymi z najpiękniejszych w mojej karierze.



Robią wrażenie te słowa

Brawo Paweł, brawo Vuko, brawo Zielu, brawo Miodek Mocno Legia



A kucharski gdzies z dala od Legii o to chodzi . W dobry kierunku w końcu Panie Mioduski. Oby tak dalej !!!!!!! odpowiedz

Ja - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @grzesiek: nie chce nic mówić, ale o powrocie Wszołka mówiło się już za Kucharskiego. Sam Zielek też mówił, że na razie opiera się na obserwacjach poprzednika. odpowiedz

grzesiek - 27 minut temu, *.centertel.pl @Ja: piszac ze kucharski z dala od Legii nie mialem na mysli tego ze pozbyl sie Wszolka bo pozbyc Wszolka to sie pozbyl grubas z poznania. Ale kucharski zawalal transfery inne... Mnostwo bezsensownych pilkarzy sprowadzonych chociazby te ribeira abu hanny etc. A przekozaka typu ljuboja i offoe nie udalo sie sprowadzic odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.