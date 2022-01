Mustafajew przejdzie jutro testy medyczne

Ramil Mustafajew przejdzie w piątek testy medyczne, po których podpisze kontrakt z Legią Warszawa. 18-latek urodził się w rosyjskim mieście Machaczkała, jednak zdecydowaną większość swojego życia spędził w Polsce. Przygodę z piłką zaczynał w 2010 w GKP Targówek a od 2013 występował w Talencie Warszawa (w obu klubach pod okiem tego samego trenera, Bogumiła Bonisławskiego), a następnie w 2019 roku trafił do drugoligowej Stali Rzeszów. Z początku grał w rezerwach, jednak latem 2020 roku dołączył do pierwszej drużyny "biało-niebieskich". W rundzie jesiennej sezonu 2021/22 Mustafajew rozegrał 13 meczów w II lidze, w których strzelił trzy gole. 18-latek jest prawonożny, zaczynał jako środkowy pomocnik, ale w Rzeszowie został przesunięty na bok i może grać zarówno na prawym, jak i lewym skrzydle lub wahadle.

Cyniek - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Niestety miejsce w tabeli nie zachęca zawodników do przyjścia do Legii to już bodjrze trzeci piłkarz co wybiera inny klub niż Legia z ligowego potentata staliśmy się średniakiem a po drugie jeśli się mówi komuś przyjdź do nas ale będziesz rezerwowym no to niestety nie zachęca też to odpowiedz

ding - 1 godzinę temu, *.chello.pl Koleś jest od 10 lat w Polsce, to by o paszport wystąpił. Nie blokował by przynajmniej miejsca zawodnikom spoza UE. odpowiedz

Arek - 13 minut temu, *.tpnet.pl @ding: jakbyś czytał coś więcej poza nagłówkami, to doczytałbyś, że stara się o polskie obywatelstwo. odpowiedz

Zlb 82 - 10 minut temu, *.t-mobile.pl @ding: Weź troszkę poczytaj,poszperaj w necie i dopiero się wypowiadaj.A nie głupka z siebie robisz. odpowiedz

LegiaFans - 2 godziny temu, *.chello.pl Ty(L)ko żeby Federacja Rosyjska nam go nie podebrała do reprezentacji ... ;) Ty(L)ko POLSKA! odpowiedz

KSD - 3 godziny temu, *.play-internet.pl GKP rozbite na rzecz Talentu Targówek…szkoda GKP ,bo wychowało sporo fajnych zawodników . odpowiedz

@L - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Miałem nadzieję, że dołączy dobry bramkarz i napastnik, bo chyba nie trzeba być ekspertem żeby to zauważyć, Tomas oby się odblokował ale przy kartkach, kontuzji kto w ataku? Rafa 1-2 dobre mecze w rundzie, Włodar i Rosołek? Nie sądzę, młodzi potrzebują minut, ale łatwiej wejść z ławki być może coś strzelić, grać bez presji, a chyba wiadomo jak będą wyglądać mecze i fakt jak trzeba będzie walczyć o każdy punkt, o bramce nie mówię, bo każdy w pierwsze rundzie widział, pewnie że Miasta i Tobiasz może i są utalentowani z ale powtórzę każdy widział ich mecze odpowiedz

Trener Bramkarzy - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @@L: Pod jakims innym artykułem napisalem... Pan dyrektor sonduje ściagnięcie bramkarza Wakasimazu i napastnika Paragona z 0-2 do przerwy. A powaznie ten bramkarz ze Słowacji w Zagłebiu L. Dramat... co się dzieje... odpowiedz

Dossa Jr - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Trener Bramkarzy: do przerwy bylo 1:0, kaman! Paragon gola! odpowiedz

2 razy kebsik na grubym - 3 godziny temu, *.206.82 Miodulski otwiera Legia Kebab? odpowiedz

(L) - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Czyli to ten drugi transfer, a niby człowiek się łudził... odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.autocom.pl @(L): na co sie łudziles? Przeciez Zielinski wprost mowil, ze nie bedzie duzo transferow i juz na nic sie nie zapowiada. Jak sie dogadaja to bedzie bramkarz ale nie musi byc i to tyle. I dobrze, przeciez polowa kadry nie zostala nawet porzadnie sprawdzona i zweryfikowana a niektorzy juz chca kolejnych 10 nowych. A potem placz, ze sa problemy finansowe. odpowiedz

Cyniek - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Ale. Nam Jacek emocje. Serwuje odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.telnaptelecom.pl @Cyniek: Jaca król budowania napięcia. Normalnie emocje jak na rybach... odpowiedz

12 kufli - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Hiszpan: skoro brak ci emocji na rybach to w złe miejsca jeździsz ???? odpowiedz

